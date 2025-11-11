Magasins ouverts le 11 novembre 2025 : supermarchés, grands magasins, tour d'horizon pour l'Armistice

En cette journée fériée de l'Armistice du 11 novembre, vous préféreriez une bonne virée shopping aux commémorations ? Ou faire vos courses de Noël à l'avance ? Retrouvez sans plus attendre la liste des magasins ouverts et leurs horaires à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Toulouse, Nantes ou Marseille.

Si certains sont partis en week-end prolongé en faisant le pont, d'autres comptent profiter du mardi 11 novembre 2025 pour faire les magasins. Malgré le fait que ce jour soit férié, de nombreuses enseignes ouvrent en effet leurs portes à Paris et dans les autres grandes villes de France. Supermarchés ou grands magasins : il y en a pour tous les goûts. A Paris, en plus des Galeries Lafayette, le Printemps Hausmann et le BHV Marais sont ouverts en ce jour de commémoration de l'Armistice de 1918. A Lille, le centre commercial Westfield Euralille est lui aussi ouvert toute la journée, tout comme le centre Grand Littoral de Marseille.

Par ailleurs, si vous comptez faire vos courses alimentaires ce mardi 11 novembre, sachez que de nombreuses grandes surfaces comme par exemple Carrefour ou Auchan sont ouvertes. Vous pouvez retrouver ci-dessous la liste détaillée des supermarchés ouverts dans l'Hexagone, ainsi que les horaires d'ouverture des grands magasins à Paris, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Lille et Marseille. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a de quoi faire en ce jour férié !

Dans toute la France, la plupart des supermarchés ne ferment pas ce mardi 11 novembre 2025 férié, mais les ouvertures exceptionnelles se font au cas par cas selon la région dans laquelle vous vous trouvez.

Carrefour : trouvez votre magasin Carrefour le plus proche et les horaires seront affichés.

Franprix : renseigner votre adresse dans le champ libre en-dessous de "Trouver un magasin".

Auchan : cliquez sur "Choisir un magasin" en haut à droite, puis sélectionnez le plus proche de chez vous pour accéder au site du magasin et ses horaires.

Action : renseignez-vous sur cette page en indiquant le magasin que vous souhaitez visiter.

Cora : à partir de la page d'accueil, cliquez sur "Choisissez votre magasin pour connaître ses horaires" sélectionnez le vôtre et vous obtiendrez son horaire depuis la page d'accueil du magasin en question.

Leclerc : cliquer sur "Choisir mon magasin" et les horaires d'ouverture exceptionnelle seront indiquées !

Intermarché : chercher un magasin à l'aide de votre code postal, et vous obtiendrez ses horaires d'ouverture.

Pour ceux qui comptent profiter de ce mardi 11 novembre 2025 pour se faire une petite après-midi shopping, sachez qu'à Paris, les grands magasins et les centres commerciaux seront "exceptionnellement" ouverts ce jour férié. Voici les horaires d'ouverture de ces magasins et centres commerciaux parisiens exceptionnellement en activité ce 11 novembre :

Le Forum des Halles : de 10h à 20h30

Les Galeries Lafayette : de 11h à 20h

Samaritaine : de 10h à 20h

Carrousel du Louvre : de 11h à 18h

BHV Marais : de 10h à 20h

BHV L'Homme : de 10h à 20h

Le Bon Marché : de 10h à 19h45

Centre Italie 2 : de 10h à 20h

Printemps Haussmann : de 10h à 20h

Bercy Village : de 10h à 20h

Centre Beaugrenelle : de 10h à 20h

Dans la capitale des Gaules, en ce mardi 11 novembre férié, la plupart des commerces et supermarchés sont ouverts. Les deux grands centres commerciaux Westfield La Part-Dieu et Confluence ainsi que le Centre Carré de Soie de la ville de Lille ouvrent exceptionnellement leurs portes. Voici les horaires exceptionnels en détail ci-dessous :

Westfield La Part-Dieu : ouvert de 10h à 20h

Confluence : ouvert de 10h à 20h

Grand Hôtel Dieu : ouvert de 11h à 19h

Centre Carré de Soie : ouvert de 10h à 20h

Les centres commerciaux sont majoritairement ouverts à Marseille le 11 novembre 2025 férié. Voici les horaires d'ouverture exceptionnelles de ces magasins :