"Starship 2024 : à quelle heure et comment suivre le décollage de la fusée de SpaceX ?"

STARSHIP. Attention décollage imminent ! Ce jeudi 14 mars 2024 est prévu le lancement de la mégafusée Starship de SpaceX. A quelle heure et comment suivre l'évènement en direct ?

SpaceX, l'entreprise spatiale du milliardaire Elon Musk, s'apprête à faire décoller sa fusée Starship pour son 3e vol d'essai, après deux premières tentatives infructueuses en 2023, qui s'étaient soldées par des explosions. Starship est la fusée la plus grosse au monde, d'une hauteur totale de 121 mètres sur un diamètre de 9 mètres, et d'un poids de 5 000 tonnes.

Depuis le dernier décollage le 20 avril 2023, où la fusée avait explosé à 30 kilomètres d'altitude après quatre minutes de vol et avait sérieusement endommagé le pas de tir du lanceur, la mégafusée a été revue et le protocole de vol simplifié. La mégafusée devrait parvenir à effectuer une trajectoire au-delà de la ligne de Karman (100 km). avant de plonger, si possible en douceur, dans l'océan Indien. Ce troisième vol d'essai sera-t-il réussi ?

A quelle date et heure a lieu le décollage de Starship ?

La fenêtre de tir est pour le moment prévue ce jeudi 14 mars 2024 à 12h30 (heure de Paris). Le vol ne peut être retardé que de deux heures seulement, sans quoi il devra être reporté.

Le lancement de la mégafusée de SpaceX a lieu depuis la Starbase, située à Boca Chica Village, au Texas, sur la côte est des États-Unis. Ce troisième essai de vol de Starship est retransmis en direct gratuitement sur le compte X de l'entreprise d'Elon Musk ci-dessous et sur le site internet officiel de l'entreprise spatiale. Le direct vidéo sera ouvert 30 minutes avant l'heure de décollage prévue.

Qu'est-ce que le Starship de SpaceX ?

Le Starship est une fusée développée par la société SpaceX qui est composée d'un lanceur, le Super Heavy, surmonté du vaisseau Starship. C'est à bord de ce dernier que les astronautes des missions Artemis 3 et Artemis 4 atterriront sur le sol lunaire.

D'un point de vue performance, la fusée Starship est en passe de devenir la plus puissante jamais utilisée et de détrôner ainsi le lanceur SLS de la NASA. L'ensemble de la fusée possède un total de trente-trois moteurs Raptor. La partie supérieure, le vaisseau Starship, est conçue pour être décliné en différentes versions en fonction des besoins.

La fusée Starship de SpaceX est la plus grande et la plus puissante jamais construite. Cette fusée est composée d'un lanceur extrêmement puissant, le Super Heavy, capable de retourner se poser sur Terre pour servir à nouveau, surmonté d'un vaisseau Starship qui se veut réutilisable lui aussi. Sa puissance inégalée est obtenue grâce à trente-trois moteurs Raptor utilisant du méthane liquide comme carburant.

Lors du décollage, le premier étage, nommé Super Heavy, propulse la fusée dans le ciel. Une fois dans la haute atmosphère, il se détache de la partie supérieure, effectue une rotation sur lui-même et retourne se poser sur Terre en déployant ses pieds pour un atterrissage en douceur. De son côté, la partie supérieure constituée du vaisseau Starship, allume ses moteurs et continue seule son voyage dans l'espace.

Assemblage du vaisseau Starship sur son lanceur Super Heavy © UPI/Newscom/SIPA (publiée le 21/11/2022)

Quelle est la taille de Starship ?

La fusée Starship mesure au total 120 mètres de haut pour 9 mètres de diamètre ce qui en fait la fusée la plus grande jamais construite. Elle détrône ainsi la fusée Saturn V qui a envoyé les premiers astronautes sur la Lune lors des missions Apollo. Sa taille est sans commune mesure avec le lanceur SLS de la NASA qui culmine à 98 mètres de hauteur une fois équipé de la capsule Orion. Seul, le vaisseau Starship, c'est-à-dire la partie supérieure de la fusée, mesure pour sa part 50 mètres de haut pour un poids de 1 200 tonnes.

Vaisseau Starship sur son lanceur Super Heavy © UPI/Newscom/SIPA (publiée le 03/10/2022)

Combien coûte la fusée Starship ?

SpaceX n'a pas diffusé le prix total de construction de la fusée Starship mais on connaît le montant du contrat qui a été signé entre la société d'Elon Musk et la NASA pour les différentes missions Artemis qui impliquent SpaceX. Ainsi, pour Artemis 3, la NASA a déboursé 2,89 milliards de dollars. Pour Artemis 4 et la nouvelle version du vaisseau Starship, le contrat s'élève à 1,15 milliard de dollars.

Par ailleurs, la société SpaceX a dévoilé les tarifs qu'elle espère pouvoir proposer pour ses prestations de lancement de fusées Starship. Elon Musk prévoit ainsi de casser les prix de l'économie spatiale en proposant un tarif de 2 millions de dollars par vol tandis que le SLS coûte pour sa part 2 milliards de dollars.