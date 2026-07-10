Magasins ouverts le 14 juillet 2026 : les supermarchés et centres commerciaux qui ne ferment pas ce jour férié

En cette journée fériée du 14 juillet, vous préféreriez une bonne virée shopping au défilé de la Fête nationale ? Retrouvez sans plus attendre la liste des magasins ouverts et leurs horaires à Paris, Lyon, Lille, Nantes ou Marseille.

Vous comptez profiter de ce mardi 14 juillet 2026, jour férié en France à l'occasion de la fête nationale, pour faire vos courses alimentaires ou bien du lèche-vitrines, mais craignez que vos boutiques préférées soient fermées ? Rassurez-vous : de nombreux commerces restent ouverts ce mardi férié partout en France, notamment à Paris, Lyon, Lille, Nantes ou Marseille.

C'est notamment le cas des enseignes de grande distribution comme Carrefour ou Auchan, ainsi que des grands magasins comme les Galeries Lafayette, le Printemps Hausmann et le BHV. Vous pouvez retrouver une liste détaillée des enseignes ouvertes à Paris, Lyon, Lille, Nantes, Toulouse, Bordeaux et Marseille en consultant notre article ci-dessous. Veuillez cependant noter que les horaires d'ouverture de ces différentes enseignes peuvent changer par rapport aux horaires habituels, jour férié oblige.

Quels sont les supermarchés ouverts le mardi 14 juillet 2026 férié ?

La quasi-totalité du secteur de la grande distribution reste ouverte et opérationnelle, les salariés étant nombreux à travailler le 14 juillet férié. En France, une large majorité des supermarchés (Auchan, Carrefour, Lidl, Aldi) restent ouverts le jour férié de la Fête nationale. Pour d'autres enseignes comme Leclerc, Intermarché ou Ikea, l'ouverture dépend souvent de décisions locales ou de la gestion propre à chaque point de vente, mais la tendance reste massivement à l'accueil du public pour ce mardi 14 juillet 2026. Dans les grandes agglomérations, l'accès aux commerces est quasi garanti, souvent avec des horaires adaptés. Il convient de vérifier les horaires sur le site de votre magasin avant de vous déplacer.

Quels sont les grands magasins ouverts ce mardi 14 juillet férié à Paris ?

Ce mardi 14 juillet 2026 à Paris, les grands magasins et les centres commerciaux seront "exceptionnellement" ouverts ce jour férié. Voici les horaires d'ouverture de ces magasins et centres commerciaux parisiens :

Le Forum des Halles : de 10h à 20h30

: de 10h à 20h30 Galeries Lafayette : de 11h à 20h

: de 11h à 20h Samaritaine : de 10h à 20h

: de 10h à 20h Carrousel du Louvre : de 11h à 18h

: de 11h à 18h BHV Rivoli : de 10h à 20h

: de 10h à 20h Le Bon Marché : de 10h à 19h45

: de 10h à 19h45 Centre Italie 2 : de 10h à 20h

: de 10h à 20h Printemps Haussmann : de 11h à 20h

: de 11h à 20h Bercy Village : de 10h à 20h

: de 10h à 20h Centre Beaugrenelle : de 10h à 20h

Quels commerces sont ouverts ou fermés à Lyon le mardi 14 juillet 2026 ?

À Lyon, le mardi 14 juillet 2026 est marqué par l'ouverture exceptionnelle de la quasi-totalité des grands centres commerciaux et des enseignes majeures de la métropole. Voici le détail des commerces ouverts et fermés pour cette journée fériée.

Westfield La Part-Dieu : ouvert de 10h à 20h

: ouvert de 10h à 20h Confluence : ouvert de 10h à 20h

: ouvert de 10h à 20h Grand Hôtel Dieu : ouvert de 11h à 19h

: ouvert de 11h à 19h Centre Carré de Soie : ouvert de 10h à 20h

Quels sont les magasins ouverts à Marseille le mardi 14 juillet 2026 férié ?

La plupart des grands centres commerciaux et des enseignes majeures de Marseille ouvrent leurs portes le mardi 14 juillet pour accueillir le public lors de ce jour férié.

Centre du Prado : ouvert de 10h à 19h

: ouvert de 10h à 19h Centre Les Terrasses du Port : ouvert de 10h à 20h

: ouvert de 10h à 20h Centre Grand Littoral : ouvert de 10h à 19h

: ouvert de 10h à 19h Centre Bourse : fermé le 14 juillet 2026 !

Quels sont les centres commerciaux ouverts à Lille le mardi 14 juillet 2026 ?

Pour la Fête nationale, le 14 juillet 2026, la capitale des Flandres reste une destination privilégiée pour le shopping. Si les administrations marquent une pause, les grands temples de la consommation lillois et de sa métropole ouvrent largement leurs portes.

Westfield Euralille : ouvert de 10h à 19h

: ouvert de 10h à 19h Printemps Lille : ouvert de 10h30 à 19h30

: ouvert de 10h30 à 19h30 McArthur Glen Roubaix : ouvert de 10h à 19h

: ouvert de 10h à 19h L'Usine, Roubaix : ouverte de 10h à 19h

: ouverte de 10h à 19h Galerie marchande de la Promenade de Flandres : ouvert de 10h à 19h

: ouvert de 10h à 19h Centre commercial Carrefour Wasquehal : ouvert de 10h à 19h

Quels sont les magasins ouverts à Bordeaux le mardi 14 juillet 2026 férié ?

Pour la Fête nationale, le mardi 14 juillet 2026, la métropole bordelaise reste largement accessible aux amateurs de shopping et de bricolage. Bien que ce jour soit férié, la majorité des grands centres commerciaux et des enseignes nationales maintiennent une ouverture exceptionnelle, souvent avec des horaires légèrement réduits.

Centre Commercial Aushopping Bordeaux Lac : ouvert de 9h30 à 19h

ouvert de 9h30 à 19h Centre commercial Mériadeck : ouvert de 11h à 19h

ouvert de 11h à 19h Promenade Sainte-Catherine : ouverte de 11h à 19h

: ouverte de 11h à 19h Bord'eau Village : ouvert de 10h à 19h

Quels sont les magasins ouverts à Nantes le mardi 14 juillet 2026 férié ?

Pour la Fête nationale, le mardi 14 juillet 2026, la majorité des grandes enseignes et centres commerciaux de l'agglomération nantaise restent mobilisés pour vous accueillir, souvent avec des horaires adaptés.

Centre Commercial Beaulieu : ouvert de 10h à 19h

: ouvert de 10h à 19h Centre Commercial Atlantis : ouvert de 10h à 20h

Quels sont les magasins ouverts à Toulouse le mardi 14 juillet férié ?

Pour la Fête nationale, le 14 juillet 2026, la ville rose reste active. Si de nombreuses administrations ferment leurs portes, la plupart des grands pôles commerciaux de l'agglomération toulousaine accueillent le public, souvent avec des horaires de jour férié.