Sophie Adenot : qui est la nouvelle astronaute française de l'ESA ?

SOPHIE ADENOT. Ce mercredi 23 novembre 2022, l'Agence spatiale européenne vient de présenter les astronautes issus de sa dernière promotion. Sophie Adenot, la nouvelle recrue française de l'ESA, s'apprête à rejoindre Thomas Pesquet dans les rangs des astronautes européens.

Sommaire Biographie

Âge

[Mis à jour le 23 novembre 2022 à 18h14] Lancée en février 2021, la dernière campagne de recrutement d'astronautes de l'Agence spatiale européenne vient de s'achever. Après de longs mois de tests physiques, psychologiques ou encore cognitifs, les six nouvelles recrues de l'ESA ont été dévoilées le 23 novembre 2022. Au sein de cette nouvelle promotion d'astronautes se trouve une Française : Sophie Adenot. C'est la première fois depuis 1985 qu'une Française est sélectionnée au cours des campagnes de recrutement de l'Agence spatiale européenne.

Sophie Adenot marche donc dans les pas de Thomas Pesquet, sélectionné en 2009 et qui a fréquenté la même école d'ingénieur qu'elle à Toulouse. Aux côtés de cinq autres astronautes titulaires et de onze réservistes, Sophie Adenot appartient à la nouvelle promotion d'astronautes de l'ESA qui présente la particularité d'être paritaire et de compter le premier parastronaute : John McFall. La promotion va pouvoir démarrer son entraînement au centre des astronautes européens situé à Cologne.

La nouvelle promotion d'astronautes présentée par l'ESA le 23 novembre 2022 © /SIPA (publiée le 23/11/2022)

Qui est Sophie Adenot ? Biographie courte

Sophie Adenot est née en 1982 en Bourgogne. Elle a suivi des études d'ingénieur à l'École nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace à l'ISAE SUPAERO de Toulouse entre 2001 et 2003. Pendant ses études, elle suit une formation qui lui permet d'obtenir sa licence de pilote privé. En 2004, elle s'expatrie aux États-Unis et intègre Le Massachusetts Institute of Technology (MIT) où elle obtient un master en ingénierie des facteurs humains avant de regagner la France.

Grâce à son diplôme d'ingénieur, elle est embauchée par Airbus Helicopters chez qui elle travaille sur les cockpits. En plus de sa licence de pilote privé, elle a obtenu sa licence de planeur et est devenue par la suite pilote d'hélicoptères. Au cours de son séjour aux États-Unis, elle a également passé son brevet de parachutisme.

En 2005, elle rejoint l'École de l'Air et de l'Espace. En 2018, elle devient la première femme pilote d'essai sur hélicoptères en France. Au cours de sa carrière, Sophie Adenot évolue et atteint le grade de lieutenant-colonel en 2021. Au cours de ses missions, elle pilote notamment des hélicoptères Caracal.

Durant l'année 2021, elle propose sa candidature auprès de l'Agence spatiale européenne dans le cadre de sa nouvelle campagne de recrutement d'astronautes parmi 22 533 candidats. En novembre 2022, elle devient la deuxième femme française astronaute, plus de vingt ans après Claudie Haigneré. Elle rejoint ainsi Thomas Pesquet dans les rangs des astronautes européens.

Quel âge a Sophie Adenot ?

Sophie Adenot est née le 5 juillet 1982 en Bourgogne. Elle a donc 40 ans lorsqu'elle devient astronaute française de l'Agence spatiale européenne en novembre 2022. Lors de la campagne de sélection précédente, celle de Thomas Pesquet, l'ESA préconisait un âge maximal de 40 ans pour se présenter mais cette règle a changé et les candidats de cette nouvelle promotion ont pu postuler jusqu'à 49 ans.