James Webb : la galaxie du Tourbillon immortalisée par le télescope

JAMES WEBB. La dernière cible du télescope spatial se trouve à 27 millions d'années-lumière de la Terre. Il s'agit de la galaxie du Tourbillon et de sa superbe structure en spirale, photographiée par James Webb.

Dessinée puis photographiée à maintes reprises depuis sa découverte en 1773, la galaxie du Tourbillon est en réalité un couple de galaxies formant une structure spirale à proximité de la Grande Ourse. Grâce à ses caméras NIRCam et MIRI, le télescope James Webb nous offre une vision inédite de cette structure céleste hypnotique. Pour obtenir ce résultat, il a fallu combiner deux clichés réalisés indépendamment par les deux caméras sensibles aux rayonnements infrarouges.

Au centre de la photo dévoilée le 21 août 2023 par l'Agence spatiale européenne, le bulbe de la galaxie qui renferme une grande densité d'étoiles apparaît d'un blanc bleuté. Autour de ce noyau, des bras se déploient en spirale, composés de filaments de poussière interstellaire. Les structures jaunes et orange correspondent à des régions de gaz très fortement chauffés par des amas de jeunes étoiles.

Mois après mois, la collecte de photos du télescope spatial avance rapidement. Depuis le premier cliché de juillet 2022, les images publiées par la NASA sont plus spectaculaires les unes que les autres. À l'aide de ses instruments de pointe, James Webb nous ouvre une fenêtre sur les merveilles du cosmos dans une qualité inégalée :

En juin 2023, un article publié par une équipe de chercheur dans la revue scientifique Nature a révélé la dernière découverte du télescope spatial : la présence du cation méthyl dans la nébuleuse d'Orion. Si cette molécule n'est pas connue du grand public, il s'agit d'une sorte de saint Graal pour les astronomes qui sont à sa recherche depuis 50 ans. Bien que cette molécule ait été théorisée dès les années 1970, elle a la particularité d'être très discrète et d'être difficilement détectable. Cette fois, c'est la chaleur émise par de jeunes étoiles situées à proximité qui l'a trahie, la faisant vibrer et rayonner dans l'infrarouge, ce qui a permis à l'instrument MIRI de James Webb de la repérer.

Le cation méthyl est une brique fondamentale dans la compréhension de la chimie interstellaire puisqu'il permet de former des molécules organiques complexes à partir de carbone, d'azote et d'oxygène. C'est donc une découverte majeure qu'a permis le télescope James Webb, qui confirme ainsi les théories avancées depuis plusieurs décennies.

Quelle est l'orbite de James Webb ?

Après son lancement à bord d'une fusée Ariane 5, le télescope James Webb a rejoint son emplacement final à l'issue d'un mois de trajet dans l'espace. Il se trouve désormais en orbite autour du point de Lagrange 2. Il tourne donc autour de cet emplacement, mais également autour du Soleil en suivant le mouvement de la Terre. C'est depuis cette position qu'il effectue ses observations.

Pourquoi James Webb se situe au point de Lagrange ?

Après son décollage suivi d'un voyage d'un mois, le télescope James Webb s'est placé en orbite autour d'un point du système solaire que l'on appelle "point de Lagrange L2". Ce point est situé dans l'alignement du Soleil et de la Terre et permet au télescope de rester fixe par rapport à ces deux objets. Ce point a été choisi pour sa stabilité, grâce à laquelle le télescope n'a pas besoin de dépenser beaucoup d'énergie pour garder sa position.

Cet emplacement est également une manière de conserver les instruments du télescope au frais puisqu'il est situé derrière la Terre par rapport au Soleil. Cette position ne suffit pourtant pas à maintenir tous ses outils à une température suffisamment basse. C'est pourquoi le télescope dispose également d'un immense pare-soleil pour conserver ses instruments à l'abri de la chaleur.

Quel est l'objectif du télescope James Webb ?

Le télescope James Webb doit remplir différents objectifs au cours de sa mission d'une durée initiale de 5 ans, mais qui pourrait être étendue à 10 ans. Tout d'abord, James Webb observe les premières galaxies, apparues juste après le Big Bang. Il va donc remonter le temps pour comprendre la formation de ces structures et leur diversité. Le télescope étudie également les exoplanètes et s'intéresse plus spécifiquement à leur atmosphère, à la recherche de biosignatures, c'est-à-dire d'indices de traces de vie potentielles au sein des composés de l'atmosphère des planètes. Enfin, il garde un œil sur un objet bien plus proche de nous, le trou noir Sagittarius A*, situé au centre de notre galaxie, la Voie Lactée. Il devrait ainsi collecter des données qui viendront compléter celles du réseau de télescopes qui avait produit la première image de ce trou noir en mai 2022.

Comment fonctionne James Webb ?

