Magasins ouverts le 11 novembre 2025 : supermarchés, centres commerciaux, tour d'horizon pour l'Armistice
Ce mardi 11 novembre 2025 est un jour férié en hommage à l'Armistice de 1918. Malgré cette commémoration nationale, de nombreux commerces ne ferment pas dans les grandes villes. Voici la liste des magasins ouverts et leurs horaires modifiés à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Toulouse ou Marseille.
Vous comptez profiter de ce mardi 11 novembre 2025, jour férié en France à l'occasion de l'Armistice de 1918, pour faire vos courses alimentaires ou bien du lèche-vitrines, mais craignez que vos boutiques préférées soient fermées ? Rassurez-vous : malgré le fait que de nombreux Français profitent d'un week-end de 4 jours en faisant le pont pour partir en vacances, de nombreux commerces restent ouverts ce mardi partout en France, notamment à Paris, Lyon, Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse ou Marseille.
C'est notamment le cas des enseignes de grande distribution comme Carrefour ou Auchan, ainsi que des grands magasins comme les Galeries Lafayette, le Printemps Hausmann et le BHV. Vous pouvez retrouver une liste détaillée des enseignes ouvertes à Paris, Lyon, Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse et Marseille en consultant notre article ci-dessous. Vous remarquerez que les horaires d'ouverture de certaines enseignes changent par rapport aux horaires habituels, jour férié oblige.
17:00 - Quels commerces sont ouverts ou fermés à Lyon ce mardi 11 novembre 2025 ?
Dans la capitale des Gaules, en ce mardi 11 novembre férié, la plupart des commerces et supermarchés sont ouverts. Les deux grands centres commerciaux Westfield La Part-Dieu et Confluence ainsi que le Centre Carré de Soie de la ville de Lille ouvrent exceptionnellement leurs portes. Voici les horaires exceptionnels en détail ci-dessous :
- Westfield La Part-Dieu : ouvert de 10h à 20h
- Confluence : ouvert de 10h à 20h
- Grand Hôtel Dieu : ouvert de 11h à 19h
- Centre Carré de Soie : ouvert de 10h à 20h
16:00 - Quels sont les grands magasins ouverts ce mardi 11 novembre férié à Paris ?
Pour ceux qui comptent profiter de ce mardi 11 novembre 2025 pour se faire une petite après-midi shopping, sachez qu'à Paris, les grands magasins et les centres commerciaux seront "exceptionnellement" ouverts ce jour férié. Voici les horaires d'ouverture de ces magasins et centres commerciaux parisiens exceptionnellement en activité ce 11 novembre :
- Le Forum des Halles : de 10h à 20h30
- Les Galeries Lafayette : de 11h à 20h
- Samaritaine : de 10h à 20h
- Carrousel du Louvre : de 11h à 18h
- BHV Marais : de 10h à 20h
- BHV L'Homme : de 10h à 20h
- Le Bon Marché : de 10h à 19h45
- Centre Italie 2 : de 10h à 20h
- Printemps Haussmann : de 10h à 20h
- Bercy Village : de 10h à 20h
- Centre Beaugrenelle : de 10h à 20h