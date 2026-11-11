Magasins ouverts le 11 novembre 2026 : liste et horaires des supermarchés et centres commerciaux ce mercredi férié

Ce mercredi 11 novembre 2026 est un jour férié car la France célèbre l'Armistice de 1918. Retrouvez la liste des supermarchés, grands magasins et centres commerciaux à Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux, Nantes et Toulouse qui ne ferment pas, avec leurs horaires d'ouverture exceptionnelle.

En ce mercredi 11 novembre 2026, jour de commémoration de l'Armistice de 1918, vous cherchez à faire une course, à organiser une session shopping ou simplement à flâner en centre-ville ? Bonne nouvelle : si la date est fériée partout en France, le secteur du commerce ne tourne pas à l'arrêt pour autant. Des rayons alimentaires des supermarchés jusqu'aux plus grands complexes commerciaux régionaux, une large majorité des enseignes maintient son rideau levé pour accueillir les clients tout au long de la journée, à l'exception de la région Alsace-Moselle (qui applique le droit local d'interdiction d'ouvrir les magasins les jours fériés et dimanches).

De la grande distribution (Carrefour, Auchan, Aldi, Lidl) aux temples de la mode et des grands magasins (Printemps, Galeries Lafayette, BHV Marais), les ouvertures exceptionnelles se comptent par centaines à Paris. Pour vous éviter un aller-retour inutile devant un rideau baissé, nous avons rassemblé les enseignes ouvertes et les plages d'accueil confirmées sur la capitale, mais aussi à Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux, Nantes et Toulouse ce mercredi. Un conseil avant de partir : la plupart des points de vente appliquant des horaires aménagés pour ce jour férié, pensez à jeter un œil aux horaires précis de votre destination !

Quels magasins ouverts le 11 novembre, jour férié de l'Armistice de 1918 ?

La majorité des grandes enseignes (Carrefour, Auchan, Leclerc, Intermarché, Monoprix...) ouvrent leurs portes, mais tout dépend du magasin. Attention, pour les enseignes E.Leclerc, l'ouverture se fait au cas par cas selon la ville (se renseigner au préalable sur le site de l'enseigne à proximité). Rendez-vous sur cette page pour voir les horaires de votre magasin Castorama qui applique souvent des horaires réduits ce 11 novembre. Même chose pour Leroy Merlin ou pour les jardineries Jardiland. À Paris, touristes et fashion victim seront ravis d'apprendre que les grands magasins ouvrent aussi leurs portes. Du Printemps Haussmann aux Galeries Lafayette, en passant par les supermarchés, voici toutes les informations dans le détail ci-dessous :

Quels sont les supermarchés ouverts le jour férié du 11 novembre ?

La quasi-totalité du secteur de la grande distribution reste ouverte et opérationnelle, les salariés étant nombreux à travailler le 11 novembre férié. En France, une large majorité des supermarchés (Auchan, Lidl, Aldi) restent ouverts le jour férié de l'Armistice de 1918. Pour d'autres enseignes comme E.Leclerc, Carrefour, Intermarché, Monoprix ou Picard, l'ouverture dépend souvent de décisions locales ou de la gestion propre à chaque point de vente, mais la tendance reste massivement à l'accueil du public pour le mercredi 11 novembre 2026. Dans les grandes agglomérations, l'accès aux commerces est quasi garanti, souvent avec des horaires adaptés. Il convient de vérifier les horaires sur le site de votre magasin avant de vous déplacer.

Quels sont les grands magasins ouverts le jour férié du 11 novembre à Paris ?

Le jour férié de l'Armistice de 1918, les grands magasins sont majoritairement ouverts à Paris. Ce sera aussi le cas de la plupart des centres commerciaux. Voici les horaires d'ouverture exceptionnels de ces magasins :

Le Forum des Halles : de 10h à 20h30

: de 10h à 20h30 Galeries Lafayette : de 11h à 20h (horaires adaptés)

: de 11h à 20h (horaires adaptés) Samaritaine : de 10h à 20h

: de 10h à 20h Carrousel du Louvre : de 10h à 20h

: de 10h à 20h BHV Rivoli : de 10h à 20h

: de 10h à 20h Le Bon Marché : de 10h à 19h45

: de 10h à 19h45 Centre Italie 2 : de 10h à 20h

: de 10h à 20h Printemps Haussmann : de 10h à 20h

: de 10h à 20h Bercy Village : de 10h à 20h

: de 10h à 20h Centre Beaugrenelle : de 10h à 20h

Quels commerces sont ouverts ou fermés à Lyon le mercredi 11 novembre 2026 ?

