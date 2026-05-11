Magasins ouverts le 14 mai : ces commerces qui ne ferment pas le jeudi de l'Ascension

Ce jeudi 14 mai 2026 est un jour férié en France, à l'occasion de la fête de l'Ascension. De nombreux magasins, boutiques et centres commerciaux restent néanmoins ouverts à Paris, Lille, Lyon ou Marseille. Attention aux horaires, qui peuvent changer.

Envie de profiter du jeudi 14 mai 2026 pour faire du shopping ou remplir votre réfrigérateur ? Ce jour férié, qui marque la fête de l'Ascension, est pour beaucoup le point de départ d'un long week-end de quatre jours. Une question se pose alors : quels sont les magasins, supermarchés et centres commerciaux qui accueillent les clients ce jeudi de l'Ascension ?

Si le 1er mai impose une fermeture quasi générale, le jeudi de l'Ascension est bien plus propice au commerce. La plupart des grandes enseignes, des magasins de décoration et des supermarchés de proximité maintiennent leurs rideaux levés pour répondre aux besoins des vacanciers et des citadins. Voici notre récapitulatif ville par ville pour vérifier les ouvertures exceptionnelles et les horaires spécifiques de vos boutiques préférées ce 14 mai !

Quels sont les supermarchés ouverts ce jeudi férié de l'Ascension 2026 ?

En France, une large majorité des supermarchés (Auchan, Carrefour, Lidl, Aldi) restent ouverts ce jeudi 14 mai 2026 férié. Pour d'autres enseignes comme Leclerc, Intermarché ou Ikea, les ouvertures exceptionnelles se décident au cas par cas. Dans les grandes agglomérations, l'accès aux commerces est quasi garanti, souvent avec des horaires adaptés. Il convient de vérifier les horaires sur le site de votre magasin avant de vous déplacer.

Quels sont les grands magasins ouverts ce jeudi 14 mai férié à Paris ?

Ce jeudi 14 mai 2026 à Paris, les grands magasins et les centres commerciaux seront "exceptionnellement" ouverts ce jour férié. Voici les horaires d'ouverture de ces magasins et centres commerciaux parisiens :

Le Forum des Halles : de 10h à 20h30

: de 10h à 20h30 Galeries Lafayette : de 11h à 20h

: de 11h à 20h Samaritaine : de 10h à 20h

: de 10h à 20h Carrousel du Louvre : de 10h à 20h

: de 10h à 20h BHV Rivoli : de 10h à 20h / BHV L'Homme : de 10h à 20h

: de 10h à 20h / : de 10h à 20h Le Bon Marché : de 10h à 19h45

: de 10h à 19h45 Centre Italie 2 : de 10h à 20h

: de 10h à 20h Printemps Haussmann : de 10h à 20h

: de 10h à 20h Bercy Village : de 10h à 20h

: de 10h à 20h Centre Beaugrenelle : de 10h à 20h

Quels commerces sont ouverts ou fermés à Lyon ce jeudi férié de l'Ascension ?

Dans la capitale des Gaules, en ce jeudi 14 mai férié, la plupart des commerces et supermarchés sont ouverts.

Westfield La Part-Dieu : ouvert de 10h à 20h

: ouvert de 10h à 20h Confluence : ouvert de 10h à 20h

: ouvert de 10h à 20h Grand Hôtel Dieu : ouvert de 11h à 19h

: ouvert de 11h à 19h Centre Carré de Soie : ouvert de 10h à 20h

Quels sont les magasins ouverts à Marseille le jeudi 14 mai 2026 férié ?

Les centres commerciaux sont majoritairement ouverts à Marseille le 14 mai 2026 férié.

Centre du Prado : ouvert de 10h à 19h

: ouvert de 10h à 19h Centre Les Terrasses du Port : ouvert de 10h à 20h

: ouvert de 10h à 20h Centre Grand Littoral : ouvert de 10h à 19h

: ouvert de 10h à 19h Centre Bourse : ouvert de 10h à 19h

Quels sont les centres commerciaux ouverts à Lille le jour férié de l'Ascension ?

Voici la liste des principaux magasins ouverts à Lille, ce jeudi 14 mai 2026 férié :

Westfield Euralille : ouvert de 10h à 19h

: ouvert de 10h à 19h Printemps Lille : ouvert de 10h à 20h

: ouvert de 10h à 20h McArthur Glen Roubaix : ouvert de 10h à 19h

: ouvert de 10h à 19h L'Usine, Roubaix : ouverte de 10h à 19h

: ouverte de 10h à 19h Galerie marchande de la Promenade de Flandres : ouverte de 9h30 à 20h

: ouverte de 9h30 à 20h Centre commercial Carrefour Wasquehal : ouvert de 8h30 à 20h

Quels sont les magasins ouverts à Bordeaux ce jeudi 14 mai férié ?

Centre Commercial Aushopping Bordeaux Lac : ouvert de 9h30 à 19h

ouvert de 9h30 à 19h Centre commercial Mériadeck : ouvert de 11h à 19h

ouvert de 11h à 19h Promenade Sainte-Catherine : ouverte de 11h à 19h

: ouverte de 11h à 19h Bord'eau Village : ouvert de 10h à 19h

Quels sont les magasins ouverts à Nantes ce jeudi de l'Ascension férié ?

Centre Commercial Beaulieu : ouvert de 10h à 19h

: ouvert de 10h à 19h Centre Commercial Atlantis : ouvert de 10h à 20h

Quels sont les magasins ouverts à Toulouse ce jeudi 14 mai férié de l'Ascension ?