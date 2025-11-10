Magasins ouverts le 11 novembre 2025 : ces commerces qui ne ferment pas le jour férié de l'Armistice
Ce mardi 11 novembre 2025 est un jour férié en France, à l'occasion de l'Armistice. De nombreux magasins, boutiques et centres commerciaux restent néanmoins ouverts à Paris, Lille, Nantes, Lyon, Marseille, Bordeaux ou Toulouse. Attention aux horaires qui peuvent changer.
Vous comptez profiter de ce mardi 11 novembre 2025, jour férié en France à l'occasion du 108e anniversaire de l'Armistice du 11 novembre 1918, pour faire vos courses alimentaires ou bien du lèche-vitrines, mais craignez que vos boutiques préférées soient fermées ? Rassurez-vous : malgré le fait que de nombreux Français fassent le pont de l'Assomption, de nombreux commerces restent ouverts ce mardi partout en France, notamment à Paris, Lyon, Lille ou Marseille.
C'est notamment le cas des enseignes de grande distribution comme Carrefour ou Auchan, ainsi que des grands magasins comme les Galeries Lafayette, le Printemps Hausmann et le BHV Marais. Vous pouvez retrouver une liste détaillée des enseignes ouvertes à Paris, Lyon, Lille, Nantes, Marseille, Bordeaux ou Toulouse en consultant notre article ci-dessous. Veuillez cependant noter que les horaires d'ouverture de ces différentes enseignes peuvent changer par rapport aux horaires habituels, jour férié oblige.
Quels magasins ouverts le 11 novembre, jour férié de l'Armistice de 1918 ?
La majorité des grandes enseignes (Carrefour, Auchan, Leclerc, Intermarché, Monoprix...) ouvrent leurs portes, mais tout dépend du magasin. Attention, pour les enseignes Leclerc, l'ouverture se fait au cas par cas selon la ville (se renseigner au préalable sur le site de l'enseigne à proximité). Rendez-vous sur cette page pour voir les horaires de votre magasin Castorama. Même chose pour Leroy Merlin ou pour les jardineries Jardiland. À Paris, touristes et fashion victim seront ravis d'apprendre que les grands magasins ouvrent aussi leurs portes. Du Printemps Haussmann aux Galeries Lafayette, en passant par le BHV. Voici toutes les informations dans le détail ci-dessous :
Quels sont les supermarchés ouverts le jour férié du 11 novembre ?
Dans toute la France, la plupart des supermarchés ne ferment pas, mais les ouvertures exceptionnelles se font au cas par cas selon la région dans laquelle vous vous trouvez.
- Auchan : rendez-vous sur le site Auchan.fr, cliquez sur "Choisir un magasin" en haut à droite, puis sélectionnez le plus proche de chez vous pour accéder au site du magasin et ses horaires.
- Carrefour : rendez-vous à la page magasin de Carrefour.fr. Trouvez votre magasin Carrefour le plus proche et les horaires seront affichés.
- Intermarché : depuis le site intermarche.com, chercher un magasin à l'aide de votre code postal, et vous obtiendrez ses horaires d'ouverture.
- Leclerc : À cette page, retrouvez votre magasin dans la liste, cliquez sur "Renter dans ce magasin" et les horaires d'ouverture exceptionnelle seront indiquées !
- Cora : à partir de la page d'accueil, cliquez sur "Changer de magasin" tout en haut, sélectionnez le vôtre et vous obtiendrez son horaire depuis la page d'accueil du magasin en question.
- Géant Casino : découvrez à cette page tous les magasins ouverts avec leurs horaires.
- Ikea : à cette page, choisissez votre magasin en cliquant dessus, puis découvrez ses horaires.
- Action : renseignez-vous sur cette page en indiquant le magasin que vous souhaitez visiter.
Quels sont les grands magasins ouverts à Paris le jour férié du 11 novembre ?
Le jour férié de l'Armistice de 1918, les grands magasins sont majoritairement ouverts à Paris. Ce sera aussi le cas de la plupart des centres commerciaux. Voici les horaires d'ouverture exceptionnels de ces magasins :
- Le Forum des Halles : de 10h à 20h30
- Galeries Lafayette : de 11h à 20h
- Samaritaine : de 10h à 20h
- Carrousel du Louvre : de 10h à 19h
- BHV Marais : de 10h à 20h / BHV L'Homme : de 10h à 20h
- Le Bon Marché : de 10h à 19h45
- Centre Italie 2 : de 10h à 20h
- Printemps Haussmann : de 10h à 20h
- Bercy Village : de 10h à 20h
- Centre Beaugrenelle : de 10h à 20h
Quels commerces sont ouverts à Lyon ce mardi 11 novembre 2025 ?
- Westfield La Part-Dieu : ouvert de 10h à 20h
- Confluence : ouvert de 10h à 20h
- Grand Hôtel Dieu : ouvert de 11h à 19h
- Centre Carré de Soie : ouvert de 10h à 20h
Quels sont les centres commerciaux ouverts à Lille le 11 novembre ?
Voici la liste des principaux magasins ouverts à Lille, ce mardi 11 novembre 2025 :
- Westfield Euralille : ouvert de 9h30 à 20h
- Printemps Lille : ouvert de 10h30 à 19h30
- McArthur Glen Roubaix : ouvert de 10h à 19h
- L'Usine, Roubaix : ouverte de 10h à 19h
- Galerie marchande de la Promenade de Flandres : ouverte de 10h à 19h
- Centre commercial Carrefour Wasquehal : ouvert de 8h30 à 20h
Quels sont les magasins ouverts à Marseille ce mardi 11 novembre 2025 ?
- Centre du Prado : ouvert de 10h à 19h
- Centre Les Terrasses du Port : ouvert de 10h à 20h
- Centre Grand Littoral : ouvert de 10h à 19h
- Centre Bourse : ouvert de 10h à 19h
Quels sont les magasins ouverts à Bordeaux ce mardi 11 novembre 2025 ?
- Centre Commercial Aushopping Bordeaux Lac : ouvert de 9h30 à 19h
- Centre commercial Mériadeck : ouvert de 11h à 19h
- Promenade Sainte-Catherine : ouverte de 11h à 19h
- Bord'eau Village : ouvert de 10h à 19h
Quels sont les magasins ouverts à Nantes ce 11 novembre 2025 ?
- Centre Commercial Beaulieu : ouvert de 10h à 19h
- Centre Commercial Atlantis : ouvert de 9h30 à 21h
Quels sont les magasins ouverts à Toulouse ce mardi 11 novembre 2025 ?
- Les Galeries Lafayette Toulouse : ouvert de 10h à 20h
- Centre Commercial Gramont : ouvert de 8h30 à 21h
- Centre Commercial Portet (Hors Carrefour) : ouvert de 9h30 à 20h