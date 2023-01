"James Webb 2023 : exoplanète et nuage moléculaire, les dernières découvertes du télescope"

JAMES WEBB. Un an après son lancement, le télescope James Webb poursuit son exploration du cosmos. Ce mois-ci, il a dirigé ses instruments de pointe sur un nuage moléculaire ainsi qu'une exoplanète qui évolue non loin de la Terre.

[Mis à jour le 27 janvier 2023 à 10h20] Depuis son déploiement en juillet 2022, le télescope James Webb a déjà réalisé une incroyable collecte de photos et de données scientifiques. En janvier 2023, il est encore à l'origine d'une nouvelle découverte. Cette fois, il s'agit d'une planète située à 41 années-lumière de la Terre. Repérée par un satellite équipé de quatre caméras qui sondent le cosmos, sa présence a été récemment confirmée par le télescope James Webb. L'exoplanète pourrait ressembler à la planète Vénus et présenter une atmosphère similaire à celle de cette dernière.

Parallèlement, le télescope spatial s'est également tourné vers un nuage moléculaire, une région de l'espace où se forment des étoiles au milieu de gaz et de poussières. Éloignée de plus de 500 années-lumière de nous, c'est au sein de cette pouponnière d'étoiles que les instruments du télescope ont pu détecter la glace la plus froide que l'on ait rencontrée dans ce type de nuage. Le télescope en a profité pour saisir un superbe cliché de ce nuage nommé "Caméléon I".

En janvier 2023, le télescope spatial James Webb a découvert sa première exoplanète. En réalité, il a seulement confirmé une découverte faite par le satellite TESS qui scrute la voûte céleste depuis 2018. Nommé LHS 475b, ce monde se trouve à seulement 41 années-lumière de nous. Il s'agit d'une planète tellurique comme la Terre, d'une taille semblable à celle de cette dernière, mais la comparaison s'arrête là. En effet, cette planète ressemble probablement bien plus à Vénus qu'à la Terre par plusieurs aspects.

D'après les résultats publiés par les scientifiques de la Johns Hopkins University, il s'agit d'une planète qui évolue très proche de son étoile, une naine rouge. Il y règne une température moyenne de 460°C. Tout comme Vénus, elle pourrait posséder une atmosphère extrêmement riche en dioxyde de carbone. Mais les données obtenues ne permettent pas encore de conclure sur la présence ou l'absence totale d'une atmosphère autour de LHS 475b. Le télescope James Webb a encore du travail et devrait réaliser d'autres mesures et observations pour étudier ce monde extra-terrestre.

Grâce au télescope spatial James Webb, une équipe de scientifiques internationale a étudié un nuage moléculaire situé dans la constellation du Caméléon. Ce nuage moléculaire est une nébuleuse dans laquelle se forment des étoiles. L'équipe de scientifiques a mesuré une température de -263°C au centre de ce nuage. Cette température est seulement 10 degrés au-dessus du zéro absolu. D'après l'étude publiée dans la revue Nature Astronomy, il s'agit de la mesure température de glace la plus basse qui a été détectée dans un nuage moléculaire. Par ailleurs, grâce à sa caméra NIRCam, le télescope spatial a pu photographier la zone centrale du nuage.

Zone centrale du nuage moléculaire du Cameleon I photographiée par le télescope James Webb © /SIPA

Les nuages moléculaires sont des régions où l'on trouve des gaz chauds et froids ainsi que des poussières et des particules gelées. Il s'agit d'une région active qui contient des étoiles et des protoétoiles, c'est-à-dire des étoiles en formation. Grâce à ses instruments, le télescope James Webb a pu y déceler la présence de molécules simples comme l'ammoniac ou le méthane mais également de molécules complexes comme le méthanol. Ce type de nuage est intéressant pour les astronomes car les poussières qu'il contient pourront donner à terme des étoiles et potentiellement des systèmes stellaires. Les chercheurs peuvent donc y récolter des données qui leur permettront de mieux comprendre le rôle des éléments chimiques et des glaces présentes lors de formation des planètes et de leurs atmosphères.

Le télescope spatial James Webb est équipé d'instruments extrêmement performants qui en font le télescope spatial le plus puissant jamais conçu. Le 16 novembre 2022, un nouveau cliché en provenance du télescope James Webb nous est parvenu : il s'agit d'une jeune étoile située dans la constellation du Taureau. Âgée de 100 000 ans et nommée L1527, la lumière qu'elle émet dessine la forme d'un sablier flamboyant. L'étoile est située au centre de ce dernier et l'on peut apercevoir la présence d'un disque de gaz en rotation qui forme une barre horizontale masquant partiellement l'étoile.

Le télescope a pu saisir cette image grâce à sa caméra infrarouge, NIRCam, qui perçoit des longueurs d'onde invisibles pour l'œil humain. D'après la NASA et l'ESA, l'Agence spatiale européenne, "cette vue de L1527 offre une fenêtre sur ce à quoi ressemblaient notre Soleil et notre système solaire à leurs débuts", rapporte France info.

