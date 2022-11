Artemis 2022 : Orion dévoile la face cachée de la Lune

ARTEMIS. Ce mardi 22 novembre 2022, la Nasa a dévoilé les images de la face cachée de la Lune capturées par la capsule Orion, dans le cadre de la mission Artemis I.

[Mis à jour le 22 novembre 2022 à 17h39] La capsule Orion de la mission Artemis I de la NASA est actuellement placée en orbite autour de la Lune, à une distance de 370 000 kilomètres de la Terre, survolant notre satellite à une vitesse de 8 000 kilomètres par heure. Lundi 21 novembre, au 6e jour de la mission, elle s'est approchée à seulement 130 kilomètres (80 miles) de la surface de la Lune, une proximité record pour cette première mission spatiale sans équipage du programme Artemis.

Le centre spatial Kennedy de la Nasa a dévoilé ce mardi 22 novembre cette photo de la face cachée de la Lune qui se profilait au-delà du vaisseau spatial Orion le 21 novembre 2022, prise grâce une caméra située à l'extrémité de l'un des panneaux solaires de la capsule :

Une partie de la face cachée de la Lune dévoilée par la capsule Orion du programme Artemis. © Nasa/UPI//SIPA (publiée le 22/11/2022)

La capsule Orion va ensuite continuer sa mission en s'aventurant jusqu'à 64 000 kilomètres derrière la Lune. Artemis I doit permettre à la capsule Orion, propulsée sans équipage jusqu'en orbite autour de la Lune, de tester la résistance de son bouclier thermique lorsqu'elle reviendra dans l'atmosphère terrestre à près de 40 000 km/h. Le succès de cette mission Artemis I permettra le bon déroulement du futur vol habité vers la Lune au cours de la mission Artemis II en mai 2024, qui serait la première mission en équipage sur la Lune (avec à bord pour la première fois une femme et une personne de couleur) depuis le programme Apollo. L'atterrissage avec des humains aurait lieu entre 2025 et 2027 au cours de la mission Artemis III, mais les officiels de la NASA ont déclaré que le moment dépendrait du succès des vols d'essai précédents. Les premiers pas de l'Homme sur la Lune remontent à 1972, dans le cadre de la mission Apollo 17.

A quoi sert le vaisseau Orion d'Artemis ?

La capsule Orion est le véhicule spatial du programme Artemis destiné à transporter les astronautes. D'une capacité de 4 personnes, c'est la capsule qui accueillera les astronautes, placée dans la coiffe de la fusée SLS de la NASA. Pour cette première mission Artemis 1, la capsule Orion n'accueille pas d'astronautes, mais uniquement des mannequins qui permettent d'évaluer les conséquences d'un tel vol sur certains tissus et organes du corps humain. C'est à l'intérieur de ce module que les astronautes de la mission Artemis II et III rentreront sur Terre. Sa résistance aux conditions extrêmes qu'elle rencontrera sur son trajet doit être sans faille pour assurer le retour sans encombre de ses futurs occupants.

Vue d'artiste du vaisseau Orion dans l'espace © dimazel - stock.adobe.com

Conçue par l'Agence Spatiale Européenne (ESA), la capsule Orion va faire ses preuves durant cette première mission Artemis qui servira notamment à tester le bouclier thermique qui la protège de la chaleur lors de la rentrée dans l'atmosphère terrestre. Ce vol sera également l'occasion de tester certaines manœuvres qu'Orion devrait réaliser lors de la mission Artemis IV pour assembler les modules de la station Lunar Gateway.

Qui est à bord de la capsule Orion d'Artemis ?

Pour ce premier vol du programme Artemis, aucun humain n'est à bord de la capsule Orion. Trois mannequins permettent de tester les missions lunaires des futurs astronautes, à savoir Helga et Zohar, dotés de 5 600 capteurs sur leurs torses en plastique afin d'enregistrer les rayonnements auxquels ils sont exposés, et Moonikin Campos, le commandant de bord, muni de la combinaison spatiale destinée aux futurs astronautes.

Le chien Snoopy et Shaun le mouton sont également embarqués à bord de la fusée. La peluche Snoopy, célèbre chien du comic strip Peanuts, sert d'indicateur d'apesanteur sur cette mission d'Artémis I pour la NASA, tandis que la peluche du personnage de la série télévisée Shaun le mouton est la mascotte de l'Agence spatiale européenne (ESA), partenaire du programme avec l'Agence spatiale canadienne et l'Agence japonaise d'exploration aérospatiale.

Grâce à l'application AROW (Artemis Real-time Orbit) hébergée sur le site de la NASA, il est possible de suivre les 25 jours et demi de mission de la capsule Orion autour de la Lune, jusqu'à son retour sur Terre, le 11 décembre prochain.

Qu'est-ce que SLS, la méga-fusée d'Artemis ?

Pour mener à bien un programme de cette ampleur, la NASA s'est procuré un équipement à la hauteur de ses ambitions. C'est ainsi qu'après plus de 10 ans de développement, le fameux lanceur Space Launch System (SLS) est entré dans l'histoire de l'exploration spatiale. Plus puissante que Saturn V, le lanceur d'Apollo 11, la fusée SLS est la plus puissante que la NASA ait conçue. Pour un coût de plus de 2 milliards de dollars, le lanceur à lui seul représente la moitié du budget d'une mission Artemis.

