Magasins ouverts le 11 novembre 2025 : supermarchés, grands magasins, tour d'horizon pour l'Armistice
En cette journée fériée de l'Armistice du 11 novembre, vous préféreriez une bonne virée shopping aux commémorations ? Ou faire vos courses de Noël à l'avance ? Retrouvez sans plus attendre la liste des magasins ouverts et leurs horaires à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Toulouse, Nantes ou Marseille.
Si certains sont partis en week-end prolongé en faisant le pont, d'autres comptent profiter du mardi 11 novembre 2025 pour faire les magasins. Malgré le fait que ce jour soit férié, de nombreuses enseignes ouvrent en effet leurs portes à Paris et dans les autres grandes villes de France. Supermarchés ou grands magasins : il y en a pour tous les goûts. A Paris, en plus des Galeries Lafayette, le Printemps Hausmann et le BHV Marais sont ouverts en ce jour de commémoration de l'Armistice de 1918. A Lille, le centre commercial Westfield Euralille est lui aussi ouvert toute la journée, tout comme le centre Grand Littoral de Marseille.
Par ailleurs, si vous comptez faire vos courses alimentaires ce mardi 11 novembre, sachez que de nombreuses grandes surfaces comme par exemple Carrefour ou Auchan sont ouvertes. Vous pouvez retrouver ci-dessous la liste détaillée des supermarchés ouverts dans l'Hexagone, ainsi que les horaires d'ouverture des grands magasins à Paris, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Lille et Marseille. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a de quoi faire en ce jour férié !
Quels sont les supermarchés ouverts ce jour férié du mardi 11 novembre 2025 ?
Dans toute la France, la plupart des supermarchés ne ferment pas ce mardi 11 novembre 2025 férié, mais les ouvertures exceptionnelles se font au cas par cas selon la région dans laquelle vous vous trouvez.
- Carrefour : trouvez votre magasin Carrefour le plus proche et les horaires seront affichés.
- Franprix : renseigner votre adresse dans le champ libre en-dessous de "Trouver un magasin".
- Auchan : cliquez sur "Choisir un magasin" en haut à droite, puis sélectionnez le plus proche de chez vous pour accéder au site du magasin et ses horaires.
- Action : renseignez-vous sur cette page en indiquant le magasin que vous souhaitez visiter.
- Cora : à partir de la page d'accueil, cliquez sur "Choisissez votre magasin pour connaître ses horaires" sélectionnez le vôtre et vous obtiendrez son horaire depuis la page d'accueil du magasin en question.
- Leclerc : cliquer sur "Choisir mon magasin" et les horaires d'ouverture exceptionnelle seront indiquées !
- Intermarché : chercher un magasin à l'aide de votre code postal, et vous obtiendrez ses horaires d'ouverture.
Quels sont les grands magasins ouverts ce mardi 11 novembre férié à Paris ?
Pour ceux qui comptent profiter de ce mardi 11 novembre 2025 pour se faire une petite après-midi shopping, sachez qu'à Paris, les grands magasins et les centres commerciaux seront "exceptionnellement" ouverts ce jour férié. Voici les horaires d'ouverture de ces magasins et centres commerciaux parisiens exceptionnellement en activité ce 11 novembre :
- Le Forum des Halles : de 10h à 20h30
- Les Galeries Lafayette : de 11h à 20h
- Samaritaine : de 10h à 20h
- Carrousel du Louvre : de 11h à 18h
- BHV Marais : de 10h à 20h
- BHV L'Homme : de 10h à 20h
- Le Bon Marché : de 10h à 19h45
- Centre Italie 2 : de 10h à 20h
- Printemps Haussmann : de 10h à 20h
- Bercy Village : de 10h à 20h
- Centre Beaugrenelle : de 10h à 20h
Quels commerces sont ouverts ou fermés à Lyon ce mardi 11 novembre 2025 ?
