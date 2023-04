Artemis 2 : qui sont les 4 astronautes qui vont s'envoler vers la Lune ?

ARTEMIS. Ce lundi 3 avril, la NASA a dévoilé l'équipage de la mission Artemis 2. Les américains Christina Koch, Victor Glover et Gregory Wiseman ainsi que le canadien Jeremy Hansen s'envoleront vers la Lune en novembre 2024.

[Mis à jour le 3 avril 2023 à 19h38] On connait désormais les noms des quatre astronautes qui auront le privilège de prendre part à la mission Artemis 2. Dévoilé par la NASA ce 3 avril 2023, l'équipage est composé de trois astronautes américains et d'un astronaute canadien, comme l'avait annoncé précédemment l'Agence spatiale américaine. Le commandant de bord sera Reid Wiseman, un astronaute américain. Le pilote sera Jeremy Hansen, seul astronaute canadien de la mission. Christina Koch et Victor Glover, tous deux américains, complèteront cet équipage.

Programmée pour le mois de novembre 2024, la mission Artemis 2 devrait emmener des astronautes jusqu'à la Lune, sans pour autant poser le pied sur notre satellite naturel. Le vaisseau effectuera un tour en orbite autour de la Lune et l'équipage prendra le chemin du retour après une dizaine de jours dans l'espace. C'est la fusée SLS de la NASA, le lanceur le plus puissant dont on dispose actuellement, qui leur permettra de s'envoler en direction de la Lune à bord de la capsule Orion de SpaceX. La mission Artemis 2 constitue une répétition générale pour le grand retour de l'humain sur le sol lunaire prévu pour la fin d'année 2025.

Actuellement programmée pour novembre 2024, la suite du programme Artemis, la mission Artemis 2, va envoyer un équipage de quatre astronautes autour de la Lune. Là encore, pas d'atterrissage prévu sur notre satellite puisque la mission consiste à atteindre une orbite autour de la Lune puis revenir sur Terre à l'aide du module Orion. Il s'agit de la première mission habitée du programme Artemis et constitue l'ultime phase de test des différents systèmes du module avant la troisième étape du programme.

La composition de l'équipage qui participera à la mission Artemis 2 est désormais officielle. Les heureux élus ont ainsi été sélectionnés par l'Agence spatiale américaine parmi une cohorte de 41 astronautes en activité pour participer à ce vol spatial qui marque la dernière étape avant le retour de l'Homme sur la Lune. À bord de la capsule Orion, on retrouvera donc :

Christina Hammock Koch, une astronaute américaine née dans le Michigan. Agée de 44 ans, elle a suivi une formation en ingénierie électrique et physique. Ingénieure de recherche, elle a passé un an en Antarctique sur la base américaine Admunsen-Scott. Elle a également séjourné dans la Station spatiale internationale entre mars et juillet 2019.

Gregory Reid Wiseman, un astronaute américain de 47 ans. Il a tout d'abord été pilote dans l'US Navy avant de devenir chef du bureau des astronautes à la NASA. Entre mai et novembre 2014, il a séjourné six mois sur l'ISS en tant qu'ingénieur de vol. Il sera le commandant de bord de la mission Artemis 2.

Victor Jerome Glover , un astronaute américain de 46 ans qui a suivi une formation d'ingénieur avant de s'engager dans l'United State Navy en tant que pilote. Il est devenu astronaute en 2013 et a réalisé un séjour de six mois à bord de l'ISS entre novembre 2020 et mai 2021. Victor Glover occupera le poste de pilote de la mission Artemis 2.

Jeremy Roger Hansen, le seul astronaute non américain de la mission Artemis 2. De nationalité canadienne et âgé de 47 ans, sa sélection en tant qu'astronaute de la NASA remonte à 2009. Il est également pilote de chasse depuis 2003 et possède une maîtrise en physique. En 2017, il est devenu le premier Canadien à former des astronautes pour la NASA.

Quand et d'où sera lancé Artemis 2 ?

D'après une annonce de l'Agence spatiale américaine du mois de mars 2023, le lancement de la mission Artemis 2 est prévu pour novembre 2024. L'équipage décollera à bord d'une fusée SLS depuis le centre spatiale Kennedy de la NASA situé en Floride. Le retour de la capsule Orion devrait se faire dix jours plus tard dans l'océan Pacifique.

​​​​​​Quelle durée et déroulé du vol habité d'Artemis 2 ?

