SpaceX : la capsule Crew Dragon de la mission Crew-5 parée au décollage

SPACEX. Le lancement du vaisseau spatial Crew Dragon pour la Station spatiale internationale (ISS) est prévu pour ce mercredi 5 octobre 2022 dans le cadre de la mission Crew-5. Tout savoir sur les projets autour de cette capsule pas comme les autres.

Ce mercredi 5 octobre 2022, une capsule Crew Dragon, avec à son bord la cosmonaute russe Anna Kikina, les astronautes américains Nicole Mann et Josh Cassada, et le Japonais Koichi Wakata, va décoller pour la Station spatiale internationale depuis le centre spatial Kennedy à Cap Canaveral en Floride. Le lancement avait été reporté à plusieurs reprises en raison de l'ouragan Ian. Les équipes continuent toutefois de surveiller la météo d'ici demain et "si nécessaire, ajusteront à nouveau la date de lancement".

En mars 2022, la NASA a prolongé son contrat avec la société SpaceX qui continuera à transporter des astronautes jusqu'à la Station spatiale internationale. Pour cela, l'entreprise dirigée par Elon Musk utilise les capsules Crew Dragon depuis 2020. Or, quelques semaines après l'annonce de la prolongation du contrat qui unit la NASA et SpaceX, cette dernière a déclaré devoir mettre fin à la production de ces capsules. Quatre d'entre elles sont encore en service et pourront continuer à servir, mais sur le long terme SpaceX compte sur le fameux vaisseau Starship pour prendre le relai. Considérée comme la fusée la plus puissante qui ait été conçue, Starship pourrait effectuer son premier vol de test orbital dans les prochains mois d'après Elon Musk.

Fin septembre 2022, la NASA et SpaceX ont également signé un accord pour une mission de sauvetage du télescope spatial Hubble qui évolue autour de notre planète depuis le mois d'avril 1990. Le vieux télescope tombe peu à peu vers la Terre et doit être rehaussé sur son orbite initiale. Sans cette manœuvre, il devra être désorbité dans les années qui viennent. Pour relever Hubble, la NASA pourrait donc faire appel à SpaceX, permettant d'exploiter encore plusieurs années le télescope qui reste très utilisé de nos jours. L'accord prévoit une modification de l'orbite actuelle de Hubble ainsi que des "visites" de l'engin par des astronautes d'une capsule Crew Dragon.

C'est quoi le projet SpaceX ?

SpaceX est une société d'ingénierie aérospatiale lancée en 2002 par l'ingénieur Elon Musk. Depuis les débuts de son entreprise, son ambition est d'installer une ville sur la planète Mars. Pour financer ce projet sur le long terme, il participe avec son entreprise à différents programmes de la NASA et vend ses services à des sociétés privées.

Parmi ses activités, SpaceX transporte des astronautes à bord de ses capsules Crew Dragon vers la Station spatiale internationale depuis 2020. Elle place en orbite de nombreux télescopes pour de différentes sociétés à l'aide de ses fusées, en particulier la fusée Falcon 9. Elle est également engagée avec la NASA sur plusieurs projets comme le programme Artémis pour lequel elle fournira entre autres un vaisseau Starship, ou encore la mission de sauvetage du télescope Hubble.

SpaceX travaille également sur un programme de fourniture d'accès internet à travers le monde. Pour cela, des milliers de satellites sont déployés autour de la Terre depuis 2019. Nommé Starlink, ce service promet l'accès à internet en très haut débit et comptait déjà 10 000 clients en février 2021.

Pourquoi Crew Dragon est-elle une capsule unique ?

En 2011, lorsque la NASA a décidé de ne plus utiliser la navette spatiale américaine suite à l'accident de la navette Colombia en 2003, elle est devenue dépendante des véhicules Soyouz russes pour emmener les astronautes sur la Station spatiale internationale. C'est pourquoi SpaceX s'est engagé quelques années plus tard à fournir les capsules Crew Dragon qui conduisent certains équipages d'astronautes jusqu'à l'ISS. La société a ainsi rendu l'indépendance de la NASA vis-à-vis de la Russie pour le transit de ses astronautes. Unique en son genre, Crew Dragon se présente comme une capsule très moderne par son design épuré et son interface d'utilisation. Les boutons mécaniques sont remplacés par des interfaces tactiles et les fauteuils ajustés à la morphologie des astronautes avant le départ.

Finalement, pour des questions de situation économique, SpaceX annonce la fin de la fabrication de Crew Dragon en 2022. Cependant, quatre véhicules réutilisables sont toujours en activité et permettront encore de nombreux vols à bord de Crew Dragon. Progressivement, ces véhicules devraient être remplacés par les nouvelles navettes Starship, aujourd'hui encore en conception.

Capsule Crew Dragon © Paopano - stock.adobe.com

Qui sont les astronautes de SpaceX ?

Depuis le 30 mai 2020, date du premier vol habité de la capsule Crew Dragon montée sur un lanceur Falcon 9, de nombreux astronautes ont voyagé à bord de ce véhicule entre la Station spatiale internationale et la Terre. En octobre 2022, ce sont 30 astronautes qui ont pris place à bord d'une capsule Crew Dragon depuis son premier vol. Parmi ces astronautes, la grande majorité sont américains comme Nicole Mann et Josh Cassada sur la mission Crew-5, mais on trouve également des Européens comme Thomas Pesquet, Matthias Maurer et Samantha Cristoforetti, des Japonais comme Kōichi Wakata ou encore des Russes comme Anna Kikina (mission Crew-5).

