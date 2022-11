Artemis 2022 : le décollage de la fusée vers la Lune réussi !

ARTEMIS. Ce mercredi 16 novembre, la méga-fusée SLS de la NASA a réussi son décollage en direction de la Lune à 7h48 heure française depuis le cap Canaveral en Floride. Suivre la mission Artemis en direct.

Sommaire Artemis en direct

Qu'est-ce que la fusée SLS

Programme Artemis

Mission Artemis I

Vaisseau Orion L'essentiel Ce mercredi 16 novembre 2022, la Nasa a réussi avec succès à faire décoller sa nouvelle fusée Space Launch System (SLS) du programme spatial Artemis à 1h48 du matin heure locale, soit 7h48 heure française, depuis le cap Canaveral en Floride, après deux échecs liés à des fuites d'hydrogène et deux reports consécutifs en raison de la météo.

Cette mission baptisée Artemis I est un premier vol de test sans astronautes à bord. La fusée va propulser la capsule Orion, située à son sommet, qui fera le tour de la Lune en orbite après avoir approché sa surface à seulement 100 kilomètres.

La mission Artemis I doit durer 25 jours et demi, avec un amerrissage prévu dans l’océan Pacifique le 11 décembre 2022.

Artemis est une mission spatiale historique dont l'objectif est de ramener un équipage sur le sol lunaire 50 ans après les derniers pas de l’homme sur la Lune, et d’installer une nouvelle station spatiale en orbite, le Lunar Gateway.

Au terme de ce programme spatial, la NASA souhaite tester les technologies nécessaires à l'envoi de premiers humains vers la planète Mars.

