Artemis 2022 : à quelle heure et où suivre le décollage de la fusée ?

ARTEMIS. Ce mercredi 16 novembre, la méga-fusée SLS de la Nasa devrait enfin décoller vers la Lune. A quelle heure précisément a lieu ce vol test du programme Artemis de la NASA ? Où suivre le décollage en direct ? Les infos à connaître.

[Mise à jour le 15 novembre 2022 à 12h44] Tous les voyants sont au vert pour le départ du programme Artemis qui devrait voir s'envoler sa méga fusée SLS (Space Launch System) dans la nuit de mardi 15 à mercredi 16 novembre 2022 à 1h04 (heure locale) depuis le cap Canaveral, en Floride, soit à 7h04 (heure de Paris). Pour ce premier vol qui fait office de test matériel, pas d'astronautes à bord, seulement la capsule Orion, bien protégée dans la coiffe de la fusée.

50 ans après les derniers pas de l'Homme sur la Lune, ce décollage constitue une étape historique qui marque le début d'une nouvelle ère spatiale. Il s'agit là de la première phase d'un programme ambitieux qui devrait permettre à une poignée d'astronautes de fouler à nouveau le sol lunaire d'ici 2027. Mais aujourd'hui, pas question d'atterrissage sur notre satellite. Au programme : 25 jours de tests et de manœuvres grandeur nature pour évaluer la résistance du vaisseau spatial Orion qui devra par la suite transporter des astronautes.

La NASA a annoncé une nouvelle date de décollage de la fusée SLS (Space Launch System), dans le cadre de la mission Artemis I. La prochaine période de tir possible aura lieu mercredi 16 novembre. Une autre date de "repli" a été également annoncée pour le 19 novembre 2022.

Une première tentative de lancement de la fusée SLS de la mission Artémis I avait eu lieu le lundi 29 août 2022, puis une seconde le samedi 3 septembre 2022. Toutes deux avaient été avortées en raison de problèmes techniques. Une troisième tentative de lancement devait avoir lieu mardi 27 septembre 2022. Mais l'ouragan Ian en avait voulu autrement... Même scénario, avec la tempête Nicole qui a repoussé pour la quatrième fois le décollage du 14 au 16 novembre 2022...

Dans la nuit de mardi 15 à mercredi 16 novembre 2022, le décollage de la fusée SLS de la NASA a lieu à 1h04 du matin heure locale (soit 6h04 GMT). A l'heure de Paris (heure française), le décollage démarre à 7h04.

La fenêtre de tir va durer deux heures, soit de 1h04 à 3h04 du matin heure locale, ce qui correspond à un créneau entre 7h04 et 9h04 (heure française).

En fonction de la météo ou de problèmes techniques, le lancement pourrait être reporté au samedi 19 novembre 2022 pour effectuer un nouvel essai. Pour le moment, la météo est favorable à 90 %.

Différents médias proposent la diffusion en direct du lancement de la fusée SLS du programme Artemis, qui marquera sans nul doute le début d'une nouvelle ère de l'exploration spatiale. Le magazine Ciel&Espace vous offre ainsi la possibilité de suivre ce moment historique sur sa chaîne Youtube, son compte Twitch ou encore via Facebook. La NASA elle-même diffuse le décollage de la mission Artemis sur sa page Youtube en direct, et en attendant le lancement, qui a lieu à 7h04 (heure de Paris), la NASA propose déjà de voir en direct la fusée installée dans l'air de lancement LC-39B en Floride.

Pour une expérience toujours plus immersive, le studio de production Felix & Paul, en partenariat avec Meta Quest, diffusera le décollage en 8K, en réalité virtuelle dans différents planétariums. Cette expérience sera aussi disponible pour les spectateurs équipés d'un casque de réalité virtuelle dans le jeu Horizon World ainsi que sur plusieurs sites de streaming prenant en charge les vidéos à 360°.

Pour mener à bien un programme de cette ampleur, la NASA s'est procuré un équipement à la hauteur de ses ambitions. C'est ainsi qu'après plus de 10 ans de développement, le fameux lanceur Space Launch System (SLS) est enfin prêt à entrer dans l'histoire de l'exploration spatiale. Plus puissante que Saturn V, le lanceur d'Apollo 11, la fusée SLS est la plus puissante que la NASA ait conçue. Pour un coût de plus de 2 milliards de dollars, le lanceur à lui seul représente la moitié du budget d'une mission Artemis.

Le lancement de la fusée SLS (Space Launch System) du programme Artemis se tient en Floride au cap Canaveral sur la base de lancement de la NASA. La fusée décollera du pas de tir 39b qui a vu s'envoler les différentes missions du programme Apollo il y a plus de 50 ans.