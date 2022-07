"Télescope spatial James Webb : des images époustouflantes de l'Univers"

TELESCOPE SPATIAL JAMES WEBB. Après plus de 25 ans d'attente, la Nasa a révélé au monde entier les images de l'Univers du plus puissant télescope spatial jamais conçu : James Webb. Nébuleuses, galaxies, exoplanète, étoile mourante... Découvrir.

[Mis à jour le 13 juillet à 14h32] Ce mardi 12 juillet, une série de clichés de l'Univers, transmise par le télescope spatial James Webb, a été diffusée publiquement par la Nasa, l'ESA et l'Agence spatiale canadienne (ASC). "Ces premières images et spectres de Webb sont une immense célébration de la collaboration internationale qui a rendu cette ambitieuse mission possible", s'est réjoui Josef Aschbacher, directeur général de l'ESA. Ce sont des images époustouflantes donnant à voir une étoile mourante au sein d'une nébuleuse, un groupement de cinq galaxies, une exoplanète nommée Wasp-96b, planète géante gazeuse découverte en 2014, ou encore, la nébuleuse de la Carène, la plus brillante que l'on connaisse.

La toute première image du James Webb, dévoilée lundi 11 juillet par le président américain Joe Biden, montre un champ profond de l'Univers, dont certaines galaxies sont âgées de plus de 13 milliards d'années. "Ces images sont extraordinaires, avec une profondeur et une finesse des détails encore jamais obtenues avec les précédents observatoires terrestres et spatiaux, comme le Hubble. Les premiers résultats montrent une sensibilité remarquable, de l'ordre de 6 à 10 fois plus importante qu'auparavant. Cela permet soit d'observer, enfin, des objets très lointains comme des galaxies primordiales, soit de mieux voir des objets plus proches de nous mais très faiblement lumineux, comme des étoiles ou planètes en formation (...) Concrètement, en termes de détails, c'est un peu comme passer d'un tableau impressionniste au style réaliste" a confié Olivier Berné, astrophysicien au CNRS et responsable d'un des programmes d'observation sur ce télescope, dans un entretien du journal du CNRS.

Les quatre images du Télescope James Webb, diffusées sur le compte Twitter du NASA Webb Telescope sont impressionnantes de par leurs détails et les contrastes de bleu et d'orange. Tout d'abord, la photo de la nébuleuse ci-dessous représente une nébuleuse planétaire de l'Anneau Austral (NGC 3132) situé à environ 2 000 années-lumière de la Terre. Dans cet immense nuage de gaz en expansion, une étoile mourante gît en son centre, capturée par deux instruments du télescope James Webb, NIRCam à gauche et Miri à droite :

Cette seconde image qui est une composition de clichés de NIRCam et Miri qui représente "Le Quintette de Stephan", un groupement compact de 5 galaxies situé à environ 290 millions d'années-lumière, dans la constellation de Pégase et de l'amas de galaxies SMACS 0723 qui offre une vue spectaculaire sur des galaxies extrêmement éloignées de la Terre par un effet de déformation de la lumière. Dans ce groupement, quatre galaxies sont visiblement en interaction :

Le Quintet de Stephan a été ci-dessous observé par le seul instrument Miri du télescope spatial James Webb :

Galaxies collide in Stephans Quintet, pulling and stretching each other in a gravitational dance. In the mid-infrared view here, see how Webb pierces through dust, giving new insight into how interactions like these may have driven galaxy evolution in the early universe. pic.twitter.com/3P15LMCCOH — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) July 12, 2022

Le télescope spatial James Webb a également capturé la nébuleuse de la Carène, ci-dessous, située à environ 7 600 années-lumière, riche en formation d'étoiles. La photo en montre des centaines jamais vues auparavant, et également des galaxies en arrière-plan, et des structures encore inconnues à ce jour :

Après plusieurs mois de tests et de calibrage des instruments du télescope James Webb, le cliché tant attendu a été révélé aux yeux du monde le lundi 11 juillet à 23h par le président américain. L'image est spectaculaire et montre des galaxies formées peu après le Big Bang, il y a plus de 13 milliards d'années.

