La Super Lune du Castor illumine le ciel français dès ce mardi 24 novembre 2026. Horaire d'observation, visibilité des Pléiades, astuces pour la voir et la photographier : voici tout ce qu'il faut savoir.

Les amateurs d’astronomie et les simples curieux ont rendez-vous avec la voûte céleste cette semaine. Alors que le disque lunaire apparaît déjà presque plein dès ce lundi 23 novembre au soir, le phénomène atteindra son apogée ce mardi 24 novembre 2026. Deuxième volet de la trilogie des Super Lunes de l'année après celle de janvier, cette pleine Lune de novembre promet un spectacle remarquable à l'œil nu partout en France, à condition de bénéficier d'un ciel dégagé.

Bien plus qu'un simple disque lunaire plus proche de la Terre, cette "Super Lune du Castor" réserve une configuration céleste rare au cœur de la constellation du Taureau. Entre horaire de lever, illusion d'optique au-dessus de l'horizon et rapprochement spectaculaire avec l'amas des Pléiades, voici le guide complet pour ne rien manquer de l'événement.

Qu'est-ce que la Super Lune du Castor et d'où vient son nom ?

Surnommée "Lune du Castor" (Beaver Moon) dans les traditions amérindiennes et les anciens calendriers nord-américains, la pleine Lune de novembre renvoie directement à la nature. Cette appellation désigne la période charnière où les castors consolident leurs huttes et constituent leurs réserves avant le gel des cours d'eau. Historiquement, elle marquait aussi la saison où les trappeurs posaient leurs pièges pour s'assurer un approvisionnement en fourrures épaisses avant le grand froid.

Sur le plan astronomique, par Super Lune, on entend un phénomène céleste qui tient à deux éléments : l'unique satellite de la planète Terre passe au plus près de nous alors qu'il s'agit d'un soir de pleine lune. En astronomie, on nomme cet événement "périgée-syzygie", la dénomination de "Super Lune" n'ayant rien de scientifique, puisqu'il s'agit d'une invention de l'astrologue Richard Nolle en 1979. "Une Super lune se produit lorsque la pleine lune coïncide avec le moment où la Lune s'approche le plus de la Terre sur son orbite elliptique, un point appelé périgée", explique la Nasa.

Si la distance moyenne Terre-Lune est d'environ 384 400 km, le distance de ce mardi 24 novembre est d'environ 360 768 km (périgée). Selon les données de la NASA et du site spécialisé Starwalk, cette proximité rendra l'astre 6,5 % plus grand et 13,5 % plus lumineux qu'une pleine Lune moyenne. Si la différence de taille reste subtile à l'œil nu une fois l'astre haut dans le ciel, le phénomène offre une luminosité particulièrement intense.

À quelle heure et où observer la Super Lune du Castor en France ?

D'après les calculs de l'IMCCE (Observatoire de Paris), le pic exact de la pleine Lune aura lieu ce mardi 24 novembre 2026 à 15h53. À cette heure-là, l'astre ne sera pas encore visible en France métropolitaine : il faudra patienter jusqu'à son lever au crépuscule pour profiter du spectacle, qui se prolongera jusqu'à mercredi.

Pour une observation optimale, tournez votre regard vers l'horizon nord-est dès la fin de l'après-midi : sur l'ensemble de la France : le lever de Lune s'échelonnera entre 16h10 et 16h54 selon votre région (lever prévu vers 16h23 à Paris). Dès 18h30, selon la Cité de l'espace de Toulouse, la Lune culminera à 14° au-dessus de l'horizon est. C'est à cet instant précis que le spectacle est le plus saisissant : en traversant une couche d'atmosphère plus épaisse, la lumière lunaire se pare de teintes orangées ou cuivrées. De plus, la proximité visuelle avec les immeubles, arbres ou clochers crée une puissante illusion d'optique qui fait paraître le disque lunaire immense.

Super Lune du Castor : un rapprochement exceptionnel avec les Pléiades et Aldébaran

Ce mardi 24 novembre, la Super Lune traversera la constellation du Taureau et frôlera l'amas des Pléiades (les Sept Sœurs). Alors que l'Amérique du Nord et l'Asie de l'Est assisteront à une occultation lunaire, la France profitera d'un rapprochement ultra-serré dès la nuit tombée. Juste à côté du disque blanc, vous pourrez également repérer à l'œil nu Aldébaran, une étoile rouge orangé qui marque l'œil du Taureau. La planète Uranus se trouvera elle aussi à seulement 5° de la Lune, mais nécessitera de bonnes jumelles pour être extirpée de l'éclat lunaire. Le spectacle se poursuivra les 25 et 26 novembre : la Lune formera alors un triangle géant avec Aldébaran et la célèbre étoile rouge Bételgeuse.

Comment observer et photographier la Super Lune du Castor ?

Aucun équipement sophistiqué n'est requis pour profiter de la Super Lune du Castor, mais quelques réflexes feront toute la différence. Fuyez tout d'abord la pollution lumineuse en vous éloignant des lampadaires, des axes routiers et des façades éclairées, et privilégiez les hauteurs, les plages ou la campagne avec un horizon nord-est parfaitement dégagé. Installez-vous idéalement 15 à 30 minutes avant l'heure du lever dans votre commune en vous aidant d'une application gratuite comme Stellarium ou Sky Tonight pour repérer l'axe exact, sans oublier d'emporter une paire de jumelles (7x à 10x) pour détailler les cratères et l'amas des Pléiades.

Côté photo, immortalisez l'astre dès les premières minutes de son apparition pour profiter du contraste avec le ciel crépusculaire, en désactivant impérativement le flash et en basculant en mode manuel afin de baisser l'exposition et d'éviter que la forte luminosité ne transforme la Lune en un simple point blanc surexposé. Enfin, si les nuages vous privent de ce rendez-vous céleste, notez déjà la prochaine date dans votre agenda : la Super Lune Froide du jeudi 24 décembre 2026 (à 2h28) décrochera officiellement le titre de plus grosse pleine Lune de l'année.