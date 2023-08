Super lune du 31 août 2023 : pourquoi parle-t-on de lune bleue ?

SUPER LUNE. Ce jeudi 31 août 2023, les observateurs du ciel pourront observer une super lune bleue. Quelle est la signification de cette appellation ? A quelle heure et comment la voir ?

[Mis à jour le 28 août 2023 à 12h07] Ce jeudi 31 août sera spectaculaire dans le ciel nocturne avec l'annonce d'une super lune qui sera "la plus grande et la plus lumineuse pleine lune de cette année", selon le site spécialisé en astronomie Starwalk. "Elle sera 7,2 % plus grande et 15,7 % plus lumineuse qu'une Pleine Lune moyenne", à une distance de 357 344 km de la Terre. Oui mais pourquoi cette super lune est annoncée comme une Super lune bleue ? Cela n'a rien à voir avec sa couleur. On l'appelle ainsi parce qu'il s'agit de la deuxième pleine lune d'un mois calendaire. Un fait qui ne se produit que tous les deux ans et demi !

L'utilisation du terme "bleue" résulterait d'une bourde dans un article du magazine américain d'astronomie amateur Sky and Telescope, en 1946. L'article en question s'intitulait Once in a Blue Moon et avait été écrit par le journaliste James Hugh Pruett qui avait mal interprété l'Almanach des agriculteurs du Maine de 1937. Et c'est ainsi que cette expression qui porte à confusion a fait le tour du monde en un rien de temps... !

Une lune bleue n'est pas une lune de couleur bleue, mais signifie qu'au cours d'un même mois, deux pleines lunes apparaissent. En effet, cette année 2023, une première pleine lune est apparue le 1er août, et une seconde, la pleine lune bleue donc, apparaîtra ce jeudi 31 août. On n'observe habituellement qu'une seule pleine lune dans le mois, le cycle lunaire étant de 28 jours. Exceptionnellement, l'année 2023 compte 13 lunes au lieu de 12. En règle générale, on aperçoit une seule Lune Bleue tous les 2,7 ans. Pour les astrologues, une lune bleue est la signification d'un changement ou d'une révolution.

La lune bleue sera visible dans le monde entier à des heures différentes. "La lune est toujours pleine pour tout le monde, mais elle bouge. Ça prend 12 heures pour qu'elle passe d'un hémisphère à l'autre; ça signifie sans doute qu'elle se lèvera assez tôt pour avoir le temps d'être pleine partout sur la planète au cours de la même journée" avait précisé le président de la Corporation d'astronomie de Val-Bélair, Jean David, à Radio Canada. Partout dans le monde, elle sera pleine à 01h35 GMT. En France, elle sera exactement pleine dès 3h37 du matin (heure de Paris) et visible toute la nuit du jeudi 31 août jusqu'à l'aube.

La pleine lune bleue du 31 août 2023 sera observable depuis toutes les parties du globe terrestre, pour tous les fuseaux horaires. Ce qui signifie qu'elle sera forcément visible dans le ciel de France, à condition que le ciel soit globalement dégagé.

Tous les deux à trois ans, l'année comprend 13 pleines lunes au lieu de 12. La super lune bleue est donc associée au chiffre 13. Des croyances du Moyen Âge associent ces années à 13 pleines lunes à des catastrophes naturelles mais les jardiniers évoquent plutôt des années particulièrement pluvieuses peu propices aux récoltes.

En astronomie, on nomme cet événement "périgée-syzygie", la dénomination de Super Lune n'ayant rien de scientifique, puisqu'il s'agit d'une invention de l'astrologue Richard Nolle en 1979. "Une Super lune se produit lorsque la pleine lune coïncide avec le moment où la Lune s'approche le plus de la Terre sur son orbite elliptique, un point appelé périgée", explique le site de la Nasa. Par Super Lune, on entend donc un phénomène céleste qui tient à deux éléments : l'unique satellite de la planète Terre passe au plus près de nous alors qu'il s'agit d'un soir de pleine lune. En attendant les prochaines photos, voici les plus belles photos de Super lune prises en France, aux Etats-Unis, en Chine ou encore, en Russie :

La Super Lune n'est réellement observable qu'après le coucher de soleil, à l'œil nu, à l'aide de jumelles ou de télescopes. Afin d'observer dans des conditions optimales une Super Lune, il faut s'équiper de lunettes astronomiques ou d'un télescope, loin de la pollution atmosphérique, ou bien se rendre dans l'un des clubs de l'Association Française d'Astronomie (AFA). Voir la carte.

Une Super lune apparaît légèrement plus brillante et plus grande qu'une pleine lune, tout simplement parce qu'elle apparaît au périgée, à son point d'orbite le plus proche de la terre, soit à une distance inférieure à 360 000 km.

Du fait de la proximité de la pleine lune avec notre planète Terre, ses effets ont un impact encore plus fort sur les marées, l'humeur et le sommeil. En effet, comme l'explique une étude scientifique suisse réalisée en 2013 publiée dans la revue Current Biology, "un rythme lunaire peut moduler la structure du sommeil chez l'homme". Ce qui signifie que le temps d'endormissement est allongé de 5 minutes, le sommeil profond diminué de 30% et la durée du sommeil de 20 minutes. Par conséquent, le niveau de mélatonine, hormone sécrétée durant notre sommeil, qui a son rôle à jouer dans l'humeur, est plus faible, pouvant occasionner irritabilité voir dépression.