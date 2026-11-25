Découvrez les plus belles images de la Super Lune du Castor 2026, qui a illuminé le ciel mardi 24 au soir, et nos conseils pour admirer le spectacle qui continue ce mercredi.

Le ciel a tenu toutes ses promesses. Mardi 24 novembre, la Super Lune du Castor a offert un spectacle astronomique mémorable dès le crépuscule, dévoilant un disque cuivré particulièrement imposant au-dessus de l'horizon nord-est. Passée à son périgée à exactement 15h53, à un peu plus de 360 700 kilomètres de la Terre, cette deuxième pleine Lune de la trilogie des Super Lunes de 2026 a brillé avec une intensité de 13,5 %, captivant aussi bien les curieux à l'œil nu que les astrophotographes à travers le monde.

Au-delà de son éclat hors norme, l'événement a été sublimé par un alignement céleste remarquable au cœur de la constellation du Taureau, où notre satellite a frôlé l'amas des Pléiades et la brillante étoile rouge Aldébaran. Retour en images sur les plus beaux clichés de la nuit dernière, les secrets de ce phénomène et les clés pour profiter de la prolongation du spectacle ce mercredi soir.

Qu'est-ce que la Super Lune du Castor et d'où vient son nom ?

Surnommée "Lune du Castor" (Beaver Moon) dans les traditions amérindiennes et les anciens calendriers nord-américains, la pleine Lune de novembre renvoie directement à la nature. Cette appellation désigne la période charnière où les castors consolident leurs huttes et constituent leurs réserves avant le gel des cours d'eau. Historiquement, elle marquait aussi la saison où les trappeurs posaient leurs pièges pour s'assurer un approvisionnement en fourrures épaisses avant le grand froid.

Sur le plan astronomique, par Super Lune, on entend un phénomène céleste qui tient à deux éléments : l'unique satellite de la planète Terre passe au plus près de nous alors qu'il s'agit d'un soir de pleine lune. En astronomie, on nomme cet événement "périgée-syzygie", la dénomination de "Super Lune" n'ayant rien de scientifique, puisqu'il s'agit d'une invention de l'astrologue Richard Nolle en 1979. "Une Super lune se produit lorsque la pleine lune coïncide avec le moment où la Lune s'approche le plus de la Terre sur son orbite elliptique, un point appelé périgée", explique la Nasa.

Si la distance moyenne Terre-Lune est d'environ 384 400 km, le distance de ce mardi 24 novembre était d'environ 360 768 km (périgée). Selon les données de la NASA et du site spécialisé Starwalk, cette proximité a rendu l'astre 6,5 % plus grand et 13,5 % plus lumineux qu'une pleine Lune moyenne. Si la différence de taille restait subtile à l'œil nu une fois l'astre haut dans le ciel, le phénomène a offert une luminosité particulièrement intense.

À quelle heure et où observer la Super Lune du Castor en France ?

D'après les calculs de l'IMCCE (Observatoire de Paris), le pic exact de la pleine Lune a eu lieu hier, mardi 24 novembre 2026 à 15h53. À cette heure-là, l'astre n'était pas encore visible en France métropolitaine : il a fallu patienter jusqu'à son lever au crépuscule pour profiter du spectacle, qui se prolonge ce mercredi.

Pour une observation optimale hier soir, il fallait tourner le regard vers l'horizon nord-est dès la fin de l'après-midi : sur l'ensemble de la France, le lever de Lune s'est échelonné entre 16h10 et 16h54 selon les régions (lever observé vers 16h23 à Paris). Dès 18h30, selon la Cité de l'espace de Toulouse, la Lune a culminé à 14° au-dessus de l'horizon est. C'est à cet instant précis que le spectacle s'est révélé le plus saisissant : en traversant une couche d'atmosphère plus épaisse, la lumière lunaire s'est parée de teintes orangées ou cuivrées, tandis que la proximité visuelle avec les immeubles, arbres ou clochers a créé une puissante illusion d'optique faisant paraître le disque lunaire immense.

Super Lune du Castor : un rapprochement exceptionnel avec les Pléiades et Aldébaran

Ce mardi 24 novembre, la Super Lune a traversé la constellation du Taureau et frôlé l'amas des Pléiades (les Sept Sœurs). Alors que l'Amérique du Nord et l'Asie de l'Est ont assisté à une occultation lunaire, la France a profité d'un rapprochement ultra-serré dès la nuit tombée. Juste à côté du disque blanc, les observateurs ont également pu repérer à l'œil nu Aldébaran, une étoile rouge orangé qui marque l'œil du Taureau. La planète Uranus s'est trouvée elle aussi à seulement 5° de la Lune, mais a nécessité de bonnes jumelles pour être extirpée de l'éclat lunaire. Bonne nouvelle si vous avez manquée ce tête-à-tête : le spectacle continue ce mercredi 25 et jeudi 26 novembre, alors que la Lune forme un triangle géant avec Aldébaran et la célèbre étoile rouge Bételgeuse.

Comment observer et photographier la Super Lune du Castor ?

Aucun équipement sophistiqué n'est requis pour profiter de la suite du spectacle autour de la Super Lune du Castor, mais quelques réflexes feront toute la différence. Fuyez tout d'abord la pollution lumineuse en vous éloignant des lampadaires, des axes routiers et des façades éclairées, et privilégiez les hauteurs, les plages ou la campagne avec un horizon nord-est parfaitement dégagé. Aidez-vous d'une application gratuite comme Stellarium ou Sky Tonight pour repérer la position exacte de la Lune et du grand triangle formé avec Aldébaran et Bételgeuse, sans oublier d'emporter une paire de jumelles (7x à 10x) pour détailler les cratères et les étoiles environnantes.

Côté photo, immortalisez l'astre dès la tombée de la nuit pour profiter du contraste avec le ciel encore clair, en désactivant impérativement le flash et en basculant en mode manuel afin de baisser l'exposition et d'éviter que la forte luminosité ne transforme la Lune en un simple point blanc surexposé. Enfin, si les nuages vous empêchent d'en profiter ou si vous voulez déjà préparer votre prochain rendez-vous, notez la date dans votre agenda : la Super Lune Froide du jeudi 24 décembre 2026 (à 2h28) décrochera officiellement le titre de plus grosse pleine Lune de l'année.