Le vol d'Artemis 2 devrait ressembler à celui d'Artemis 1 à la différence que cette fois la capsule Orion transportera quatre astronautes. Cette mission sera composée d'une phase de lancement au cours de laquelle la fusée s'élancera et ses différentes parties se désolidariseront. Puis, le module de service Orion propulsera la capsule en orbite autour de la Lune. Une fois ce survol lunaire effectué, l'équipage prendra la direction de la Terre et devrait être récupéré dans l'océan Pacifique à son arrivée. Cette mission devrait durer dix jours.

​​​Qu'est-ce que le programme Artemis de la NASA ?

50 ans après le dernier pas de l'Homme sur la Lune, le programme Artemis, orchestré par la NASA en collaboration avec les agences spatiales européenne, canadienne et japonaise, s'apprête à réitérer l'exploit. Mais si ce programme prévoit de poser à nouveau le pied sur notre satellite naturel, la Lune, ses ambitions sont plus grandes. Le programme Artemis constitue la première étape d'un objectif plus lointain : la planète Mars. Artemis comprend à l'heure actuelle trois phases qui devraient aboutir au retour de l'Homme sur la Lune en 2025. Le séjour des astronautes sur le sol lunaire devrait durer 6,5 jours et l'équipage sera constitué de quatre individus comprenant une femme et une personne de couleur, a annoncé la NASA.

La grande avancée qui distingue ce nouveau programme lunaire des missions Apollo des années 60-70 est la conception d'une station lunaire permanente. Appelée "Lunar Gateway", cette structure située en orbite autour de la Lune constitue un des enjeux de premier plan de ce nouveau programme. En effet, cette station spatiale représente une escale et un véritable laboratoire pour l'exploration lunaire mais également une base avancée pour les futures missions à destination de la planète Mars.

Quand est-il prévu d'envoyer des hommes sur la Lune ?

La prochaine mission qui prévoit d'envoyer des astronautes en direction de la Lune, Artemis 2, est planifiée pour novembre 2024, plus d'un an plus tard que prévu initialement. Ce vol serait similaire à Artemis I mais comprendra des astronautes à bord, dans ce qui serait la première mission en équipage vers la Lune depuis le programme Apollo. L'atterrissage avec des humains aurait lieu en 2025 avec Artemis 3, mais les officiels de la NASA ont déclaré que le moment dépendrait du succès des vols d'essai précédents.

​​​​​​​Dans une interview accordée à France Info, l'astronaute français Thomas Pesquet a révélé qu'il était candidat à l'un des prochains vols habités du programme Artemis. "À partir d'Artemis III, l'Europe aura voix au chapitre grâce à notre contribution sur la capsule Orion. Nous aurons alors des vols pour des astronautes européens". Mais "je ne suis pas le seul, nous sommes quelques-uns à candidater pour des missions vers la Lune (...) Cela veut dire qu'il y aura plusieurs astronautes européens qui fouleront le sol lunaire dans les prochaines dizaines d'années".

La société Axiom Space a présenté mercredi 15 mars 2023 le prototype de combinaison spatiale mis au point pour la mission lunaire Artemis 3 qui devrait avoir lieu en 2025. Conçue pour permettre aux astronautes de se déplacer sur la Lune, cette tenue est appelée Axiom Extravehicular Mobility Unit. Véritable défi technique, cette combinaison doit à la fois assurer la sécurité de l'astronaute tout en lui permettant de se mouvoir avec précision. Entièrement hermétique, souple mais également très résistante, cette combinaison constitue un véritable vaisseau spatial individuel puisqu'elle protègera son porteur des températures extrêmes auxquelles il sera exposé, de la poussière mais également de l'absence d'atmosphère lunaire.

Ces nouvelles combinaisons de la NASA sont inspirées de celles qui habillaient les astronautes du programme Apollo dans les années 70. Ces nouvelles versions offrent toutefois une plus grande mobilité aux astronautes que celles du siècle dernier. Si le prototype présenté lors de la démonstration est noir, la version définitive arborera l'éternelle couleur blanche qui permet de réfléchir les rayons du soleil et de protéger ainsi son porteur des températures extrêmes.

Prototype des nouvelles combinaisons spatiales de la NASA conçues par Axiom Space pour le programme Artemis © Axiom Space//Cover Images/SIPA (publiée le 17/03/2023)

Les combinaisons spatiales sont particulièrement complexes à développer car elles répondent à de multiples critères. Elles doivent à la fois être extrêmement résistantes à l'usure, hermétiques, mais également confortables à porter puisque les astronautes doivent effectuer un certain nombre de manipulations au cours de leurs sorties extravéhiculaires. En outre, les nouvelles combinaisons d'Axiom Space disposent de plusieurs systèmes de régulation de la température, de gestion des gaz respiratoires ainsi que d'un dispositif de communication. Le scaphandre est aussi équipé de lumières frontales et d'une caméra haute résolution.