En direct

09:28 - AROW, une application pour suivre la mission vers la Lune en temps réel La Nasa a mis en ligne AROW, une application hébergée sur le site de la NASA et sur le compte Twitter @NASA_Orion qui permettra de suivre en temps réel le vaisseau Orion et suivre sa distance par rapport à la Terre, la distance par rapport à la Lune, la durée de la mission Artemis, etc. AROW visualise les données collectées par des capteurs sur Orion et envoyées au centre de contrôle de mission du Johnson Space Center de la NASA à Houston pendant son vol. Il fournit des données périodiques en temps réel depuis la minute après le décollage jusqu'à la séparation de l'étage de propulsion cryogénique provisoire de la fusée SLS environ deux heures après le début du vol. Une fois qu'Orion vole seul, AROW fournit des informations constantes en temps réel (vitesse, température, distance et temps écoulé de la mission d'Orion). Les utilisateurs peuvent afficher les étapes clés de la mission et les caractéristiques de la Lune, y compris des informations sur les sites d'atterrissage du programme Apollo. Les données de trajectoire du vol, appelées éphémérides, sont également disponibles en téléchargement. "C'est un moyen vraiment puissant de s'engager dans la mission et de comprendre la portée de ce que la NASA essaie d'accomplir avec Artemis I", a déclaré Seth Lambert, le programmeur Orion qui a créé AROW. 09:20 - Artemis a entamé sa poussée pour diriger Orion vers la Lune Une dernière poussée de l'étage supérieur de la fusée doit maintenant mettra la capsule Orion sur la trajectoire de la Lune. Cette poussée dure 18 minutes et est un moment crucial. 09:12 - Artemis I est un premier pas avant d'aller sur Mars, selon Charlie Blackwell-Thomson Pour la directrice du lancement Charlie Blackwell-Thomson, le succès du décollage qu'elle a qualifié de moment "historique", est la première étape avant de rejoindre la planète Mars. "C'est un premier pas pour que notre pays retourne sur la Lune et... aille sur Mars", a-t-elle annoncé ce mercredi matin. 09:02 - Une mission sur la Lune pour viser la planète Mars ? Le programme Artémis inclut en phase III la construction d'une station spatiale en orbite autour de la Lune, baptisée "Lunar Gateway". Si cette dernière étape n'est pas cruciale pour viser la planète Mars, elle constitue une "porte d’entrée pour se rendre sur Mars", avance Isabelle Tremblay, directrice à l’Agence spatiale canadienne, dans une interview accordée au site canadien Lactualite. "C’est sur la Lune que nous apprendrons à aller plus loin". "Mars c’est très loin, c’est très compliqué, c’est un gros challenge technologique et donc la Lune ça fait une étape raisonnable pour tester les technologies dont on aura besoin", a également assuré au Huffpost Sébastien Barde, sous-directeur exploration et vol habité au CNES. Il s'agit tout de même "d’une mission de l’ordre de 2-3 ans, ce qu’on ne sait pas faire", a-t-il ajouté. De plus, il a alerté sur le risque psychologique des astronautes : "À l’ISS, les astronautes voient la Terre par la fenêtre et le fait de voir par exemple la Terre comme un petit point dans l’espace, comme on pourrait voir Mars peut être compliquer. De la Lune ils verront quand même la Terre d’un peu plus loin mais sur Mars ils vont vraiment sentir ce côté d’isolement". 08:57 - Combien coûte la mission Artemis ? D'ici fin 2025, la Nasa a tablé sur un budget de 90 milliards de dollars pour son nouveau programme lunaire. L'information a été dévoilé à la suite d'un audit public. 08:50 - Comment s'est déroulé le lancement de la méga-fusée SLS ? Ce mercredi 16 novembre 2022, la fusée SLS de la NASA, la plus puissante au monde, s'est envolée vers la Lune avant de se séparer des deux propulseurs deux minutes après le décollage, lesquels sont tombés dans l'Atlantique. L'étage principal de la fusée, la partie rouge, a continué sa course avant de se désolidariser de l'appareil au bout de 8 minutes de vol. Après 18 minutes du décollage, les panneaux solaires de la capsule Orion se sont déployés. Au bout d'environ 1h30, ce sera au tour du second étage de la fusée d'entrer en jeu et de propulser le vaisseau Orion en orbite autour de la Lune, avant de se détacher à son tour. Orion restera en orbite autour de la Lune durant plusieurs semaines puis prendra le chemin du retour et devrait mettre environ 3 jours à regagner la Terre. 08:20 - Snoopy et Shaun le mouton, deux peluches à bord de la fusée Le chien Snoopy et Shaun le mouton sont embarqués à bord de la fusée. La peluche Snoopy, célèbre chien du comic strip Peanuts, sert d’indicateur d’apesanteur sur cette mission d’Artémis I pour la NASA, tandis que la peluche du personnage de la série télévisée Shaun le mouton est la mascotte de l’Agence spatiale européenne (ESA), partenaire du programme avec l’Agence spatiale canadienne et l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale. 08:12 - Qui sont les passagers de ce premier vol du programme Artemis ? Pour ce premier vol du programme Artemis, aucun humain n'est à bord de la capsule Orion. Trois mannequins permettent de tester les missions lunaires des futurs astronautes, à savoir Helga et Zohar, dotés de 5 600 capteurs sur leurs torses en plastique afin d’enregistrer les rayonnements auxquels ils sont exposés, et Moonikin Campos, le commandant de bord, muni de la combinaison spatiale destinée aux futurs astronautes. 08:05 - Tout se déroule comme prévu Quelques huit minutes après le décollage de la fusée de la mission Artemis, l'étage principal s'est détaché pour retomber dans l'océan Pacifique. La Nasa a annoncé que la capsule Orion est désormais en orbite autour de la Terre. 08:02 - "Une poussière dans les yeux" commente l'ESA L'Agence spatiale européenne (ESA), impliquée dans la mission, a commenté le décollage sur Twitter : "Une poussière dans les yeux" ! 07:52 - La fusée SLS a décollé avec succès ! A 7h48 heure française précisément, la fusée Space Lauch System de la NASA a réussi avec succès son décollage. Quatre minutes après le décollage, la Nasa a qualifié l'ascension de la fusée SLS de "propre". La fusée vole désormais à une vitesse de 14 000 km/heure. 07:47 - Le compte à rebours est lancé ! Il ne reste plus qu'une minute La température des réservoirs est ok, tous les feux sont au vert pour le décollage de la fusée vers la Lune ! 07:43 - Combien de personnes assistent au décollage ? Quelques 100 000 spectateurs sont au rendez-vous depuis l'aire de lancement 39B du centre spatial Kennedy en Floride, et ses plages environnantes, d'où va décoller la méga-fusée SLS de la NASA. De nombreux astronautes ont fait le déplacement dont le Français Thomas Pesquet. "Quand cette fusée décollera, les gens vont être tellement surexcités, et réaliser que ça y est, on y va pour de vrai", a-t-il déclaré. 07:21 - La fusée d'Artemis toujours clouée au sol Le décollage se fait attendre... Après que la Nasa ait envoyé une équipe de techniciens sur la pas de tir pour resserrer des boulons en raison d'une fuite d'hydrogène détectée au pied de la fusée, un autre problème est en cours, lié au radar. "La fenêtre [de tir] fait deux heures. On a un peu de marge", pour Philippe Berthe, ingénieur de l'ESA. 07:00 - Combien de temps va durer le voyage de la fusée vers la Lune ? La fusée Artemis va voyager 25 jours. En effet, la capsule doit s'aventurer jusqu'à 64 000 km au delà de la Lune. Ainsi, ce sera le vaisseau habitable à être allé le plus loin dans l'espace.

