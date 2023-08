Super lune 2023 : c'est ce 1er août ! Effet supposé, signification... Tout savoir sur cette Super lune

SUPER LUNE. La deuxième Super Lune de l'année 2023 aura lieu ce mardi 1er août 2023. A quelle heure observer cette "Super Lune des Esturgeons" ? Quels effets ? On vous dit tout.

[Mis à jour le 1er août 2023 à 09h31] La deuxième Super Lune de l'année, également appelée "Super lune des Esturgeons", va se produire ce mardi 1er août 2023. La Super Lune est un phénomène assez rare. Dans le ciel nocturne, la Lune apparaîtra 7,1% plus grande et 15,6% plus brillante que d'ordinaire au moment du phénomène de "périgée-syzygie", quand la pleine lune est sur le point de son orbite le plus proche de la Terre.

A quelle heure et comment observer cette Super lune ? Pourquoi est-ce une Super Lune et quelle est l'origine de son nom ? Pourquoi les Amérindiens l'appelle-t-elle Super lune des Esturgeons ? A quelle distance la Lune sera-t-elle de la Terre cette nuit ? Quels sont ses effets supposés ? Toutes les réponses à vos questions sont dans le guide ci-dessous.

Ce mois d'août 2023 est un mois un peu particulier d'un point de vue astronomique puisqu'il y aura deux super lunes : celle du 1er août, la "Super lune des Esturgeons" et celle du 31 août, cette dernière étant surnommée la "Super lune bleue". Cette lune Bleue sera "la plus grande et la plus lumineuse Pleine Lune de cette année", selon le site spécialisé en astronomie Starwalk. "Elle sera 7,2 % plus grande et 15,7 % plus lumineuse qu'une Pleine Lune moyenne", à une distance de 357 344 km de la Terre.

La prochaine Super lune sera la deuxième de l'année 2023, en date du mardi 1er août, à 20h31. Quatre Super Lunes sont visibles cette année 2023 : le 3 juillet, puis les mardi 1er août, jeudi 31 août et vendredi 29 septembre.

Le phénomène baptisé "Super Lune" par l'astrologue Richard Nolle, mais que les scientifiques préfèrent nommer "phénomène de périgée-syzygie", a lieu lorsque le point de l'orbite lunaire est à une distance minimale de la Terre. Quand est-ce que la Lune est au plus proche de la Terre ? Lorsqu'elle est située à une distance inférieure à 360 000 km (la distance moyenne entre la Terre et la Lune est de 384 400 km) selon l'observatoire de Paris. Le 1er août, la pleine lune se trouvera à environ 357 530 kilomètres de la Terre. Elle sera 7,1 % plus grande et 15,6 % plus lumineuse qu'une classique pleine lune.

En astronomie, on nomme cet événement "périgée-syzygie", la dénomination de Super Lune n'ayant rien de scientifique, puisqu'il s'agit d'une invention de l'astrologue Richard Nolle en 1979. "Une Super lune se produit lorsque la pleine lune coïncide avec le moment où la Lune s'approche le plus de la Terre sur son orbite elliptique, un point appelé périgée", explique le site de la Nasa. Par Super Lune, on entend donc un phénomène céleste qui tient à deux éléments : l'unique satellite de la planète Terre passe au plus près de nous alors qu'il s'agit d'un soir de pleine lune. En attendant les prochaines photos, voici les plus belles photos de Super lune prises en France, aux Etats-Unis, en Chine ou encore, en Russie :

La Super Lune des Estrugeons porte ce nom donné par les tribus amérindiennes car elle coïncide avec la période de pêche de ce gros poisson autour des grands lacs américains.

La Super Lune n'est réellement observable qu'après le coucher de soleil, à l'œil nu, à l'aide de jumelles ou de télescopes. Afin d'observer dans des conditions optimales une Super Lune, il faut s'équiper de lunettes astronomiques ou d'un télescope, loin de la pollution atmosphérique, ou bien se rendre dans l'un des clubs de l'Association Française d'Astronomie (AFA). Voir la carte.

Une Super lune apparaît légèrement plus brillante et plus grande qu'une pleine lune, tout simplement parce qu'elle apparaît au périgée, à son point d'orbite le plus proche de la terre, soit à une distance inférieure à 360 000 km.

Du fait de la proximité de la pleine lune avec notre planète Terre, ses effets ont un impact encore plus fort sur les marées, l'humeur et le sommeil. En effet, comme l'explique une étude scientifique suisse réalisée en 2013 publiée dans la revue Current Biology, "un rythme lunaire peut moduler la structure du sommeil chez l'homme". Ce qui signifie que le temps d'endormissement est allongé de 5 minutes, le sommeil profond diminué de 30% et la durée du sommeil de 20 minutes. Par conséquent, le niveau de mélatonine, hormone sécrétée durant notre sommeil, qui a son rôle à jouer dans l'humeur, est plus faible, pouvant occasionner irritabilité voir dépression.