Magasins ouverts Lundi de Pentecôte : les supermarchés & centres commerciaux qui ne ferment pas ce 25 mai férié
Ce lundi férié de Pentecôte, les commerces ne ferment pas forcément... A Paris, Lyon, Nantes, Bordeaux, Marseille ou Lille, découvrez les horaires de votre magasin le plus proche.
Quels magasins sont ouverts ce lundi de Pentecôte 25 mai 2026 ? Entre la Journée de solidarité et ce week-end prolongé, faire ses courses, du shopping ou un tour en jardinerie demande un peu d'organisation. Si les administrations et les banques restent fermées, les enseignes de la grande distribution et les commerces de détail ouvrent globalement leurs portes au public.
Ne prenez pas le risque de vous déplacer pour rien : voici la liste et les horaires des supermarchés ouverts aujourd'hui. Retrouvez les ouvertures exceptionnelles des grandes enseignes (Carrefour, E.Leclerc, Auchan, Lidl), des magasins de bricolage, ainsi que les centres commerciaux accessibles dans les grandes villes de France (Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux, Toulouse).
Quels sont les supermarchés ouverts le lundi de Pentecôte 2026 ?
La quasi-totalité du secteur de la grande distribution reste ouverte et opérationnelle, les salariés étant nombreux à travailler le lundi de Pentecôte. En France, une large majorité des supermarchés (Auchan, Carrefour, Lidl, Aldi) restent ouverts lundi 25 mai 2026 férié. Pour d'autres enseignes comme Leclerc, Intermarché ou Ikea, l'ouverture dépend souvent de décisions locales ou de la gestion propre à chaque point de vente, mais la tendance reste massivement à l'accueil du public pour ce lundi 25 mai 2026. Dans les grandes agglomérations, l'accès aux commerces est quasi garanti, souvent avec des horaires adaptés. Il convient de vérifier les horaires sur le site de votre magasin avant de vous déplacer.
Quels sont les grands magasins ouverts ce lundi 25 mai 2026 férié à Paris ?
Ce lundi 25 mai 2026 à Paris, les grands magasins et les centres commerciaux seront "exceptionnellement" ouverts ce jour férié. Voici les horaires d'ouverture de ces magasins et centres commerciaux parisiens :
- Le Forum des Halles : de 10h à 20h30
- Galeries Lafayette : de 11h à 20h
- Samaritaine : de 10h à 20h
- Carrousel du Louvre : de 10h à 19h
- BHV Rivoli : de 11h à 19h
- Le Bon Marché : de 11h à 19h45
- Centre Italie 2 : de 10h à 20h
- Printemps Haussmann : de 11h à 20h
- Bercy Village : de 10h à 20h
- Centre Beaugrenelle : de 10h à 20h
Quels commerces sont ouverts ou fermés à Lyon le lundi de Pentecôte 2026 ?
À Lyon, le lundi de Pentecôte 25 mai 2026 est marqué par l'ouverture exceptionnelle de la quasi-totalité des grands centres commerciaux et des enseignes majeures de la métropole. Voici le détail des commerces ouverts et fermés pour cette journée.
- Westfield La Part-Dieu : ouvert de 10h à 20h
- Confluence : ouvert de 10h à 20h
- Grand Hôtel Dieu : ouvert de 11h à 19h
- Centre Carré de Soie : ouvert de 10h à 20h
Quels sont les magasins ouverts à Marseille le lundi 25 mai 2026 férié ?
La plupart des grands centres commerciaux et des enseignes majeures de Marseille ouvrent leurs portes le lundi de Pentecôte pour accueillir le public lors de ce jour férié.
- Centre du Prado : ouvert de 10h à 19h
- Centre Les Terrasses du Port : ouvert de 10h à 20h
- Centre Grand Littoral : ouvert de 10h à 19h
- Centre Bourse : ouvert de 10h à 19h
Quels sont les centres commerciaux ouverts à Lille le jour férié du lundi de Pentecôte 2026 ?
Pour ce lundi de Pentecôte, le 25 mai 2026, la capitale des Flandres reste une destination privilégiée pour le shopping. Si les administrations marquent une pause, les grands temples de la consommation lillois et de sa métropole ouvrent largement leurs portes.
- Westfield Euralille : ouvert de 10h à 19h
- Printemps Lille : ouvert de 10h30 à 19h30
- McArthur Glen Roubaix : ouvert de 10h à 19h
- L'Usine, Roubaix : ouverte de 10h à 19h
- Galerie marchande de la Promenade de Flandres : ouvert de 10h à 19h
- Centre commercial Carrefour Wasquehal : ouvert de 10h à 19h
Quels sont les magasins ouverts à Bordeaux ce lundi 25 mai 2026 férié de Pentecôte ?
Pour ce lundi de Pentecôte, le 25 mai 2026, la métropole bordelaise reste largement accessible aux amateurs de shopping et de bricolage. Bien que ce jour soit férié, la majorité des grands centres commerciaux et des enseignes nationales maintiennent une ouverture exceptionnelle, souvent avec des horaires légèrement réduits.
- Centre Commercial Aushopping Bordeaux Lac : ouvert de 9h30 à 19h
- Centre commercial Mériadeck : ouvert de 11h à 19h
- Promenade Sainte-Catherine : ouverte de 11h à 19h
- Bord'eau Village : ouvert de 10h à 19h
Quels sont les magasins ouverts à Nantes ce lundi de Pentecôte 2026 férié ?
Pour ce lundi de Pentecôte, le 25 mai 2026, la majorité des grandes enseignes et centres commerciaux de l'agglomération nantaise restent mobilisés pour vous accueillir, souvent avec des horaires adaptés.