Dans la capitale des Gaules, en ce mardi 11 novembre férié, la plupart des commerces et supermarchés sont ouverts. Les deux grands centres commerciaux Westfield La Part-Dieu et Confluence ainsi que le Centre Carré de Soie de la ville de Lille ouvrent exceptionnellement leurs portes. Voici les horaires exceptionnels en détail ci-dessous :
- Westfield La Part-Dieu : ouvert de 10h à 20h
- Confluence : ouvert de 10h à 20h
- Grand Hôtel Dieu : ouvert de 11h à 19h
- Centre Carré de Soie : ouvert de 10h à 20h
Quels commerces sont ouverts ou fermés à Marseille ce mardi 11 novembre férié ?
Les centres commerciaux sont majoritairement ouverts à Marseille le 11 novembre 2025 férié. Voici les horaires d'ouverture exceptionnelles de ces magasins :
- Centre du Prado : ouvert de 10h à 19h
- Centre Les Terrasses du Port : ouvert de 10h à 20h
- Centre Grand Littoral : ouvert de 10h à 19h
- Centre Bourse : ouvert de 10h à 19h
08:00 - Quels sont les horaires d'ouverture des centres commerciaux à Paris ce 11 novembre 2025 ?
Si vous comptez profiter de ce 11 novembre 2025 férié pour faire une petite virée shopping en famille, entre amis ou tout seul, sachez que de nombreux magasins sont ouverts aujourd'hui. Outre les magasins, de nombreux centres commerciaux à Paris et en proche banlieue accueillent notamment les clients. La Samaritaine, le Printemps Haussmann, le Centre Italie 2, Bercy Village, les BHV et le Centre Beaugrenelle ouvrent de 10 heures à 20 heures. Les Galeries Lafayette et le Carrousel du Louvre accueilleront pour leur part les clients seulement à partir de 11 heures.
- Le Forum des Halles : de 10h à 20h30
- Les Galeries Lafayette : de 11h à 20h
- Samaritaine : de 10h à 20h
- Carrousel du Louvre : de 11h à 18h
- BHV Marais : de 10h à 20h
- BHV L'Homme : de 10h à 20h
- Le Bon Marché : de 10h à 19h45
- Centre Italie 2 : de 10h à 20h
- Printemps Haussmann : de 10h à 20h
- Bercy Village : de 10h à 20h
- Centre Beaugrenelle : de 10h à 20h
06:30 - Quels commerces sont ouverts ce jour férié du 11 novembre 2025 ?
Ce mardi 11 novembre 2025, malgré le jour férié, il est possible de faire ses courses dans de nombreux magasins. Ainsi, les supermarchés et les centres commerciaux de plusieurs villes sont ouverts toute la journée. Par exemple, à Paris, les personnes qui souhaitent faire du shopping peuvent se rendre aux magasins du boulevard Haussmann, au Forum des Halles, au centre commercial Beaugrenelle ou encore à Bercy Village. À Lyon, Lille ou Marseille, les galeries marchandes sont ouvertes. Dans toute la France, la plupart des supermarchés ne ferment pas ce mardi 11 novembre 2025 férié, mais les ouvertures exceptionnelles se font au cas par cas selon la région dans laquelle vous vous trouvez :
- Carrefour : trouvez votre magasin Carrefour le plus proche et les horaires seront affichés.
- Franprix : renseigner votre adresse dans le champ libre en-dessous de "Trouver un magasin".
- Auchan : cliquez sur "Choisir un magasin" en haut à droite, puis sélectionnez le plus proche de chez vous pour accéder au site du magasin et ses horaires.
- Action : renseignez-vous sur cette page en indiquant le magasin que vous souhaitez visiter.
- Cora : à partir de la page d'accueil, cliquez sur "Choisissez votre magasin pour connaître ses horaires" sélectionnez le vôtre et vous obtiendrez son horaire depuis la page d'accueil du magasin en question.
- Leclerc : cliquer sur "Choisir mon magasin" et les horaires d'ouverture exceptionnelle seront indiquées !
- Intermarché : chercher un magasin à l'aide de votre code postal, et vous obtiendrez ses horaires d'ouverture.