Protoétoile L1527 photographiée par la caméra infrarouge du télescope James Webb © NASA|ESA|CSA|and STScI. Image processing: J. DePasquale|A. Pagan

Quelle photo des Piliers de la création par le télescope James Webb ?

Les Piliers de la création, rendus célèbres par l'emblématique cliché pris par le télescope spatial Hubble, ont également étés photographiés par James Webb. La caméra NIRCam qui a réalisé la photo fonctionne dans l'infrarouge et permet de voir partiellement à travers les nuages de gaz et de poussières. C'est pour cette raison que de nombreuses étoiles apparaissent sur ce cliché alors qu'elles n'étaient pas présentes sur la fameuse photo de Hubble.

Photographie des Piliers de la Création situés dans la nébuleuse de l'Aigle par le télescope James Webb © UPI/Newscom/SIPA (publiée le 17/11/2022)

Quelle photo de Neptune a été prise par le télescope James Webb ?

Cela faisait 30 ans, depuis le passage de la sonde Voyager 2, que nous n'avions pas eu une aussi belle vision des anneaux de Neptune. En septembre 2022, la NASA a transmis une image inédite de la planète Neptune sur laquelle on distingue très nettement les anneaux ainsi que sept des quatorze lunes connues de la planète.

À proximité de Neptune on peut ainsi voir Galatea, Naiad, Thalassa, Despina, Proteus et Larisse. Plus éloignée, mais bien plus brillante que la planète elle-même, se trouve Triton, une lune recouverte de glace d'azote qui réfléchit extrêmement bien la lumière du Soleil.

Neptune accompagnée de sept de ses lunes capturée par James Webb © Shutterstock/SIPA

Quelle photo de la nébuleuse d'Orion par le télescope James Webb ?

Le 11 septembre 2022, une image exceptionnelle de la nébuleuse d'Orion prise par le télescope le plus puissant jamais mis au point, James Webb, a été dévoilée aux yeux du monde. Selon un communiqué de presse du CNES, cette "pouponnière d'étoiles la plus riche et la plus proche du Système solaire" pourrait "révéler des informations sur les débuts de notre Système solaire".

La nébuleuse d'Orion est située dans la constellation du même nom, à 1 350 années-lumière de la Terre. Son environnement est similaire à celui dans lequel est né notre système solaire il y a plus de 4,5 milliards d'années. Admirez ci-dessous cette image, la plus détaillée et la plus nette jamais prise de la région interne de la nébuleuse d'Orion :

La nébuleuse d'Orion photographiée par le télescope James Webb © NASA/ESA/CSA/PDRs4All ERS Team//

Quelle photo de la nébuleuse de la Tarentule par le télescope James Webb ?

Le 6 septembre 2022, le télescope avait publié un cliché présentant cette fois la nébuleuse de la Tarentule. Cette image est de loin la plus précise qu'il existe de cette nébuleuse, dévoilant "des détails de sa structure et de sa composition, ainsi que des douzaines de galaxies en arrière-plan", commente la NASA.

Nébuleuse de la Tarentule photographiée par James Webb © /AP/SIPA (publiée le 17/11/2022)

Quelle photo de la nébuleuse de la Carène par le télescope James Webb ?

En juillet 2022, le télescope James Webb a transmis parmi ses premiers clichés une image de la nébuleuse de la Carène. L'image a permis notamment d'apprécier les performances inédites du télescope puisque cette nébuleuse avait déjà été photographiée par le passé par le télescope Hubble, dont les clichés étaient moins précis que ceux de James Webb.

En décembre 2022, la NASA a indiqué avoir découvert un "trésor enfoui" dans ce cliché. Il s'agit d'étoiles extrêmement jeunes que les scientifiques ont repérées en analysant minutieusement la photo. Cette découverte pourrait aider les astronomes à comprendre les processus qui mènent à la formation d'une étoile comme le Soleil.

Nébuleuse de la Carène photographiée par James Webb © CHINE NOUVELLE/SIPA (publiée le 17/11/2022)

Quelle photo de la nébuleuse de l'Anneau austral par le télescope James Webb ?

Les premiers clichés du télescope James Webb comprenaient également une photographie de la nébuleuse de l'Anneau austral, située dans la constellation des Voiles. Elle contient en son centre deux étoiles dont une naine blanche qui a provoqué la formation de la nébuleuse.

Nébuleuse de l'Anneau austral photographiée par James Webb © EPN/Newscom/SIPA (publiée le 17/11/2022)

Quelles photos du télescope James Webb ?

Après plusieurs mois de tests et de calibrage des instruments du télescope James Webb, le premier cliché tant attendu de James Webb a été révélé aux yeux du monde le lundi 11 juillet 2022 à 23h par le président américain Joe Biden. L'image est spectaculaire et montre des galaxies formées peu après le Big Bang, il y a plus de 13 milliards d'années... Depuis, le télescope James Webb continue à nous émerveiller :