- Centre Commercial Beaulieu : ouvert de 10h à 19h
- Centre Commercial Atlantis : ouvert de 10h à 20h
Quels sont les magasins ouverts à Toulouse ce lundi 25 mai 2026 férié de Pentecôte ?
Pour ce lundi de Pentecôte, le 25 mai 2026, la ville rose reste active. Si de nombreuses administrations ferment leurs portes, la plupart des grands pôles commerciaux de l'agglomération toulousaine accueillent le public, souvent avec des horaires de jour férié.
- Les Galeries Lafayette Toulouse : ouvert de 10h à 19h
- Centre Commercial Gramont : ouvert de 10h à 20h
- Centre Commercial Portet : ouvert de 10h à 18h30
15:00 - Magasins ouverts ce 25 mai : attention aux fermetures anticipées en fin de journée !
Vous êtes nombreux à profiter de ce lundi de Pentecôte férié pour faire vos courses ou vos achats de dernière minute. Si la grande distribution et les centres commerciaux sont restés massivement ouverts ce matin, n'oubliez pas que la plupart des supermarchés (Carrefour, E.Leclerc, Auchan, Lidl) et des grandes enseignes appliquent des horaires de jour férié. Beaucoup baisseront le rideau dès 19h ce soir au lieu de leurs horaires habituels. Vérifiez si votre magasin près de chez vous est encore accessible avant de vous déplacer !
14:00 - Qui travaille le lundi de Pentecôte et que dit la loi ?
En France, le lundi de Pentecôte est un jour férié qui ne rime plus forcément avec chômé. Depuis l'instauration de la Journée de solidarité en 2004 (destinée à financer la prise en charge de la dépendance des personnes âgées et handicapées), les situations varient radicalement d'une entreprise à l'autre. Concrètement, la loi laisse aujourd'hui chaque accord d'entreprise ou de branche fixer les modalités de cette journée : certains salariés travaillent 7 heures de plus dans l'année sans supplément de salaire, d'autres voient un jour de RTT supprimé, tandis que de nombreux employeurs choisissent d'offrir directement cette journée à leurs équipes. Dans la pratique, la mobilisation est très contrastée selon les secteurs d'activité. Les administrations publiques, les banques, les écoles et la Poste restent traditionnellement fermées ce lundi 25 mai 2026. À l'inverse, le secteur privé est sur le pont : la grande distribution (supermarchés, hypermarchés), les commerces de détail, les centres commerciaux, les cinémas et les enseignes de bricolage ou de jardinage affichent un taux d'ouverture massif pour capter le public. Les transports en commun, la santé, l'hôtellerie-restauration fonctionnent aussi normalement. En résumé, si vous travaillez dans le commerce ou les services de proximité, il y a de fortes chances que vous soyez mobilisé, tandis que les employés de bureau et les agents du service public profitent généralement de leur week-end prolongé.
13:00 - Quels sont les supermarchés ouverts ce lundi de Pentecôte en France ?
Si vous devez faire le plein de courses, rassurez-vous : la quasi-totalité du secteur de la grande distribution reste sur le pont ce lundi 25 mai 2026. Les équipes des géants de l'alimentaire comme Carrefour, Auchan, Lidl ou Aldi sont massivement mobilisées pour accueillir le public. Du côté de chez E.Leclerc ou Intermarché, les ouvertures dépendent parfois de décisions locales, mais la tendance générale reste à la levée des rideaux partout dans l'Hexagone, le plus souvent avec des horaires de jour férié.
12:00 - Lidl, Aldi, Action : les magasins de déstockage et hard-discount sont-ils ouverts ce 25 mai ?
Pour faire attention à son budget même un jour férié, le réflexe des consommateurs se tourne massivement vers les enseignes à petits prix. Ce lundi de Pentecôte 2026, la quasi-totalité des magasins Lidl et Aldi restent ouverts pour vous permettre de faire vos courses alimentaires indispensables. Du côté du géant du déstockage Action ou de ses concurrents, les ouvertures exceptionnelles sont également de mise dans la plupart des régions, souvent avec des horaires de jour férié.
11:00 - Grands magasins parisiens et enseignes de mode : où faire son shopping ce lundi ?
Si vous avez envie de profiter de ce lundi de Pentecôte férié pour refaire votre garde-robe, les nouvelles sont excellentes. A Paris comme dans les grandes métropoles régionales, les temples de la mode et de la beauté vous accueillent à bras ouverts ce 25 mai. Des Galeries Lafayette au Printemps, en passant par le BHV Rivoli, la Samaritaine ou le Bon Marché, les ouvertures exceptionnelles sont généralisées. Les rideaux se lèvent un peu plus tard que d'habitude, souvent vers 10h ou 11h, pour des nocturnes qui se prolongent jusqu'à 20h. Découvrez dans notre article les horaires détaillés de chaque grand magasin afin de planifier votre virée shopping sans mauvaise surprise !
09:00 - Les grands centres commerciaux sont ouverts ce lundi de Pentecôte mais attention aux horaires
De Lille à Marseille, en passant par Bordeaux, Nantes ou Toulouse, la grande majorité des centres commerciaux régionaux et des enseignes nationales maintiennent une ouverture exceptionnelle pour cette Journée de solidarité. C'est l'occasion idéale pour s'offrir une session lèche-vitrine, mais attention aux grilles horaires qui s'adaptent à ce jour particulier, avec des fermetures souvent anticipées à 19h ou 20h selon les régions. Consultez les horaires dans notre article plus haut.