Magasins ouverts le lundi de Pentecôte 2026 : quels commerces ne ferment pas le 25 mai férié ?

Le lundi de Pentecôte 2026, de nombreux magasins restent ouverts. Horaires des supermarchés et des grands magasins : découvrez la liste des commerces qui ne ferment pas ce 25 mai.

Ce lundi 25 mai 2026, le lundi de Pentecôte férié rime pour beaucoup avec la Journée de solidarité. Une question pratique se pose alors : les rideaux des magasins seront-ils levés pour faire le plein de courses, s'offrir une session shopping ou filer en jardinerie ? Si les administrations ferment leurs portes, le secteur de la grande distribution et les enseignes de mode restent, eux, largement mobilisés partout en France.

Pour vous éviter de trouver porte close, voici la liste complète des supermarchés et centres commerciaux ouverts ce lundi de Pentecôte. De l'alimentaire (Carrefour, E.Leclerc, Auchan, Intermarché, Lidl) aux temples du bricolage et de la déco (Leroy Merlin, Castorama, Ikea), découvrez les horaires d'ouverture exceptionnels dans les grandes villes comme Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux ou Toulouse.

Quels sont les supermarchés ouverts le lundi de Pentecôte 2026 ?

La quasi-totalité du secteur de la grande distribution reste ouverte et opérationnelle, les salariés étant nombreux à travailler le lundi de Pentecôte. En France, une large majorité des supermarchés (Auchan, Carrefour, Lidl, Aldi) restent ouverts lundi 25 mai 2026 férié. Pour d'autres enseignes comme Leclerc, Intermarché ou Ikea, l'ouverture dépend souvent de décisions locales ou de la gestion propre à chaque point de vente, mais la tendance reste massivement à l'accueil du public pour ce lundi 25 mai 2026. Dans les grandes agglomérations, l'accès aux commerces est quasi garanti, souvent avec des horaires adaptés. Il convient de vérifier les horaires sur le site de votre magasin avant de vous déplacer.

Quels sont les grands magasins ouverts ce lundi 25 mai 2026 férié à Paris ?

Ce lundi 25 mai 2026 à Paris, les grands magasins et les centres commerciaux seront "exceptionnellement" ouverts ce jour férié. Voici les horaires d'ouverture de ces magasins et centres commerciaux parisiens :

Le Forum des Halles : de 10h à 20h30

: de 10h à 20h30 Galeries Lafayette : de 11h à 20h

: de 11h à 20h Samaritaine : de 10h à 20h

: de 10h à 20h Carrousel du Louvre : de 10h à 19h

: de 10h à 19h BHV Rivoli : de 11h à 19h

: de 11h à 19h Le Bon Marché : de 11h à 19h45

: de 11h à 19h45 Centre Italie 2 : de 10h à 20h

: de 10h à 20h Printemps Haussmann : de 11h à 20h

: de 11h à 20h Bercy Village : de 10h à 20h

: de 10h à 20h Centre Beaugrenelle : de 10h à 20h

Quels commerces sont ouverts ou fermés à Lyon le lundi de Pentecôte 2026 ?

À Lyon, le lundi de Pentecôte 25 mai 2026 est marqué par l'ouverture exceptionnelle de la quasi-totalité des grands centres commerciaux et des enseignes majeures de la métropole. Voici le détail des commerces ouverts et fermés pour cette journée.

Westfield La Part-Dieu : ouvert de 10h à 20h

: ouvert de 10h à 20h Confluence : ouvert de 10h à 20h

: ouvert de 10h à 20h Grand Hôtel Dieu : ouvert de 11h à 19h

: ouvert de 11h à 19h Centre Carré de Soie : ouvert de 10h à 20h

Quels sont les magasins ouverts à Marseille le lundi 25 mai 2026 férié ?

La plupart des grands centres commerciaux et des enseignes majeures de Marseille ouvrent leurs portes le lundi de Pentecôte pour accueillir le public lors de ce jour férié.

Centre du Prado : ouvert de 10h à 19h

: ouvert de 10h à 19h Centre Les Terrasses du Port : ouvert de 10h à 20h

: ouvert de 10h à 20h Centre Grand Littoral : ouvert de 10h à 19h

: ouvert de 10h à 19h Centre Bourse : ouvert de 10h à 19h

Quels sont les centres commerciaux ouverts à Lille le jour férié du lundi de Pentecôte 2026 ?

Pour ce lundi de Pentecôte, le 25 mai 2026, la capitale des Flandres reste une destination privilégiée pour le shopping. Si les administrations marquent une pause, les grands temples de la consommation lillois et de sa métropole ouvrent largement leurs portes.

Westfield Euralille : ouvert de 10h à 19h

: ouvert de 10h à 19h Printemps Lille : ouvert de 10h30 à 19h30

: ouvert de 10h30 à 19h30 McArthur Glen Roubaix : ouvert de 10h à 19h

: ouvert de 10h à 19h L'Usine, Roubaix : ouverte de 10h à 19h

: ouverte de 10h à 19h Galerie marchande de la Promenade de Flandres : ouvert de 10h à 19h

: ouvert de 10h à 19h Centre commercial Carrefour Wasquehal : ouvert de 10h à 19h

Quels sont les magasins ouverts à Bordeaux ce lundi 25 mai 2026 férié de Pentecôte ?

Pour ce lundi de Pentecôte, le 25 mai 2026, la métropole bordelaise reste largement accessible aux amateurs de shopping et de bricolage. Bien que ce jour soit férié, la majorité des grands centres commerciaux et des enseignes nationales maintiennent une ouverture exceptionnelle, souvent avec des horaires légèrement réduits.

Centre Commercial Aushopping Bordeaux Lac : ouvert de 9h30 à 19h

ouvert de 9h30 à 19h Centre commercial Mériadeck : ouvert de 11h à 19h

ouvert de 11h à 19h Promenade Sainte-Catherine : ouverte de 11h à 19h

: ouverte de 11h à 19h Bord'eau Village : ouvert de 10h à 19h

Quels sont les magasins ouverts à Nantes ce lundi de Pentecôte 2026 férié ?

Pour ce lundi de Pentecôte, le 25 mai 2026, la majorité des grandes enseignes et centres commerciaux de l'agglomération nantaise restent mobilisés pour vous accueillir, souvent avec des horaires adaptés.

Centre Commercial Beaulieu : ouvert de 10h à 19h

: ouvert de 10h à 19h Centre Commercial Atlantis : ouvert de 10h à 20h

Quels sont les magasins ouverts à Toulouse ce lundi 25 mai 2026 férié de Pentecôte ?

Pour ce lundi de Pentecôte, le 25 mai 2026, la ville rose reste active. Si de nombreuses administrations ferment leurs portes, la plupart des grands pôles commerciaux de l'agglomération toulousaine accueillent le public, souvent avec des horaires de jour férié.