Magasins ouverts le 1er mai 2026 : supermarchés, grands magasins, tour d'horizon pour la fête du Travail

Supermarchés, jardineries ou centres commerciaux : quels commerces sont ouverts ce vendredi 1er mai férié ? Voici la liste des magasins ouverts ou fermés pour la Fête du Travail à Paris, Lille, Lyon, Bordeaux, Marseille ou Nantes.

Ce vendredi 1er mai 2026, la France célèbre la Fête du Travail. C'est une date unique dans le calendrier : il s'agit du seul jour férié obligatoirement chômé pour la quasi-totalité des salariés. Cette spécificité juridique explique pourquoi la France tournera au ralenti : la majorité des commerces et des grandes enseignes gardent leurs portes fermées pour respecter le repos des travailleurs.

Réussir ses courses de dernière minute sera donc un véritable défi ce vendredi. Si les rideaux restent baissés pour la plupart des supermarchés, quelques commerces de quartier ou établissements bénéficiant de dérogations particulières pourraient vous dépanner. Voici notre guide complet pour savoir où faire vos achats et anticiper vos besoins dans les plus grandes villes de France pour ce premier jour du week-end !

Quels sont les supermarchés ouverts ce jour férié du 1er mai 2026 ?

La règle est simple pour la grande distribution : les hypermarchés (E.Leclerc, Auchan, Carrefour, Intermarché) sont fermés, y compris les commerces de bricolage et décoration mais des ouvertures exceptionnelles peuvent se faire au cas par cas (comme Truffaut, Jardiland ou Gamm Vert) selon la région dans laquelle vous vous trouvez. Vous aurez toutefois de grandes chances de trouver des supérettes de quartier ouvertes, principalement le matin. Les enseignes comme Franprix, Carrefour City, Spar ou Vival ouvrent souvent leurs portes car elles sont fréquemment tenues par des gérants indépendants. En revanche, du côté des fleuristes, la fête du travail correspond chaque année à une journée très importante pour leur chiffre d'affaires : environ 7 millions d'euros chaque année.

Quels sont les grands magasins ouverts le 1er mai 2026 à Paris ?

Le 1er mai, les grands magasins et principaux centres commerciaux à Paris sont fermés comme le Printemps Haussmann, les Passages du Havre, les Galeries Lafayette Haussmann, le BHV, le Bon Marché, Italie 2, Passy Plaza, Montparnasse Rive Gauche, Beaugrenelle, le Carrousel du Louvre et le Forum des Halles.

Quels commerces sont ouverts ou fermés à Lyon ce jour férié du 1er mai 2026 ?

A Lyon, les grands centres commerciaux ferment comme la Part-Dieu ou Confluence. Néanmoins, les commerces de bouche de la Presqu'île et du Vieux Lyon assurent souvent une permanence. Pour les courses de secours, tournez-vous vers les petites enseignes alimentaires du 7ème ou du 3ème arrondissement, souvent ouvertes jusqu'à 13h.

Quels sont les magasins ouverts à Marseille le 1er mai 2026 férié ?

La cité phocéenne voit ses grands centres commerciaux (Les Terrasses du Port, Grand Littoral, Centre du Prado, Centre Bourse) fermer leurs portes ce vendredi 1er mai 2026. En revanche, le marché aux fleurs et les boutiques de proximité autour du Vieux-Port ou sur la Canebière restent ouverts. Les épiceries de quartier et certaines boulangeries artisanales seront vos meilleurs alliés.

Quels sont les centres commerciaux ouverts à Lille le 1er mai 2026 ?

Le centre commercial Westfield Euralille et le Printemps Lille sont systématiquement fermés pour la Fête du Travail. Pour vos achats, il faudra privilégier les commerces du Vieux Lille ou les supérettes de quartier (Match, Carrefour Express) qui peuvent ouvrir en matinée. Les fleuristes lillois seront particulièrement nombreux à proposer le muguet dès l'aube.

Quels sont les magasins ouverts à Bordeaux ce vendredi 1er mai férié ?

A Bordeaux, la rue Sainte-Catherine sera bien calme puisque les grandes enseignes nationales respectent la fermeture légale. Le centre commercial Mériadeck n'ouvrira pas ses portes. Pour vos besoins alimentaires, les supérettes indépendantes de la rive droite et du centre-ville sont les plus susceptibles d'accueillir du public, principalement entre 9h et 12h30.

Quels sont les magasins ouverts à Nantes ce 1er mai férié ?

La ville de Nantes ne déroge pas à la règle du 1er mai : les centres commerciaux Atlantis et Beaulieu ferment leurs portes. Le 1er mai à Nantes est surtout marqué par les petits marchés locaux et les fleuristes. Pour les courses alimentaires, vérifiez les horaires des enseignes de proximité comme U Express ou Petit Casino, qui assurent parfois une ouverture matinale.

Quels sont les magasins ouverts à Toulouse ce vendredi 1er mai férié ?

Dans la Ville Rose, les centres commerciaux comme Blagnac ou Labège sont fermés. Les Toulousains pourront se tourner vers les marchés de quartier (souvent maintenus le matin) et les petites épiceries du centre-ville. Les jardineries et fleuristes de la périphérie toulousaine sont également des points de passage habituels pour ce jour férié.

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