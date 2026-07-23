Magasins ouverts le 15 août 2026 : la liste des commerces qui ne ferment pas ce jour férié
Quelles ouvertures exceptionnelles des magasins à l'Assomption du 15 août 2026 ? La plupart des supermarchés, centres commerciaux et grands magasins à Paris et en province restent ouverts, mais avec des horaires parfois réduits.
Les magasins ouverts le 15 août 2026 sont nombreux, mais encore faut-il savoir lesquels et à quelle heure ils ouvrent et ferment leurs portes. Pour faire vos courses ou une session shopping pendant le jour férié de l'Assomption, vous avez le choix. La grande majorité des supermarchés, enseignes de bricolage et centres commerciaux adaptent leurs horaires pour ouvrir leurs portes partout en France, de Paris à Marseille en passant par Lyon, Lille, Toulouse ou Nantes.
Pour vous éviter de trouver porte close, nous faisons le point complet sur les ouvertures exceptionnelles et les fermetures des magasins de ce samedi 15 août. Supermarchés (Carrefour, Auchan, E.Leclerc, Lidl), grands magasins parisiens (Galeries Lafayette, Samaritaine, BHV) et centres commerciaux en province : retrouvez la liste détaillée ville par ville pour planifier vos sorties sans mauvaise surprise.
Quels sont les supermarchés ouverts le samedi 15 août 2026 férié de l'Assomption ?
La quasi-totalité du secteur de la grande distribution reste ouverte et opérationnelle, les salariés étant nombreux à travailler le 15 août férié. En France, une large majorité des supermarchés (Auchan, Carrefour, Lidl, Aldi) restent ouverts le jour férié de l'Assomption. Pour d'autres enseignes comme Leclerc, Intermarché ou Ikea, l'ouverture dépend souvent de décisions locales ou de la gestion propre à chaque point de vente, mais la tendance reste massivement à l'accueil du public pour ce samedi 15 août 2026. Dans les grandes agglomérations, l'accès aux commerces est quasi garanti, souvent avec des horaires adaptés. Il convient de vérifier les horaires sur le site de votre magasin avant de vous déplacer.
Quels sont les grands magasins ouverts ce samedi 15 août férié de l'Assomption à Paris ?
Ce samedi 15 août 2026 à Paris, les grands magasins et les centres commerciaux seront exceptionnellement ouverts malgré le caractère férié de ce jour de l'Assomption. Voici les horaires d'ouverture de ces grands magasins et centres commerciaux parisiens :
- Le Forum des Halles : de 10h à 20h30
- Galeries Lafayette : de 11h à 20h
- Samaritaine : de 10h à 20h
- Carrousel du Louvre : de 10h à 19h
- BHV Rivoli : de 10h à 20h
- Le Bon Marché : de 10h à 19h45
- Centre Italie 2 : de 10h à 20h
- Printemps Haussmann : de 10h à 20h
- Bercy Village : de 10h à 20h
- Centre Beaugrenelle : de 10h à 20h
Quels commerces sont ouverts ou fermés à Lyon le samedi 15 août férié de l'Assomption ?
À Lyon, le samedi 15 août 2026 est marqué par l'ouverture exceptionnelle de la quasi-totalité des grands centres commerciaux et des enseignes majeures de la métropole malgré ce jour férié de l'Assomption. Voici les commerces ouverts et leurs horaires :
- Westfield La Part-Dieu : ouvert de 10h à 20h
- Confluence : ouvert de 10h à 20h
- Grand Hôtel Dieu : ouvert de 11h à 19h
- Centre Carré de Soie : ouvert de 10h à 20h
Quels magasins sont ouverts à Marseille le samedi 15 août 2026 férié de l'Assomption ?
La plupart des grands centres commerciaux et des enseignes majeures de Marseille ouvrent leurs portes le samedi 15 août 2026, certains avec des horaires réduits, pour accueillir le public lors de ce jour férié de l'Assomption.
- Centre du Prado : ouvert de 10h à 19h
- Centre Les Terrasses du Port : ouvert de 10h à 20h
- Centre Grand Littoral : ouvert de 10h à 19h
- Centre Bourse : ouvert de 10h à 19h
Quels sont les centres commerciaux ouverts à Lille le samedi 15 août 2026 férié de l'Assomption ?
Pour l'Assomption le 15 août 2026, la capitale des Flandres reste une destination privilégiée pour le shopping. Les grands temples de la consommation lillois et de sa métropole ouvrent largement leurs portes, certains avec des horaires réduits.
- Westfield Euralille : ouvert de 9h30 à 20h
- Printemps Lille : ouvert de 10h30 à 19h30
- McArthur Glen Roubaix : ouvert de 10h à 19h
- L'Usine, Roubaix : ouverte de 10h à 19h
- Galerie marchande de la Promenade de Flandres : ouvert de 10h à 19h
- Centre commercial Carrefour Wasquehal : ouvert de 8h30 à 20h
Quels sont les magasins ouverts à Bordeaux le samedi 15 août 2026 de l'Assomption férié ?
Le samedi 15 août 2026 de l'Assomption, la métropole bordelaise reste largement accessible aux amateurs de shopping et de bricolage. Bien que ce jour soit férié, la majorité des grands centres commerciaux et des enseignes nationales maintiennent une ouverture exceptionnelle, souvent avec des horaires légèrement réduits.
- Centre Commercial Aushopping Bordeaux Lac : ouvert de 9h30 à 19h
- Centre commercial Mériadeck : ouvert de 11h à 19h
- Promenade Sainte-Catherine : ouverte de 11h à 19h
- Bord'eau Village : ouvert de 10h à 19h
Quels sont les magasins ouverts à Nantes le samedi 15 août de l'Assomption férié ?
Le jour férié de l'Assomption, la majorité des grandes enseignes et centres commerciaux de l'agglomération nantaise restent mobilisés pour vous accueillir, souvent avec des horaires adaptés.
- Centre Commercial Beaulieu : ouvert de 10h à 19h
- Centre Commercial Atlantis : ouvert de 10h à 20h30
Quels sont les magasins ouverts à Toulouse le samedi 15 août 2026 férié ?
Pour l'Assomption, le 15 août 2026, la ville rose reste active. La plupart des grands pôles commerciaux de l'agglomération toulousaine accueillent le public, souvent avec des horaires de jour férié.
- Les Galeries Lafayette Toulouse : ouvert de 10h à 19h
- Centre Commercial Gramont : ouvert de 10h à 20h
- Centre Commercial Portet : ouvert de 10h à 18h30