Véritable bijou de technologie, le télescope James Webb est équipé d'un immense miroir de 6,5 mètres de diamètre qui concentre la lumière qu'il reçoit. Quatre instruments différents captent ensuite ce rayon lumineux et l'analysent. Ces instruments sont des caméras et des spectromètres, des outils capables de détecter et d'analyser la lumière infrarouge, invisible pour nos yeux. C'est grâce à cette technologie que le télescope peut notamment étudier de lointaines galaxies formées peu de temps après le Big Bang.

Ces outils nécessitent toutefois une température ambiante extrêmement basse pour fonctionner sans que la chaleur de ses instruments ou de l'environnement ne fausse les résultats. Le télescope James Webb a donc été équipé en conséquence. Un pare-soleil de la taille d'un terrain de tennis a été conçu pour protéger l'ensemble des outils de mesure.

La taille inédite de ce télescope a été un véritable casse-tête pour le loger dans la coiffe de la fusée Ariane 5 à bord de laquelle il a quitté la Terre. Le miroir est donc composé de 18 segments pliables qui se sont déployés une fois dans l'espace avec une précision remarquable.

Quelle longueur d'onde utilise le télescope James Webb ?

Le télescope James Webb étudie la lumière dans des longueurs d'onde allant de 0,6 à 28 micromètres, c'est-à-dire dans l'infrarouge moyen et proche. C'est une partie de la lumière que l'œil humain ne perçoit pas mais qui permet de détecter des objets très lointains et froids comme les premières galaxies qui se sont formées juste après le Big Bang.

Quelle est la vitesse de James Webb ?

James Webb se trouve en orbite autour du point de Lagrange 2, à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Il évolue autour de ce point à une vitesse d'environ 1 kilomètre par seconde. Il effectue ainsi le tour du point de Lagrange en 6 mois. Parallèlement, le télescope accompagne la Terre dans son mouvement autour du Soleil. Il effectue donc un tour du Soleil en 365 jours, comme notre planète.

Quel est l'intérêt du télescope James Webb par rapport au télescope Hubble ?

Hubble est un télescope spatial extrêmement performant qui a permis de découvrir un très grand nombre de galaxies et d'obtenir des clichés totalement inédits de nombreuses nébuleuses et autres objets célestes. Alors qu'il ne devait durer qu'une dizaine d'années, Hubble continue, 30 ans plus tard à nous transmettre des images spectaculaires et à améliorer notre connaissance de l'Univers. "L'un des exploits les plus durables de Hubble est le fait d'avoir porté les merveilles de l'univers à la connaissance du grand public" estime Kenneth Sembach, directeur du Space Telescope Science Institute dans le magazine National Geographic.

Depuis les années 90, les technologies ont largement évoluées et la conception moderne de James Webb en fait un instrument aux ambitions plus grandes encore que celles de son prédécesseur. Alors que Hubble se trouve en orbite autour de la Terre, James Webb a été positionné à 1,5 million de kilomètres de notre planète. Grâce à ce positionnement et à ses instruments de pointe, il gagne en précision et peut observer des objets plus anciens encore. Il peut également apporter des détails sur les structures découvertes par Hubble, comme la nébuleuse de la Carène photographiée par Hubble puis par le télescope James Webb.

D'un point de vue technique, les deux télescopes spatiaux sont sans commune mesure. Le télescope James Webb est équipé du plus grand miroir qui ait jamais été envoyé dans l'espace. Avec 6,5 mètres de diamètre, ce dernier est 3 fois plus grand que celui de Hubble. Son pare-soleil est également d'une taille inégalée puisqu'il mesure 22 mètres par 12, soit 4 fois la superficie de celui de Hubble.

Qui a fabriqué le télescope James Webb ?

Le télescope James Webb a été fabriqué par deux constructeurs américains : Northrop Grumman et Ball entre 2009 et 2021. Il a été conçu par trois agences spatiales partenaires sur le projet : la NASA (l'agence spatiale américaine), l'ESA (l'agence spatiale européenne) ainsi que l'ASC (l'agence spatiale canadienne). Chaque agence a équipé le télescope avec un ou plusieurs instruments de sa conception. C'est ainsi que la France a mis au point MIRI, un des quatre instruments qui détecteront les galaxies lointaines.

Qui a financé James Webb ?

Le coût final du télescope James Webb est à la hauteur des ambitions démesurées de sa mission. Estimé au début du projet à environ 500 millions de dollars, il aura finalement coûté 10 milliards de dollars américains, ce qui équivaut à 9 milliards d'euros. Ce budget colossal a été partiellement pris en charge par l'agence canadienne et l'agence spatiale européenne.

Pourquoi le télescope s'appelle James Webb ?

Le nom du télescope a été choisi pour rendre hommage à un administrateur de la NASA, James Edwin Webb. Il occupait ses fonctions entre 1961 et 1968 pendant le programme Apollo de l'agence américaine qui avait pour ambition de poser un homme sur la Lune. Sa responsabilité dans la réussite du programme est largement admise au sein de la NASA