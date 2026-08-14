Magasins ouverts le 15 août 2026 : les supermarchés et centres commerciaux qui ne ferment pas ce jour férié

Magasin ouvert ou fermé le 15 août 2026 ? Malgré ce jour férié de l'Assomption, supermarchés, grands magasins et centres commerciaux à Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux, Nantes et Toulouse proposent une ouverture exceptionnelle, souvent avec des horaires adaptés.

Le 15 août 2026 tombe un samedi, et cette question du magasin ouvert ou fermé revient chaque année à l'approche de l'Assomption. Ce jour férié n'empêche pourtant pas la grande majorité des enseignes de la distribution de garder leurs portes ouvertes. Supermarchés, grandes surfaces spécialisées et centres commerciaux s'organisent pour accueillir la clientèle malgré le caractère chômé de la date. Beaucoup de salariés seront ainsi mobilisés ce jour-là, preuve que le commerce ne s'arrête pas totalement pendant les jours fériés.

À Paris, l'ouverture exceptionnelle concerne la quasi-totalité des grandes adresses du shopping. Le Forum des Halles, les Galeries Lafayette, la Samaritaine, le Carrousel du Louvre, le BHV Rivoli, Le Bon Marché, le Printemps Haussmann ou encore Bercy Village et Beaugrenelle fonctionnent avec des horaires spécifiques, généralement entre 10h et 20h. Cette organisation permet aux Parisiens comme aux touristes de profiter du 15 août pour faire du shopping sans contrainte particulière. Les horaires restent toutefois souvent réduits par rapport à un jour ouvré classique, d'où l'intérêt de vérifier avant de se déplacer. Même scénario dans les autres grandes villes de France comme Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux, Nantes et Toulouse. Retrouvez la liste détaillée ville par ville pour planifier vos sorties :

Quels sont les supermarchés ouverts le samedi 15 août 2026 férié de l'Assomption ?

La quasi-totalité du secteur de la grande distribution reste ouverte et opérationnelle, les salariés étant nombreux à travailler le 15 août férié. En France, une large majorité des supermarchés (Auchan, Carrefour, Lidl, Aldi) restent ouverts le jour férié de l'Assomption. Pour d'autres enseignes comme Leclerc, Intermarché ou Ikea, l'ouverture dépend souvent de décisions locales ou de la gestion propre à chaque point de vente, mais la tendance reste massivement à l'accueil du public pour ce samedi 15 août 2026. Dans les grandes agglomérations, l'accès aux commerces est quasi garanti, souvent avec des horaires adaptés. Il convient de vérifier les horaires sur le site de votre magasin avant de vous déplacer.

Quels sont les grands magasins ouverts ce samedi 15 août férié de l'Assomption à Paris ?

Ce samedi 15 août 2026 à Paris, les grands magasins et les centres commerciaux seront exceptionnellement ouverts malgré le caractère férié de ce jour de l'Assomption. Voici les horaires d'ouverture de ces grands magasins et centres commerciaux parisiens :

Le Forum des Halles : de 10h à 20h30

: de 10h à 20h30 Galeries Lafayette : de 11h à 20h

: de 11h à 20h Samaritaine : de 10h à 20h

: de 10h à 20h Carrousel du Louvre : de 10h à 19h

: de 10h à 19h BHV Rivoli : de 10h à 20h

: de 10h à 20h Le Bon Marché : de 10h à 19h45

: de 10h à 19h45 Centre Italie 2 : de 10h à 20h

: de 10h à 20h Printemps Haussmann : de 10h à 20h

: de 10h à 20h Bercy Village : de 10h à 20h

: de 10h à 20h Centre Beaugrenelle : de 10h à 20h

Quels commerces sont ouverts ou fermés à Lyon le samedi 15 août férié de l'Assomption ?

