Magasins ouverts le 11 novembre 2026 férié : les supermarchés et centres commerciaux qui ne ferment pas

En cette journée fériée du 11 novembre, vous préféreriez une bonne virée shopping aux commémorations ? Retrouvez sans plus attendre la liste des magasins ouverts et leurs horaires à Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille ou Nantes.

Vous comptez profiter de ce mercredi 11 novembre 2026, jour férié en France à l'occasion du 109e anniversaire de l'Armistice du 11 novembre 1918, pour faire vos courses alimentaires ou bien du lèche-vitrines, mais craignez que vos boutiques préférées soient fermées ? Rassurez-vous : malgré le fait que de nombreux Français fassent le pont, de nombreux commerces restent ouverts mercredi prochain partout en France, notamment à Paris, Lyon, Lille ou Marseille.

C'est notamment le cas des enseignes de grande distribution comme Aldi ou Auchan, ainsi que des grands magasins comme les Galeries Lafayette, le Printemps Hausmann et le BHV Marais. Vous pouvez retrouver une liste détaillée des enseignes ouvertes à Paris, Lyon, Lille, Nantes, Marseille, Bordeaux ou Toulouse en consultant notre article ci-dessous. Veuillez cependant noter que les horaires d'ouverture de ces différentes enseignes peuvent changer par rapport aux horaires habituels, jour férié oblige.

Quels magasins ouverts le 11 novembre, jour férié de l'Armistice de 1918 ?

La majorité des grandes enseignes (Carrefour, Auchan, Leclerc, Intermarché, Monoprix...) ouvrent leurs portes, mais tout dépend du magasin. Attention, pour les enseignes E.Leclerc, l'ouverture se fait au cas par cas selon la ville (se renseigner au préalable sur le site de l'enseigne à proximité). Rendez-vous sur cette page pour voir les horaires de votre magasin Castorama. Même chose pour Leroy Merlin ou pour les jardineries Jardiland. À Paris, touristes et fashion victim seront ravis d'apprendre que les grands magasins ouvrent aussi leurs portes. Du Printemps Haussmann aux Galeries Lafayette, en passant par les supermarchés, voici toutes les informations dans le détail ci-dessous :

Quels sont les supermarchés ouverts le jour férié du 11 novembre ?

La quasi-totalité du secteur de la grande distribution reste ouverte et opérationnelle, les salariés étant nombreux à travailler le 11 novembre férié. En France, une large majorité des supermarchés (Auchan, Lidl, Aldi) restent ouverts le jour férié de l'Armistice de 1918. Pour d'autres enseignes comme E.Leclerc, Carrefour, Intermarché, Monoprix ou Picard, l'ouverture dépend souvent de décisions locales ou de la gestion propre à chaque point de vente, mais la tendance reste massivement à l'accueil du public pour le mercredi 11 novembre 2026. Dans les grandes agglomérations, l'accès aux commerces est quasi garanti, souvent avec des horaires adaptés. Il convient de vérifier les horaires sur le site de votre magasin avant de vous déplacer.

Quels sont les grands magasins ouverts le jour férié du 11 novembre à Paris ?

Le jour férié de l'Armistice de 1918, les grands magasins sont majoritairement ouverts à Paris. Ce sera aussi le cas de la plupart des centres commerciaux. Voici les horaires d'ouverture exceptionnels de ces magasins :

Le Forum des Halles : de 10h à 20h30

: de 10h à 20h30 Galeries Lafayette : de 11h à 20h

: de 11h à 20h Samaritaine : de 10h à 20h

: de 10h à 20h Carrousel du Louvre : de 10h à 19h

: de 10h à 19h BHV Rivoli : de 10h à 20h

: de 10h à 20h Le Bon Marché : de 10h à 19h45

: de 10h à 19h45 Centre Italie 2 : de 10h à 20h

: de 10h à 20h Printemps Haussmann : de 10h à 20h

: de 10h à 20h Bercy Village : de 10h à 20h

: de 10h à 20h Centre Beaugrenelle : de 10h à 20h

Quels commerces sont ouverts ou fermés à Lyon le mercredi 11 novembre 2026 ?

