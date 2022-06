Grève SNCF & RATP : quelles perturbations sur les RER et Transilien ce 24 juin ?

GREVE SNCF. Un mouvement local affecte le trafic des RER A, RER C et RER D ainsi que la moitié des lignes du Transilien en banlieue parisienne, jour de la finale du TOP 14 de rugby.

[Mis à jour le 24 juin 2022 à 10h54] Ce vendredi 24 juin une grève locale à la SNCF et à la RATP impacte le trafic des trains de la banlieue parisienne, alors qu'au Stade de France dans le 93 en Seine-Saint-Denis va se disputer la finale du Top 14 de rugby, entre Castres et Montpellier. Mais pas de panique pour les supporters, le RER B, qui dessert le Stade de France, est épargné. De plus, la RATP a renforcé les lignes 12 et 13 du métro pour se rendre au Stade de France. En revanche, sur les lignes A, C et D du RER et les lignes H, J, L et R du Transilien, les usagers devront s'armer de patience, avec en moyenne 1 train sur 2 aux heures de pointe et 1 train sur 3 aux heures creuses. La direction de la SNCF invite les voyageurs à "reporter dans la mesure du possible leur trajet et à privilégier le télétravail".

[Prévisions de trafic] Vendredi 24 juin, le trafic sera quasi normal sur lensemble du #RERB . Les horaires de vos trains sont disponibles sur https://t.co/9oKccOLcLx, https://t.co/ijY0yo4Edo et https://t.co/rcwnrZtW00. — RER B (@RERB) June 23, 2022

Les trains impactés par ce mouvement social des conducteurs sont le RER A, le RER C et le RER D ainsi que les lignes H, J, L et R du Transilien. La circulation des trains depuis et vers Paris-Saint-Lazare est également perturbée sur les lignes Normandes (consulter les fiches horaires). Consulter les prévisions du trafic ci-dessous, ou à l'aide du sommaire ci-contre :