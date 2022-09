Samantha Cristoforetti : qui est la première femme européenne commandante de l'ISS ?

SAMANTHA CRISTOFORETTI. Ce mercredi 28 septembre 2022, Samantha Cristoforetti est devenue la cinquième astronaute européenne à endosser la fonction de commandante de l'ISS. Par la même occasion, elle marque l'Histoire en devenant la première femme européenne à occuper ce poste.

[Mis à jour le 28 septembre 2022 à 13h07] Ce mercredi 28 septembre 2022, l'astronaute italienne Samantha Cristoforetti est devenue la première femme européenne à se voir confier la fonction de commandante de la Station spatiale internationale (ISS). "Je suis humblement touchée par ma nomination au poste de commandante et je suis impatiente de mettre à profit l'expérience que j'ai acquise dans l'espace et sur Terre pour diriger une équipe particulièrement brillante en orbite", a-t-elle déclaré d'après l'ESA.

Si les femmes sont de plus en plus représentées dans le domaine spatial, sur les 600 astronautes qui ont eu le privilège d'aller dans l'espace, on ne compte que 69 femmes. L'ISS n'est d'ailleurs pas particulièrement adaptée à ces femmes astronautes qui regrettent que les combinaisons, entre autres, soient conçues pour des morphologies masculines uniquement. En attendant la parité tant espérée, Samantha Cristoforetti fait figure d'exemple et tente d'inspirer des vocations en luttant contre les stéréotypes de genre dans les carrières de l'aérospatial.

Qui est Samantha Cristoforetti ?

Samantha Cristoforetti est née le 26 avril 1977 à Milan en Italie. Au cours de son master en génie mécanique à l'Université de Munich en Allemagne, elle a l'occasion de réaliser un stage à l'ENSA de Toulouse ainsi qu'un séjour à l'Université de technologie chimique Dmitri Mendeleïev à Moscou. Elle entre ensuite à l'école de l'armée de l'air italienne, Aeronautica Militare, et obtient en parallèle une licence en sciences aéronautiques à Naples.

Entre 2005 et 2019, Samantha Cristoforetti travaille pour le compte de l'armée de l'air italienne, avec laquelle elle effectuera plus de 500 heures de vol. À la fin de cette période, elle quitte les forces armées suite à un désaccord avec l'institution.

En 2009, l'Agence spatiale européenne recrute un groupe de six astronautes parmi des milliers de candidats. Samantha Cristoforetti fait partie des astronautes retenus aux côtés de Thomas Pesquet. Quelques années plus tard, elle est envoyée dans l'ISS pour une mission de six mois en tant qu'ingénieur de vol. Nommée Futura, cette mission débute le 23 novembre 2014 et s'achève le 11 juin 2015. À cette occasion, Samantha est devenue la première femme italienne à aller dans l'espace.

En 2022, l'ESA confie une deuxième mission dans l'ISS à Samantha Cristoforetti. Le départ s'effectue en avril 2022 pour une durée de six mois. Cette fois, l'astronaute se voit confier la fonction de commandante de bord de l'ISS, faisant d'elle la première femme européenne à occuper ce poste.

Samantha Cristoforetti avant son départ pour l'ISS en 2014. © vicspacewalker - 123RF

Quelle est la mission de Samantha Cristoforetti ?

Accompagnée de trois astronautes américains, Kjell Lindgren, Robert Hines, et Jessica Watkins, Samantha Cristoforetti a voyagé dans un vaisseau spatial Crew Dragon pour rejoindre l'ISS pour la deuxième fois de sa carrière. Dans le cadre de la mission Minerva, l'astronaute italienne est amenée à effectuer diverses tâches au sein de la station comme de la maintenance et des travaux de recherche scientifique. D'après le site de l'Agence spatiale européenne, elle endosse la fonction d'USOS Lead. Elle supervise ainsi les activités de l'USOS (US Orbital Segment) qui comprend les modules américains, européens, japonais et canadiens. Partie en avril 2022, elle devrait revenir sur Terre en octobre prochain.

Équipage du Crew Dragon au départ pour l'ISS. © UPI/Newscom/SIPA (publiée le 28/09/2022)

Quel sera le rôle de Samantha Cristoforetti au sein de l'ISS ?

En plus des tâches de maintenance et de ses travaux de recherche, Samantha Cristoforetti se voit confier une fonction toute nouvelle pour elle malgré son expérience considérable en tant qu'astronaute. En effet, le 28 septembre 2022, Samantha Cristoforetti est devenue la nouvelle commandante de l'ISS. Elle remplace ainsi son homologue russe, Oleg Artemyev, qui a quitté la station le 29 septembre 2022.

Ce poste de commandant a été occupé par seulement quatre astronautes européens jusqu'à présent : Franck de Winn, Alexander Gerst, Luca Parmitano ainsi que Thomas Pesquet. Samantha Cristoforetti est ainsi devenue la première femme européenne à occuper ce poste.

Quel âge a Samantha Cristoforetti ?

Samantha Cristoforetti est née en avril 1977 à Milan, ce qui lui donne 45 ans en 2022. Elle a été sélectionnée par l'ESA pour devenir astronaute à 32 ans et a effectué son premier séjour dans l'ISS à l'âge de 37 ans. Âgée d'un an de plus que Thomas Pesquet, elle est issue de la même promotion d'astronautes que le Français.

Quelle est la situation familiale de Samantha Cristoforetti ?

Samantha Cristoforetti vit avec son conjoint, Lionel Ferra, et leurs deux enfants : Kelsi Amel et Dorian Lev qui ont respectivement 6 ans et un an. Son compagnon est français et travaille comme ingénieur aérospatial et formateur d'astronautes pour l'ESA, l'Agence spatiale européenne. La famille vit à Cologne à proximité du centre aéronautique de l'ESA. Ses missions professionnelles l'amènent à quitter régulièrement ses proches pour de longs mois. À ce titre, Samantha est un exemple pour toute une nouvelle génération d'astronautes qui s'apprêtent à relever le défi que représente la conciliation entre une vie de famille et une carrière aussi exigeante que celle d'un astronaute.

Qui est Lionel Ferra ?

Lionel Ferra est le compagnon de Samantha Cristoforetti. Il évolue également dans le domaine du spatial puisqu'il est ingénieur aérospatial et instructeur d'astronautes. Il travaille à Cologne, au Centre européen des astronautes de l'Agence spatiale européenne. Il a ainsi eu l'occasion de travailler notamment avec Thomas Pesquet avant son séjour dans l'ISS en 2021.

Instructeur robotique, son travail consiste à entraîner les astronautes à manier le Canadarm, le bras robotique canadien de l'ISS qui permet d'inspecter les navettes spatiales, d'entretenir des équipements ou encore de déplacer des charges contenues dans les navettes.

Où acheter la Barbie de Samantha Cristoforetti ?

À l'occasion de la Semaine Mondiale de l'Espace 2021 qui avait pour thème "Femmes dans l'espace", la société américaine de jouets Mattel, en collaboration avec l'ESA, a commercialisé une poupée Barbie à l'effigie de Samantha Cristoforetti. Avec l'objectif d'inspirer des vocations et de casser les stéréotypes de genre qui poussent les jeunes filles à penser qu'elles ne peuvent pas se lancer dans certaines carrières, une partie des bénéfices générés par cette poupée est reversée à l'association Women in Aerospace Europe.

Ces poupées Barbie sont disponibles sur le site internet de Mattel, mais également chez des revendeurs comme Amazon ou Cdiscount.