Il s'agit de l'amas de galaxies SMACS 0723, tel qu'il était il y a 4,6 milliards d'années. "La masse combinée de cet amas de galaxies agit comme une lentille gravitationnelle, grossissant des galaxies beaucoup plus éloignées derrière lui dont la lumière a mis 13 milliards d'années à nous parvenir" rapporte Science et Avenir. Le télescope James Webb va donc permettre aux chercheurs d'étudier des structures qui n'ont jamais été vues auparavant.

Ces structures sont invisibles pour nous, mais pas pour le télescope spatial le plus puissant du monde capable de percevoir des longueurs d'onde auxquelles nos yeux sont insensibles. La NASA a indiqué qu'il s'agit là de "l'image infrarouge la plus profonde et la plus claire jamais prise de l'Univers jusqu'ici". Cette photographie marque le début d'un long de travail de recherche pour les astronomes, à la découverte des origines de l'Univers et de la formation des galaxies.

Sneak a peek at the deepest & sharpest infrared image of the early universe ever taken all in a days work for the Webb telescope. (Literally, capturing it took less than a day!) This is Webbs first image released as we begin to #UnfoldTheUniverse: https://t.co/tlougFWg8B pic.twitter.com/Y7ebmQwT7j — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) July 11, 2022

Le 6 juillet 2022, la NASA avait déjà publié une première image capturée par le télescope James Webb. Il ne s'agit pas d'une photo définitive, mais davantage d'un document technique qui permet aux chercheurs de tester les différents instruments dont il est équipé. Ce cliché est en réalité un assemblage de 72 images qui donne un avant-goût des capacités techniques du télescope. On peut y voir un certain nombre d'étoiles, reconnaissables à leurs 6 branches qui sont un effet d'optique dû aux miroirs hexagonaux du télescope. On y observe également un nombre extraordinaire de galaxies. Ce cliché technique est spectaculaire et constitue l'image la plus précise que l'on possède des profondeurs de l'Univers.

Talk about an overachiever!



Gaze at this test image an unexpected & deep view of the universe captured by Webbs Fine Guidance Sensor (FGS) in May. Built by @csa_asc to point Webb precisely at targets, taking glamour shots isnt even FGSs main job: https://t.co/aQUAFHcNV5 pic.twitter.com/uYoh4t8PX2 — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) July 6, 2022

Lancé le 25 décembre 2021, après 30 ans d'études et de conception, le télescope spatial James Webb a atteint sa destination un mois plus tard, le 24 janvier dernier : le "point de Lagrange L2" une zone très stable de système solaire. La précision de son décollage à bord d'une fusée Ariane 5 a été une telle réussite que la NASA a décidé de prolonger la durée de la mission de 5 ans alors que le télescope venait à peine d'entamer son transit vers sa position finale. 6 mois plus tard, le déploiement des différents instruments qui composent le télescope s'est déroulé sans encombre, permettant à la NASA de lancer officiellement la mission d'exploration spatiale de ce bijou de technologie qui fait l'objet de grandes attentes de la part de la communauté scientifique.

Télescope spatial James Webb © alexmit - 123RF

Au côté de la NASA, des agences partenaires de la mission - l'agence spatiale européenne (ESA) et l'agence spatiale canadienne (ASC) - ont participé à la conception de différents instruments embarqués sur le télescope James Webb et l'agence européenne s'est également chargée du lancement du télescope à bord d'une fusée Ariane 5.

L'Univers correspond à l'ensemble de tout ce qui existe. On estime qu'il est âgé de 13,7 milliards d'années. Selon la théorie du Big Bang, l'Univers se serait formé à partir d'un point chaud et dense qui serait entré en expansion soudainement, créant la matière, l'énergie, l'espace et le temps. La théorie du Big Bang implique que cette expansion serait encore à l'œuvre aujourd'hui.