SpaceX a également conçu les nouvelles tenues des astronautes qui voyagent dans leurs fusées. Ces combinaisons sont résolument différentes de celles que l'on connaissait jusqu'alors. Cintrées, ajustées et évoquant fortement les tenues des super héros de cinéma, ces combinaisons ont été imaginées par un costumier d'Hollywood : José Fernandez. Elles ont en effet été voulues comme de véritables "smoking de l'espace" par Elon Musk. Pari relevé pour le costumier qui a notamment travaillé sur Les 4 Fantastiques ou encore Avengers.

Les combinaisons aux allures futuristes proposées par SpaceX © SpaceX/UPI//SIPA (publiée le 03/10/2022)

Quel est le prochain lancement de SpaceX en 2022-2023 ?

Les lancements de fusées sont très dépendants des conditions météorologiques, c'est pourquoi les dates ne sont planifiées que quelques semaines à l'avance au maximum. Au mois d'octobre 2022, plusieurs lancements de fusées SpaceX sont prévus :

Le 5 octobre 2022, deux fusées Falcon 9 décollent dans la même journée. La première transportera quatre astronautes en direction de la Station spatiale internationale tandis que la seconde a pour mission de placer deux satellites américains en orbite.

Le 14 octobre 2022, une fusée Falcon 9 prendra son envol, chargée d'un satellite de télévision de 4,5 tonnes pour le compte de la société française Eutelsat.

Le 20 octobre 2022, c'est un lot de satellites Starlink qui sera acheminé par une Falcon 9 pour rejoindre la constellation Starlink.

Au total, Elon Musk prévoit une centaine de lancements de fusées SpaceX pour l'année 2023. Une grande majorité de ces lancements a pour objectif de placer en orbite des satellites Starlink alors que les autres sont réalisés pour des sociétés privées. Un petit nombre de lancements sont des vols commerciaux destinés par exemple à acheminer des astronautes vers l'ISS.

SpaceX prévoit ainsi au moins quatre vols habités d'ici la fin de l'année 2023. Trois d'entre eux concernent les rotations d'astronautes qui travaillent dans l'ISS. Il s'agit des équipages Crew-5, Crew-6 et Crew-7 qui quittent la Terre en octobre 2022, avril 2023 et septembre 2023 respectivement.

La fusée Falcon 9 est un lanceur spatial mis au point par la société SpaceX. Sa particularité est d'être partiellement réutilisable, ce qui permet de recycler le booster après chaque lancement. En pratique, lorsque les deux étages se détachent après le décollage, la partie inférieure de la fusée revient se poser sur Terre et peut être récupérée pour un prochain lancement. Pour cela, l'étage principal est doté de pieds qui se déploient au moment de se poser au sol ainsi que d'ailettes pour orienter l'étage au cours de sa descente vers la Terre.

La fusée Falcon 9 est équipée de 9 moteurs Merlin. Dans la partie supérieure se trouve la coiffe qui contient la charge utile de la fusée, c'est-à-dire les passagers ou le matériel que l'on veut transporter. Cette coiffe peut contenir une capsule Crew Dragon et des astronautes ou encore des satellites.

Quel est le carburant de la fusée Falcon 9 ?

La fusée Falcon 9 est équipée de 10 moteurs Merlin. Ces derniers fonctionnent à partir d'un mélange de kérosène et d'oxygène. En effet, c'est le gaz issu de la combustion du kérosène qui propulse la fusée vers le haut. Or, pour que ce dernier brûle, il faut qu'il soit en contact avec de l'oxygène. C'est pourquoi les fusées sont équipées de deux réservoirs distincts. L'un est rempli de combustible : le kérosène, et l'autre est rempli d'oxygène. Ces deux réservoirs sont reliés à une chambre où ces deux liquides entrent en contact, permettant la combustion. Cette réaction chimique émet une grande quantité de gaz qui sortent sous pression de la fusée et la propulsent dans les airs.Quelle est la différence entre la NASA et SpaceX ?

SpaceX est une société privée alors que la NASA est un organisme financé par l'État américain. Elles travaillent ensemble sur un certain nombre de projets spatiaux. SpaceX fournit notamment des lanceurs Falcon 9 et vend ses services en transportant des satellites qu'elle place en orbite ou encore des astronautes en transit vers l'ISS.

Qui est le propriétaire de SpaceX ?

Le propriétaire et fondateur de SpaceX est Elon Musk. Il s'agit d'un ingénieur, entrepreneur et homme d'affaires américain d'origine sud-africaine et canadienne. Après avoir fondé et revendu plusieurs sociétés, il se lance à la conquête de Mars en 2002 en fondant SpaceX avec l'ambition affirmée de coloniser la planète rouge en développant des fusées plus abordables et réutilisables.

Aujourd'hui, Elon Musk est l'une des personnalités les plus riches et les plus influentes du monde. Sa société SpaceX collabore avec la NASA sur les projets les plus ambitieux de l'agence spatiale américaine comme le programme Artemis.