À Lyon, le mercredi 11 novembre 2026 est marqué par l'ouverture exceptionnelle de la quasi-totalité des grands centres commerciaux et des enseignes majeures de la métropole malgré ce jour férié de l'Armistice. Voici les commerces ouverts et leurs horaires :

Westfield La Part-Dieu : ouvert de 10h à 20h

: ouvert de 10h à 20h Confluence : ouvert de 10h à 20h

: ouvert de 10h à 20h Grand Hôtel Dieu : ouvert de 11h à 19h

: ouvert de 11h à 19h Centre Carré de Soie : ouvert de 10h à 20h

Quels sont les magasins ouverts à Marseille le mercredi 11 novembre 2026 férié de l'Armistice ?

La plupart des grands centres commerciaux et des enseignes majeures de Marseille ouvrent leurs portes le mercredi 11 novembre 2026, certains avec des horaires réduits, pour accueillir le public lors de ce jour férié de l'Armistice.

Centre du Prado : ouvert de 10h à 19h

: ouvert de 10h à 19h Centre Les Terrasses du Port : ouvert de 10h à 20h

: ouvert de 10h à 20h Centre Grand Littoral : ouvert de 10h à 19h

: ouvert de 10h à 19h Centre Bourse : ouvert de 10h à 19h

Quels sont les centres commerciaux ouverts à Lille le 11 novembre 2026 férié ?

Pour le jour férié du 11 novembre 2026, la capitale des Flandres reste une destination privilégiée pour le shopping. Les grands temples de la consommation lillois et de sa métropole ouvrent largement leurs portes, certains avec des horaires réduits.

Westfield Euralille : ouvert de 10h à 19h

: ouvert de 10h à 19h Printemps Lille : ouvert de 10h à 20h

: ouvert de 10h à 20h McArthur Glen Roubaix : ouvert de 10h à 19h

: ouvert de 10h à 19h L'Usine, Roubaix : ouverte de 10h à 19h

: ouverte de 10h à 19h Galerie marchande de la Promenade de Flandres : ouvert de 10h à 19h

: ouvert de 10h à 19h Centre commercial Carrefour Wasquehal : ouvert de 8h30 à 20h

Quels sont les magasins ouverts à Bordeaux ce mercredi 11 novembre 2026 férié ?

Le mercredi 11 novembre 2026 de l'Armistice de 1918, la métropole bordelaise reste largement accessible aux amateurs de shopping et de bricolage. Bien que ce jour soit férié, la majorité des grands centres commerciaux et des enseignes nationales maintiennent une ouverture exceptionnelle, souvent avec des horaires légèrement réduits.

Centre Commercial Aushopping Bordeaux Lac : ouvert de 9h30 à 19h

: ouvert de 9h30 à 19h Centre commercial Mériadeck : ouvert de 11h à 19h

: ouvert de 11h à 19h Promenade Sainte-Catherine : ouverte de 11h à 19h

: ouverte de 11h à 19h Bord'eau Village : ouvert de 10h à 19h

Quels sont les magasins ouverts à Nantes ce 11 novembre 2026 férié ?

Le jour férié de l'Armistice de 1918, la majorité des grandes enseignes et centres commerciaux de l'agglomération nantaise restent mobilisés pour vous accueillir, souvent avec des horaires adaptés.

Centre Commercial Beaulieu : ouvert de 10h à 19h

: ouvert de 10h à 19h Centre Commercial Atlantis : ouvert de 10h à 20h

Quels sont les magasins ouverts à Toulouse ce mercredi 11 novembre 2026 férié ?

Pour l'Armistice de 1918, le 11 novembre 2026, la ville rose reste active. La plupart des grands pôles commerciaux de l'agglomération toulousaine accueillent le public, souvent avec des horaires de jour férié.