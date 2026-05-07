Magasins ouverts le 8 mai 2026 : supermarchés, magasins, centres commerciaux... Les horaires ville par ville

Plusieurs commerces seront ouverts ce vendredi 8 mai férié à travers la France. Dans quels magasins allez-vous pouvoir vous rendre ? Le point sur la situation à Paris, Lyon, Marseille, Lille ou Bordeaux.

Vos magasins préférés, supermarchés ou centres commerciaux seront-ils ouverts ce vendredi 8 mai 2026, jour férié en France. Pour rappel, la France célèbre ce vendredi 8 mai 2026 la capitulation allemande de 1945, synonyme de fin des combats de la Seconde Guerre mondiale en Europe.

Contrairement au 1er mai, unique jour férié obligatoirement chôme pour de très nombreux travailleurs, les règles sont bien plus souples pour le 8 mai. C'est par exemple le cas pour les supermarchés qui seront majoritairement ouverts. Voici notre guide complet pour savoir où faire vos achats et anticiper vos besoins dans les plus grandes villes de France pour ce premier jour du week-end !

Quels sont les supermarchés ouverts ce jour férié du vendredi 8 mai 2026 ?

En France, une large majorité des supermarchés (Auchan, Carrefour, Lidl, Aldi) restent ouverts ce vendredi 8 mai 2026. Pour d'autres enseignes comme Leclerc, Intermarché ou Ikea, les ouvertures exceptionnelles se décident au cas par cas. Dans les grandes agglomérations, l'accès aux commerces est quasi garanti, souvent avec des horaires adaptés. Il convient de vérifier les horaires sur le site de votre magasin avant de vous déplacer.

Quels sont les grands magasins ouverts le 8 mai férié à Paris ?

Ce vendredi 8 mai 2026 à Paris, les grands magasins et les centres commerciaux seront "exceptionnellement" ouverts ce jour férié. Voici les horaires d'ouverture de ces magasins et centres commerciaux parisiens :

Le Forum des Halles : de 10h à 20h30

: de 10h à 20h30 Galeries Lafayette : de 11h à 20h

: de 11h à 20h Samaritaine : de 10h à 20h

: de 10h à 20h Carrousel du Louvre : de 10h à 20h

: de 10h à 20h BHV Rivoli : de 10h à 20h / BHV L'Homme : de 10h à 20h

: de 10h à 20h / : de 10h à 20h Le Bon Marché : de 10h à 19h45

: de 10h à 19h45 Centre Italie 2 : de 10h à 20h

: de 10h à 20h Printemps Haussmann : de 10h à 20h

: de 10h à 20h Bercy Village : de 10h à 20h

: de 10h à 20h Centre Beaugrenelle : de 10h à 20h

Quels commerces sont ouverts ou fermés à Lyon ce jour férié du 8 mai 2026 ?

Dans la capitale des Gaules, en ce vendredi 8 mai férié, la plupart des commerces et supermarchés sont ouverts.

Westfield La Part-Dieu : ouvert de 10h à 20h

: ouvert de 10h à 20h Confluence : ouvert de 10h à 20h

: ouvert de 10h à 20h Grand Hôtel Dieu : ouvert de 11h à 19h

: ouvert de 11h à 19h Centre Carré de Soie : ouvert de 10h à 20h

Quels sont les magasins ouverts à Marseille le vendredi 8 mai 2026 férié ?

Les centres commerciaux sont majoritairement ouverts à Marseille le 8 mai 2026 férié.

Centre du Prado : ouvert de 10h à 19h

: ouvert de 10h à 19h Centre Les Terrasses du Port : ouvert de 10h à 20h

: ouvert de 10h à 20h Centre Grand Littoral : ouvert de 10h à 19h

: ouvert de 10h à 19h Centre Bourse : ouvert de 10h à 19h

Quels sont les centres commerciaux ouverts à Lille le jour de la fête du Travail ?

Voici la liste des principaux magasins ouverts à Lille, ce vendredi 8 mai 2026 férié :

Westfield Euralille : ouvert de 10h à 19h

: ouvert de 10h à 19h Printemps Lille : ouvert de 10h à 20h

: ouvert de 10h à 20h McArthur Glen Roubaix : ouvert de 10h à 19h

: ouvert de 10h à 19h L'Usine, Roubaix : ouverte de 10h à 19h

: ouverte de 10h à 19h Galerie marchande de la Promenade de Flandres : ouverte de 9h30 à 20h

: ouverte de 9h30 à 20h Centre commercial Carrefour Wasquehal : ouvert de 8h30 à 20h

Quels sont les magasins ouverts à Bordeaux ce vendredi 8 mai férié ?

Centre Commercial Aushopping Bordeaux Lac : ouvert de 9h30 à 19h

ouvert de 9h30 à 19h Centre commercial Mériadeck : ouvert de 11h à 19h

ouvert de 11h à 19h Promenade Sainte-Catherine : ouverte de 11h à 19h

: ouverte de 11h à 19h Bord'eau Village : ouvert de 10h à 19h

Quels sont les magasins ouverts à Nantes ce 8 mai férié ?

Centre Commercial Beaulieu : ouvert de 10h à 19h

: ouvert de 10h à 19h Centre Commercial Atlantis : ouvert de 10h à 20h

Quels sont les magasins ouverts à Toulouse ce vendredi ?