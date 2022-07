Grève SNCF : une mobilisation ce mercredi 6 juillet, quelles prévisions ?

GREVE SNCF. Un appel à la grève a été lancé pour la journée du mercredi 6 juillet, veille du premier jour des grandes vacances scolaires d'été, pour réclamer l'augmentation des salaires.

[Mis à jour le 4 juillet 2022 à 07h30] Les syndicats CGT-Cheminots, SUD-Rail et CFDT ont appelé les cheminots de la SNCF à se mettre en grève ce mercredi 6 juillet pour dénoncer "une inflation croissante et l'absence d'augmentation générale depuis 2014". Si les prévisions du trafic détaillées ne sont pas encore annoncées, cette grève pourrait avoir un gros impact sur les trains en cette veille des grands départs en vacances scolaires d'été qui commencent officiellement le lendemain au soir.

"Le préavis tel qu'il est déposé aujourd'hui est valable pour une journée", a annoncé Axel Persson, Secrétaire Général CGT Cheminots de Trappes à BFM TV. "En revanche, il est évident que si la direction ne propose pas de solutions, de réponses à la hauteur de nos revendications, on va se poser la question à un moment donné, de comment le mouvement va continuer, mais il est trop tôt pour vous dire quand est-ce qu'il va continuer, sous quel forme il va être, est-ce que ce sera dès le lendemain ou à la rentrée ? C'est trop tôt pour vous le dire", a-t-il poursuivi.

Grève à la #SNCF, une menace sur les départs en vacances ? : "Elle ne durera quune seule journée. Les grands départs qui suivent ne sont pas menacés", assure @JPFarandou "Pendant les vacances, je pense quil ny aura pas de problèmes sociaux à la SNCF" #BonjourChezVous pic.twitter.com/v8DueAMkfh — Public Sénat (@publicsenat) June 28, 2022

Interrogé sur cette grève SNCF du 6 juillet sur le plateau de Public Sénat, le PDG de la SNCF Jean-Pierre Farandou s'est montré quant à lui plutôt rassurant, indiquant qu'une revalorisation salariale était en discussion. "Quand on regarde le préavis qui a été déposé par les syndicats, il s'agit d'une journée, d'une seule journée. Peut-être qu'elle n'aura pas lieu, on va discuter pour essayer de l'éviter. Si elle a lieu, elle va durer qu'une journée, les grands départs qui suivent ne sont pas impactés, c'est important".

Cette grève à la SNCF peut impacter à la fois les trains grandes lignes (TGV, TER) comme les plus petites lignes (Transilien et RER gérés par la SNCF). Si les prévisions détaillées ligne par ligne n'ont pas été communiquées, on connaît déjà les horaires des perturbations qui auront lieu dès mardi 5 juillet à partir de 19 heures jusqu'au jeudi 7 juillet à 8 heures du matin.

Pour quelles raisons la SNCF est-elle en grève le 6 juillet ? Les syndicats CGT-Cheminots, SUD-Rail et CFDT sont en grève mercredi 6 juillet pour réclamer "des mesures de rattrapage salarial de l'inflation", mais aussi "une augmentation générale des salaires et la revalorisation des primes" ou encore "une revalorisation de l'ensemble des allocations, gratifications et indemnités". Le 16 juin dernier, ils auraient déjà fait une "demande de concertation immédiate" sur la revalorisation des salaires auprès du président de la SNCF Jean-Pierre Farandou mais "la direction a refusé de recevoir les organisations syndicales", explique le communiqué de presse. Des réunions bilatérales sont en cours.