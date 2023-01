Starship : la mission dearMoon va embarquer des stars sur la Lune

STARSHIP. Depuis le 8 décembre 2022, on connaît l'identité des personnalités qui prendront part au premier vol habité du vaisseau Starship. Mené par un milliardaire japonais, cet équipage civil devrait s'envoler vers la Lune en 2023.

Après une sélection qui aura duré plus d'un an, la liste des candidats sélectionnés pour le voyage en orbite lunaire orchestré par Yūsaku Maezawa a été officiellement dévoilée. Ils sont au nombre de huit et représentent sept nationalités différentes. À cet équipage s'ajoutent deux remplaçants qui pourront être appelés si un des membres de la mission était dans l'incapacité de participer au vol. Ce groupe composé d'artistes de différents horizons est le premier équipage uniquement constitué de civils à réaliser un vol spatial.

Officiellement lancé en 2021, le projet dearMoon n'est autre que le prochain objectif de l'entrepreneur milliardaire Yūsaku Maezawa qui a déjà participé à une première mission spatiale en séjournant dans l'ISS en 2021. Cette fois, son ambition est de réunir un équipage composé de personnalités publiques afin de réaliser avec elles le tour de la Lune avant de revenir sur Terre. Le vaisseau qui conduira ce groupe de civils jusqu'en orbite lunaire et qui les ramènera sur Terre est le vaisseau Starship de SpaceX, la société d'Elon Musk. Prévue pour 2023, la mission devra cependant attendre que la fusée fasse ses preuves puisque cette dernière n'a toujours pas effectué son premier vol orbital.

DearMoon est un voyage spatial civil organisé par le milliardaire Yūsaku Maezawa qui emmènera avec lui huit passagers autour de la Lune. Il s'agit d'une grande première dans l'histoire de la conquête spatiale puisque c'est la première fois qu'un équipage composé uniquement de civils prendra son envol.

D'après le plan de vol publié sur le site du projet, le vaisseau devrait atteindre l'orbite lunaire au 5e jour de vol, faire le tour de la Lune et prendre le chemin du retour au 8e jour de voyage. L'atterrissage sur Terre devrait avoir lieu 11 jours après le décollage. Le vaisseau sélectionné pour le projet dearMoon est le Starship de SpaceX. Il s'agira de la première mission habitée du vaisseau qui devrait emmener ses passagers à seulement 200 kilomètres au-dessus de la surface de la Lune.

Le 8 décembre 2022, l'identité des huit membres d'équipage du projet dearMoon et des deux remplaçants sélectionnés a été dévoilée. Sélectionnés parmi plus d'un million de candidats qui ont répondu à l'appel lancé par Yūsaku Maezawa en 2021, les participants sont des artistes selon le souhait du milliardaire japonais. Star de la K-pop, DJ ou encore Youtubeur, les profils sont variés et créatifs, un choix délibéré de la part de Yūsaku Maezawa, qui présente son équipage dans la vidéo ci-dessous.

Le groupe d'astronautes qui prendra place à bord du vaisseau Starship aux côtés de Yūsaku Maezawa courant 2023 est donc composé du DJ américain Steve Aoki, du rappeur sud-coréen Choi Seung Hyun, du créateur Tchèque Yemi A.D, de la photographe irlandaise Rhiannon Adam, du Youtubeur américain Tim Dodd, du photographe britannique Karim Ilya, du cinéaste américain Brendan Hall et de l'acteur indien Dev D. Joshi. En cas de désistement, les astronautes qui assureront le remplacement sont la snowboardeuse américaine Kaitlyn Farrington et la danseuse japonaise Miyu.

Qu'est-ce que le Starship de SpaceX ?

Le Starship est une fusée développée par la société SpaceX qui est composée d'un lanceur, le Super Heavy, surmonté du vaisseau Starship. C'est à bord de ce dernier que les astronautes des missions Artemis 3 et Artemis 4 atterriront sur le sol lunaire.

D'un point de vue performance, la fusée Starship est en passe de devenir la plus puissante jamais utilisée et de détrôner ainsi le lanceur SLS de la NASA. L'ensemble de la fusée possède un total de trente-trois moteurs Raptor. La partie supérieure, le vaisseau Starship, est conçue pour être décliné en différentes versions en fonction des besoins.

La fusée Starship de SpaceX est la plus grande et la plus puissante jamais construite. Cette fusée est composée d'un lanceur extrêmement puissant, le Super Heavy, capable de retourner se poser sur Terre pour servir à nouveau, surmonté d'un vaisseau Starship qui se veut réutilisable lui aussi. Sa puissance inégalée est obtenue grâce à trente-trois moteurs Raptor utilisant du méthane liquide comme carburant.

Lors du décollage, le premier étage, nommé Super Heavy, propulse la fusée dans le ciel. Une fois dans la haute atmosphère, il se détache de la partie supérieure, effectue une rotation sur lui-même et retourne se poser sur Terre en déployant ses pieds pour un atterrissage en douceur. De son côté, la partie supérieure, le vaisseau Starship, allume ses moteurs et continue seule son voyage dans l'espace.

Assemblage du vaisseau Starship sur son lanceur Super Heavy © UPI/Newscom/SIPA (publiée le 21/11/2022)

Quand et où aura lieu le premier lancement de Starship ?

La fusée Starship de SpaceX est attendue depuis plusieurs années et accuse un certain retard. Au mois de septembre 2022, le lanceur ultra puissant a pour la première fois allumé sept de ses trente-trois moteurs avec succès. Le 14 novembre suivant, ce sont quatorze d'entre eux qui ont été testés de manière concluante. Le premier vol d'essai de la fusée Starship est attendu pour 2023.

Quelle est la taille de Starship ?

La fusée Starship mesure au total 120 mètres de haut pour 9 mètres de diamètre ce qui en fait la fusée la plus grande jamais construite. Elle détrône ainsi la fusée Saturn V qui a envoyé les premiers astronautes sur la Lune lors de missions Apollo. Sa taille est sans commune mesure avec le lanceur SLS de la NASA qui culmine à 98 mètres de hauteur une fois équipée de la capsule Orion. Seul, le vaisseau Starship, c'est-à-dire la partie supérieure de la fusée, mesure pour sa part 50 mètres de haut pour un poids de 1 200 tonnes.

Vaisseau Starship sur son lanceur Super Heavy © UPI/Newscom/SIPA (publiée le 03/10/2022)

Combien coûte la fusée Starship ?

SpaceX n'a pas diffusé le prix total de construction de la fusée Starship mais on connaît le montant du contrat qui a été signé entre la société d'Elon Musk et la NASA pour les différentes missions Artemis qui impliquent SpaceX. Ainsi, pour Artemis 3, la NASA a déboursé 2,89 milliards de dollars. Pour Artemis 4 et la nouvelle version du vaisseau Starship, le contrat s'élève à 1,15 milliard de dollars.

Par ailleurs, la société SpaceX a dévoilé les tarifs qu'elle espère pouvoir proposer pour ses prestations de lancement de fusées Starship. Elon Musk prévoit ainsi de casser les prix de l'économie spatiale en proposant un tarif de 2 millions de dollars par vol tandis que le SLS coûte pour sa part 2 milliards de dollars.