Mercredi 16 novembre 2022, la fusée SLS de la NASA, la plus puissante au monde, s'est envolée vers la Lune avant de se séparer de ses deux propulseurs deux minutes après le décollage, lesquels sont tombés dans l'Atlantique. L'étage principal de la fusée, la partie rouge, a continué sa course avant de se désolidariser de l'appareil au bout de 8 minutes de vol. Après 18 minutes du décollage, les panneaux solaires de la capsule Orion se sont déployés. Au bout d'environ 1h30, ce fût au tour du second étage de la fusée d'entrer en jeu et de propulser le vaisseau Orion en orbite autour de la Lune, avant de se détacher à son tour. Orion restera en orbite autour de la Lune durant plusieurs semaines puis prendra le chemin du retour et devrait mettre environ 3 jours à regagner la Terre, avec un amerrissage prévu dans l'océan Pacifique le 11 décembre 2022. Au total, la mission Artemis I doit durer 25 jours et demi.

La NASA propose sur Twitter de revivre le lancement de la fusée SLS depuis le pas de tir LC-39B au Kennedy Space Center, le centre spatial de la Nasa en Floride aux Etats-Unis, qui a eu lieu le mercredi 16 novembre 2022 à 1h48 du matin heure locale, soit 7h48 heure française :

Qu'est-ce que le programme Artemis de la NASA ?

50 ans après le dernier pas de l'Homme sur la Lune, le programme Artemis, orchestré par la NASA en collaboration avec les agences spatiales européenne, canadienne et japonaise, s'apprête à réitérer l'exploit. Mais si ce programme prévoit de poser à nouveau le pied sur notre satellite naturel, la Lune, ses ambitions sont plus grandes. Le programme Artemis constitue la première étape d'un objectif plus grand : Mars. Le programme Artemis comprend à l'heure actuelle trois phases qui devraient aboutir au retour de l'Homme sur la Lune d'ici 2027. Le séjour des astronautes sur le sol lunaire devrait durer 6,5 jours et l'équipage sera constitué de quatre Américains comprenant une femme et une personne de couleur, annonce la NASA.

La grande avancée qui distingue ce nouveau programme lunaire des missions Apollo des années 60-70 est la conception d'une station lunaire permanente. Appelée "Lunar Gateway", cette structure située en orbite autour de la Lune constitue un des enjeux de premier plan de ce nouveau programme. En effet, cette station spatiale représente une escale et un véritable laboratoire pour l'exploration lunaire mais également une base avancée pour les futures missions à destination de la planète Mars.

Quand est-il prévu d'envoyer des hommes sur la Lune ?

La prochaine mission d'envoyer des astronautes en direction de la Lune, Artemis II, est planifiée pour mai 2024, un an plus tard que prévu initialement. Ce vol serait similaire à Artemis I mais aurait des astronautes à bord, dans ce qui serait la première mission en équipage vers la Lune depuis le programme Apollo. L'atterrissage avec des humains aurait lieu entre 2025 et 2027 avec Artemis III, mais les officiels de la NASA ont déclaré que le moment dépendrait du succès des vols d'essai précédents.

Dans une interview accordée à France Info, l'astronaute français a révélé qu'il était candidat à l'un des prochains vols habités du programme Artemis. "À partir d'Artemis III, l'Europe aura voix au chapitre grâce à notre contribution sur la capsule Orion. Nous aurons alors des vols pour des astronautes européens". Mais "je ne suis pas le seul, nous sommes quelques-uns à candidater pour des missions vers la Lune (...) Cela veut dire qu'il y aura plusieurs astronautes européens qui fouleront le sol lunaire dans les prochaines dizaines d'années".

Où vont se poser les astronautes de la mission Artemis III ?

La réussite de ce premier vol d'essai permettra aux astronautes de la mission III d'Artémis prévue pour 2027 de se poser pour la première fois sur le pôle Sud de la Lune, où la présence d'eau sous forme de glace a été confirmée. Les astronautes devront effectuer des prélèvements sur la Lune et sonder sa surface afin d'évaluer la possible construction d'une base lunaire, qui sera baptisée Lunar Gateway.

Qui a marché sur la Lune et quand ?

Au total, seuls douze hommes ont foulé le sol lunaire. Les premiers à avoir accompli cet exploit sont Neil Armstrong, suivi 19 minutes plus tard, par Buzz Aldrin le 20 juillet 1969, lors de la mission Apollo 11. Ils ont passé plus de deux heures sur la Lune et ont pu effectuer des prélèvements de sol. Ils ont ainsi rapporté les premiers échantillons de roches lunaires. D'autres astronautes, tous américains, les ont succédé au cours des missions Apollo 12, 14, 15, 16 et 17 menées par la Nasa entre 1969 et 1972. En 2027, la Nasa entend renvoyer des humains sur la Lune au travers du programme Artemis.