Différents médias proposent la diffusion en direct du lancement de la fusée SLS du programme Artemis, qui marquera sans nul doute le début d'une nouvelle ère de l'exploration spatiale. Le magazine Ciel&Espace vous offre ainsi la possibilité de suivre ce moment historique sur sa chaîne Youtube, son compte Twitch ou encore via Facebook. La NASA elle-même diffuse le décollage de la mission Artemis sur sa page Youtube en direct, et en attendant le lancement, qui a lieu à 7h04 (heure de Paris), la NASA propose déjà de voir en direct la fusée installée dans l'air de lancement LC-39B en Floride.

Pour mener à bien un programme de cette ampleur, la NASA s'est procuré un équipement à la hauteur de ses ambitions. C'est ainsi qu'après plus de 10 ans de développement, le fameux lanceur Space Launch System (SLS) est enfin prêt à entrer dans l'histoire de l'exploration spatiale. Plus puissante que Saturn V, le lanceur d'Apollo 11, la fusée SLS est la plus puissante que la NASA ait conçue. Pour un coût de plus de 2 milliards de dollars, le lanceur à lui seul représente la moitié du budget d'une mission Artemis.

Qu'est-ce que le programme Artemis de la NASA ?

50 ans après le dernier pas de l'Homme sur la Lune, le programme Artemis, orchestré par la NASA en collaboration avec les agences spatiales européenne, canadienne et japonaise, s'apprête à réitérer l'exploit. Mais si ce programme prévoit de poser à nouveau le pied sur notre satellite naturel, la Lune, ses ambitions sont plus grandes. Le programme Artemis constitue la première étape d'un objectif plus grand : Mars. Le programme Artemis comprend à l'heure actuelle trois phases qui devraient aboutir au retour de l'Homme sur la Lune d'ici 2027. Le séjour des astronautes sur le sol lunaire devrait durer 6,5 jours et l'équipage sera constitué de quatre Américains comprenant une femme et une personne de couleur, annonce la NASA.

La grande avancée qui distingue ce nouveau programme lunaire des missions Apollo des années 60-70 est la conception d'une station lunaire permanente. Appelée "Lunar Gateway", cette structure située en orbite autour de la Lune constitue un des enjeux de premier plan de ce nouveau programme. En effet, cette station spatiale représente une escale et un véritable laboratoire pour l'exploration lunaire mais également une base avancée pour les futures missions à destination de la planète Mars.

Quel est le déroulé de la mission Artemis I de la NASA ?

Pour cette première mission inhabitée du programme Artemis, le voyage durera 25 jours et consistera en un aller-retour vers la Lune. Si le déroulé paraît simple, les enjeux sont colossaux. L'objectif de cette première étape est de tester la fusée SLS, conçue pour l'occasion, ainsi que la capsule Orion qui devra, à terme, transporter 4 astronautes à son bord.

Le décollage est prévu ce mercredi 16 novembre 2022 au cap Canaveral, en Floride. La fusée s'envolera alors, avant de se séparer des deux propulseurs. L'étage principal, la partie rouge de la fusée, continuera sa course avant de se désolidariser de l'appareil. Puis, ce sera au tour du second étage d'entrer en jeu et de propulser le vaisseau Orion en orbite autour de la Lune avant de se détacher à son tour.

Orion restera ainsi en orbite autour de la Lune durant plusieurs semaines au cours desquelles il pourra effectuer quelques mesures de radiations et tester ses dispositifs de communication avec la Terre. Enfin, à l'aide de son moteur et de la gravité lunaire, Orion prendra le chemin du retour et devrait mettre environ 3 jours à regagner la Terre. Il devra alors passer un test ultime : celui de la traversée de l'atmosphère terrestre. Grâce à son bouclier thermique, la partie habitable du module devrait être protégée des hautes températures induites par les frottements lors de la chute et être récupérée au large de la Californie, dans l'Océan Pacifique.

La capsule Orion est le véhicule spatial destiné à transporter les astronautes. D'une capacité de 4 personnes, c'est la capsule qui accueille les astronautes, placée dans la coiffe de la fusée. C'est à l'intérieur de ce module que les astronautes de la mission Artemis II et III rentreront sur Terre. Sa résistance aux conditions extrêmes qu'elle rencontrera sur son trajet doit être sans faille pour assurer le retour sans encombre de ses futurs occupants.

Vue d'artiste du vaisseau Orion dans l'espace © dimazel - stock.adobe.com

Conçue par l'Agence Spatiale Européenne (ESA), la capsule Orion devra faire ses preuves durant cette première mission Artemis qui servira notamment à tester le bouclier thermique qui la protège de la chaleur lors de la rentrée dans l'atmosphère terrestre. Ce vol sera également l'occasion de tester certaines manœuvres qu'Orion devrait réaliser lors de la mission Artemis IV pour assembler les modules de la station Lunar Gateway. Pour cette première mission Artemis, la capsule Orion n'accueillera pas d'astronautes, mais uniquement des mannequins qui permettront d'évaluer les conséquences d'un tel vol sur certains tissus et organes du corps humain.