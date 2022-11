Ghibli Park au Japon : une promenade dans l'univers de Miyazaki

GHIBLI PARK. Le parc à thèmes de l'univers du célèbre studio d'animation japonais Ghibli a ouvert ses portes le 1er novembre 2022 à Nagakute au Japon. Il plonge les fans dans le monde de Totoro, Chihiro ou Princess Mononoke.

[Mis à jour le 3 novembre 2022 à 16h03] Le parc à thèmes du studio d'animation japonais Ghibli, situé dans un parc de sept hectares, a ouvert le 1er novembre 2022 à environ 250 kilomètres à l'ouest de Tokyo au Japon, dans la préfecture d'Aichi. Le Ghibli Park a la particularité de ne pas disposer de montagnes russes, ni de grande roue ! En effet, l'objectif est plutôt d'immerger les visiteurs au milieu des décors et créatures fantastiques inventés par le génie de l'animation Hayao Miyazaki, co-fondateur et directeur du studio. La supervision du parc a par ailleurs été confiée à son fils Goro Miyazaki qui a réalisé 3 films pour le studio Ghibli : Les Contes de Terremer (2006), La Colline aux coquelicots (2011) et Aya et la Sorcière (2020).

Seules 3 zones sur 5 ont été construites pour le moment : La Forêt de Dondoko est un espace dédié à l'iconique personnage de Totoro. La colline de la jeunesse est un autre espace inspiré de l'univers du film Whisper of the Heart et de celui du Royaume des chats. Enfin, une zone plus importante, surnommée le Grand Entrepôt Ghibli, rassemble des commerces, un cinéma qui projette des courts-métrages du studio, et des expositions temporaires avec des décors et objets issus du musée Ghibli à Mitaka, dans la banlieue ouest de Tokyo.

Le Dondoko-dô, une aire de jeux en bois représentant Totoro, d'une hauteur de 5,2 mètres. © Yasushi Kanno/AP/SIPA (publiée le 03/11/2022)

La direction du parc a annoncé que les deux zones restantes ouvriront "après 2023" avec au programme l'espace la Vallée des Sorcières, consacrée aux films Kiki la petite sorcière et Le Château Ambulant et une reconstitution du Village de Mononoké. Il y aura tout de même une attraction à bord de tasses de thé à l'effigie de Jiji, le chat de la sorcière Kiki.

Le décor de la scène du train dans Le Voyage de Chihiro, où la petite fille voyage avec l'esprit Kaonashi dit "Sans-visage". © Yasushi Kanno/AP/SIPA (publiée le 03/11/2022)

Le Ghibli Park ne propose pas d'attractions. C'est un parc à thèmes pensé comme une promenade en harmonie avec la nature et en immersion dans l'univers onirique des films de Miyazaki, qui abordent entre autre le thème de l'environnementalisme, ce qui est le cas du film Princess Mononoke (1997). Les visiteurs peuvent découvrir la maison de Satsuki et Mei dans Mon Voisin Totoro (1988) ou encore, l'antre de la sorcière Yubaba dans le Voyage de Chihiro (2001) qui a remporté l'Oscar du meilleur long métrage d'animation.

L'antre de la sorcière Yubaba du Voyage de Chihiro. © Yasushi Kanno/AP/SIPA (publiée le 03/11/2022)

Dans le "Grand entrepôt Ghibli", les visiteurs peuvent retrouver le fameux Chatbus de Mon voisin Totoro ou le grand soldat robot du Château dans le ciel (1986).

Robot gardien du Château dans le Ciel, de 4 mètres de haut. © Yasushi Kanno/AP/SIPA (publiée le 03/11/2022)

La réservation en ligne sur le site du Ghibli Park est obligatoire car il est impossible d'acheter un ticket sur place. Il n'existe que des billets par zone disponibles en vente à la billetterie en ligne. A titre d'exemple, l'entrée pour le Grand Entrepôt Ghibli coûte 2000 yens, soit 15 euros par adulte et 1000 yens, soit 7,50 euros par enfant en semaine. Le week-end et jours fériés, le même billet coûte 19 euros par adulte et 9 euros par enfant.

Bon à savoir : les billets pour le prochain un mois sont vendus le 10 de chaque mois à 10 heures (sauf le lendemain du jour de la semaine si le 10 tombe un week-end ou un jour férié).

Le fameux Chatbus de Mon voisin Totoro dans le Grand entrepôt Ghibli. © Yasushi Kanno/AP/SIPA (publiée le 03/11/2022)

Le Ghibli Park est situé au Aichi Earth Expo Memorial Park, lieu de l'Exposition Universelle de 2005, dans la ville de Nagakute située dans la préfecture d'Aichi sur l'île de Honshū au Japon.

Il est possible de rencontrer Totoro, au bar Totoro du Ghibli Park. © Yasushi Kanno/AP/SIPA (publiée le 03/11/2022)

L'adresse postale du Ghibli Park est Aichi Earth Expo Memorial Park, 1533-1 Ibaragabasama, Nagakute, Aichi. Le Ghibli Park est accessible en deux heures de train depuis la ville de Kyoto et à trois heures de train depuis la ville de Tokyo, avec le Japan Rail Pass.