À Lyon, le mercredi 11 novembre 2026 est marqué par l'ouverture exceptionnelle de la quasi-totalité des grands centres commerciaux et des enseignes majeures de la métropole malgré ce jour férié de l'Armistice. Voici les commerces ouverts et leurs horaires :

Westfield La Part-Dieu : ouvert de 10h à 20h

: ouvert de 10h à 20h Confluence : ouvert de 10h à 20h

: ouvert de 10h à 20h Grand Hôtel Dieu : ouvert de 11h à 19h

: ouvert de 11h à 19h Centre Carré de Soie : ouvert de 10h à 20h

Quels sont les magasins ouverts à Marseille le mercredi 11 novembre 2026 férié de l'Armistice ?

La plupart des grands centres commerciaux et des enseignes majeures de Marseille ouvrent leurs portes le mercredi 11 novembre 2026, certains avec des horaires réduits, pour accueillir le public lors de ce jour férié de l'Armistice.

Centre du Prado : ouvert de 10h à 19h

: ouvert de 10h à 19h Centre Les Terrasses du Port : ouvert de 10h à 20h

: ouvert de 10h à 20h Centre Grand Littoral : ouvert de 10h à 19h

: ouvert de 10h à 19h Centre Bourse : ouvert de 10h à 19h

Quels sont les centres commerciaux ouverts à Lille le 11 novembre 2026 férié ?

Pour le jour férié du 11 novembre 2026, la capitale des Flandres reste une destination privilégiée pour le shopping. Les grands temples de la consommation lillois et de sa métropole ouvrent largement leurs portes, certains avec des horaires réduits.

Westfield Euralille : ouvert de 10h à 19h

: ouvert de 10h à 19h Printemps Lille : ouvert de 10h à 20h

: ouvert de 10h à 20h McArthur Glen Roubaix : ouvert de 10h à 19h

: ouvert de 10h à 19h L'Usine, Roubaix : ouverte de 10h à 19h

: ouverte de 10h à 19h Galerie marchande de la Promenade de Flandres : ouvert de 10h à 19h

: ouvert de 10h à 19h Centre commercial Carrefour Wasquehal : ouvert de 8h30 à 20h

Quels sont les magasins ouverts à Bordeaux ce mercredi 11 novembre 2026 férié ?

Le mercredi 11 novembre 2026 de l'Armistice de 1918, la métropole bordelaise reste largement accessible aux amateurs de shopping et de bricolage. Bien que ce jour soit férié, la majorité des grands centres commerciaux et des enseignes nationales maintiennent une ouverture exceptionnelle, souvent avec des horaires légèrement réduits.

Centre Commercial Aushopping Bordeaux Lac : ouvert de 9h30 à 19h

: ouvert de 9h30 à 19h Centre commercial Mériadeck : ouvert de 11h à 19h (horaires adaptés)

: ouvert de 11h à 19h (horaires adaptés) Promenade Sainte-Catherine : ouverte de 11h à 19h (horaires adaptés)

: ouverte de 11h à 19h (horaires adaptés) Bord'eau Village : ouvert de 10h à 19h

Quels sont les magasins ouverts à Nantes ce 11 novembre 2026 férié ?

Le jour férié de l'Armistice de 1918, la majorité des grandes enseignes et centres commerciaux de l'agglomération nantaise restent mobilisés pour vous accueillir, souvent avec des horaires adaptés.

Centre Commercial Beaulieu : ouvert de 10h à 19h

: ouvert de 10h à 19h Centre Commercial Atlantis : ouvert de 10h à 20h

Quels sont les magasins ouverts à Toulouse ce mercredi 11 novembre 2026 férié ?

Pour l'Armistice de 1918, le 11 novembre 2026, la ville rose reste active. La plupart des grands pôles commerciaux de l'agglomération toulousaine accueillent le public, souvent avec des horaires de jour férié.

Les Galeries Lafayette Toulouse : ouvert de 10h à 19h

: ouvert de 10h à 19h Centre Commercial Gramont : ouvert de 10h à 19h

: ouvert de 10h à 19h Centre Commercial Portet : ouvert de 10h à 18h30

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