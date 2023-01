La Terre passe au périhélie ce mercredi 4 janvier : définition et explication

TERRE. Le 4 janvier prochain, la Terre passera au périhélie. Autrement dit, notre planète atteindra le point de son orbite le plus proche du Soleil. Explications, différences avec l'aphélie, on fait le point sur ce phénomène qui a lieu chaque année.

[Mis à jour le 3 janvier 2023 à 17h13] Ce mercredi 4 janvier en fin d'après-midi, la Terre passera au périhélie de sa trajectoire autour du Soleil. À 17 heures 17 minutes et 28 secondes (heure de Paris) précisement, notre planète atteindra le point de son orbite le plus proche de notre étoile : le Soleil. Pourtant, aucun spectacle ne sera visible dans le ciel et cet évènement bien connu des astronomes devrait passer inaperçu depuis le sol terrestre.

Chaque année, la Terre atteint ce point nommé périhélie autour du 4 janvier. Derrière ce nom barbare se cache un phénomène physique lié à la forme de l'orbite de notre planète et à la position du Soleil par rapport à cette trajectoire. À mesure que l'année s'écoule et que la Terre fait le tour de notre étoile, la distance qui sépare ces deux objets évolue. Ainsi, cette distance peut varier de 5 millions de kilomètres entre le moment où la Terre se trouve à son point le plus proche du Soleil et celui où elle se trouve à son point le plus éloigné de ce dernier. On vous explique tout sur le périhélie et son opposé l'aphélie, l'origine de ces évènements et la date à laquelle ils se produisent.

Malgré ce que l'on imagine, la Terre tourne autour du Soleil en suivant une trajectoire qui n'est pas totalement circulaire avec le Soleil placé en son centre. En effet, la forme de son orbite est légèrement elliptique et le Soleil ne se situe pas au centre de cette orbite. Il en résulte qu'au cours de l'année, la distance qui sépare la Terre et le Soleil varie. On appelle le point de passage de la Terre au plus proche du Soleil : le périhélie.

Positions du périhélie et de l'aphélie de la Terre © VectorMine - stock.adobe.com

Cette année, au moment de son passage au périhélie, notre planète se trouvera à 147 098 924,694 kilomètres du Soleil. De nos jours, cet évènement a lieu autour du 4 janvier mais cette date se décale peu à peu chaque année d'une vingtaine de minutes par an, explique le magazine Science et Avenir.

Exact opposé du périhélie, l'aphélie est le point de passage de la Terre au point de son orbite le plus éloigné du Soleil. En 2023, le passage de notre planète à l'aphélie aura lieu le 6 juillet. À cette date, la Terre se trouvera à 152 093 250,543 kilomètres de notre étoile. Cet évènement est lié à la forme elliptique de l'orbite de la Terre autour du Soleil et au fait que ce dernier ne se trouve pas au centre de cette orbite. L'aphélie correspond donc au moment où la Terre se trouve à l'extrémité de l'ellipse la plus éloignée de notre étoile.

Quelle est la distance entre la Terre et le Soleil ?

La Terre et le Soleil sont séparés de 149 597 870,7 kilomètres en moyenne. Cette distance correspond à 1 Unité Astronomique (UA). Créée en 1958, cette unité permet d'exprimer des distances particulièrement grandes plus simplement.

Quelle est la durée de révolution de la Terre ?

La révolution d'une planète est le temps qu'il lui faut pour faire le tour de son étoile. La Terre met 365 jours à effectuer un tour complet autour du Soleil. Dans le système solaire, plus la planète est éloignée du Soleil, plus sa période de révolution est longue. Ainsi, Mercure met seulement 88 jours à réaliser un tour complet autour de notre étoile alors que Neptune met plus de 164 années.

Quelle est la position de la Terre dans le système solaire ?

La Terre est située en 3e position dans le système solaire en partant de notre étoile. Elle est placée entre les planètes Vénus et Mars. Cette situation lui permet de se trouver dans la zone habitable du système solaire, c'est-à-dire dans une zone où les conditions permettent la présence d'eau liquide, condition sine qua non pour l'apparition de la vie.

Qui a dit que la Terre tourne ?

Jusqu'au 16e siècle, on conçoit l'Univers selon un modèle établi par l'astronome Ptolémée durant l'Antiquité. Ce dernier affirme que la Terre constitue le centre de l'Univers et que les planètes nagent dans un fluide autour de la Terre. Cette conception de l'Univers est appelée géocentrisme et sera admise et soutenue par l'Église jusqu'au 16e siècle.

Même si des théories s'opposant à ce modèle émergent progressivement, elles ne convainquent pas et le chanoine et astronome polonais Copernic est le premier à faire entendre sa voix à ce sujet. Selon lui, c'est le Soleil, et non pas la Terre, qui se trouve au centre du monde et les planètes gravitent autour de lui. Cette théorie est appelée héliocentrisme et pose les bases de la compréhension du système solaire.

En 1610, l'astronome italien Galilée publie le résultat de ses travaux, affirmant que le Soleil est placé au centre de l'Univers et que la Terre tourne autour de lui. Cette nouvelle vision du monde ne plaît pas à l'Église, profondément attachée à la conception géocentrique qu'enseignent les textes religieux. L'Inquisition catholique emprisonne alors Galilée qui sera contraint de renier ses théories pour ne pas être brûlé vif. C'est à cette occasion qu'il prononcera la célèbre phrase "Et pourtant, elle tourne !" ("E pur si muove !" en italien).

Ses recherches sont approfondies par différents scientifiques comme l'Allemand Kepler ou encore l'Anglais Newton qui démontrera la gravité terrestre. Cependant, il faudra attendre le 18e siècle pour avoir une preuve de la rotation de la Terre autour du Soleil grâce au scientifique britannique James Bradley.