À Lyon, le samedi 15 août 2026 est marqué par l'ouverture exceptionnelle de la quasi-totalité des grands centres commerciaux et des enseignes majeures de la métropole malgré ce jour férié de l'Assomption. Voici les commerces ouverts et leurs horaires :

Westfield La Part-Dieu : ouvert de 10h à 20h

: ouvert de 10h à 20h Confluence : ouvert de 10h à 20h

: ouvert de 10h à 20h Grand Hôtel Dieu : ouvert de 11h à 19h

: ouvert de 11h à 19h Centre Carré de Soie : ouvert de 10h à 20h

Quels magasins sont ouverts à Marseille le samedi 15 août 2026 férié de l'Assomption ?

La plupart des grands centres commerciaux et des enseignes majeures de Marseille ouvrent leurs portes le samedi 15 août 2026, certains avec des horaires réduits, pour accueillir le public lors de ce jour férié de l'Assomption.

Centre du Prado : ouvert de 10h à 19h

: ouvert de 10h à 19h Centre Les Terrasses du Port : ouvert de 10h à 20h

: ouvert de 10h à 20h Centre Grand Littoral : ouvert de 10h à 19h

: ouvert de 10h à 19h Centre Bourse : ouvert de 10h à 19h

Quels sont les centres commerciaux ouverts à Lille le samedi 15 août 2026 férié de l'Assomption ?

Pour l'Assomption le 15 août 2026, la capitale des Flandres reste une destination privilégiée pour le shopping. Les grands temples de la consommation lillois et de sa métropole ouvrent largement leurs portes, certains avec des horaires réduits.

Westfield Euralille : ouvert de 9h30 à 20h

: ouvert de 9h30 à 20h Printemps Lille : ouvert de 10h30 à 19h30

: ouvert de 10h30 à 19h30 McArthur Glen Roubaix : ouvert de 10h à 19h

: ouvert de 10h à 19h L'Usine, Roubaix : ouverte de 10h à 19h

: ouverte de 10h à 19h Galerie marchande de la Promenade de Flandres : ouvert de 10h à 19h

: ouvert de 10h à 19h Centre commercial Carrefour Wasquehal : ouvert de 8h30 à 20h

Quels sont les magasins ouverts à Bordeaux le samedi 15 août 2026 de l'Assomption férié ?

Le samedi 15 août 2026 de l'Assomption, la métropole bordelaise reste largement accessible aux amateurs de shopping et de bricolage. Bien que ce jour soit férié, la majorité des grands centres commerciaux et des enseignes nationales maintiennent une ouverture exceptionnelle, souvent avec des horaires légèrement réduits.

Centre Commercial Aushopping Bordeaux Lac : ouvert de 9h30 à 19h

: ouvert de 9h30 à 19h Centre commercial Mériadeck : ouvert de 11h à 19h

: ouvert de 11h à 19h Promenade Sainte-Catherine : ouverte de 11h à 19h

: ouverte de 11h à 19h Bord'eau Village : ouvert de 10h à 19h

Quels sont les magasins ouverts à Nantes le samedi 15 août de l'Assomption férié ?

Le jour férié de l'Assomption, la majorité des grandes enseignes et centres commerciaux de l'agglomération nantaise restent mobilisés pour vous accueillir, souvent avec des horaires adaptés.

Centre Commercial Beaulieu : ouvert de 10h à 19h

: ouvert de 10h à 19h Centre Commercial Atlantis : ouvert de 10h à 20h30

Quels sont les magasins ouverts à Toulouse le samedi 15 août 2026 férié ?

Pour l'Assomption, le 15 août 2026, la ville rose reste active. La plupart des grands pôles commerciaux de l'agglomération toulousaine accueillent le public, souvent avec des horaires de jour férié.

Les Galeries Lafayette Toulouse : ouvert de 10h à 19h

: ouvert de 10h à 19h Centre Commercial Gramont : ouvert de 10h à 20h

: ouvert de 10h à 20h Centre Commercial Portet : ouvert de 10h à 18h30

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