RER Macron : un réseau de RER dans les 10 principales villes de France

RER Macron. Le président de la République a annoncé développer un réseau de RER dans 10 grandes métropoles de France, à l'image du Grand Paris.

[Mis à jour le 28 novembre 2022 à 10h52] Ce dimanche 27 novembre 2022, Emmanuel Macron a annoncé dans sa dernière vidéo YouTube où il répond aux questions des internautes sur l'écologie, qu'il souhaitait "développer un réseau de RER dans dix métropoles françaises", comme c'est le cas dans la ville de Paris et sa banlieue qui compte cinq lignes de RER. "Dans les dix principales villes françaises où il y a thromboses, où il y a trop de circulation, où les déplacements sont compliqués... On doit se doter d'une vraie stratégie de transports urbains", s'est-il justifié, "se dire, au fond, (que) le RER n'est pas que sur Paris".

L'ouverture de lignes de RER dans les grandes métropoles de province est, pour le ministre délégué aux Transports Clément Beaune rapporté par Le Figaro, "un projet de transformation majeur, écologique et social, pour la décennie qui vient". Le président de la République Emmanuel Macron a dit croire "à fond au train", en répondant à une question posée sur le réseau social Instagram concernant l'alternative à la voiture individuelle. L'entourage présidentiel a annoncé dimanche vouloir "faire en sorte que dans les grandes métropoles françaises aujourd'hui congestionnées, les personnes qui ont des trajets pendulaires puissent les faire sans voiture, en décarbonant leur trajets grâce à ces RER métropolitains". Le cap est posé, il ne reste plus qu'à fixer les détails.

Quelles sont les 10 villes concernées par le projet de RER de Macron ?

Si Emmanuel Macron n'a pas donné le nom des agglomérations concernées par ce projet national ambitieux de RER (réseau express régional), il a toutefois annoncé qu'il sera réalisé dans les 10 plus grandes métropoles de France, qui sont Lyon, Marseille-Aix, Lille, Toulouse, Bordeaux, Nice, Nantes, Toulon, Douai-Lens et Strasbourg. De son côté, l'Elysée a annoncé au Figaro qu'une quinzaine de projets était déjà en cours de développement "partout en France", dont la métropole de Lille, la région de Bordeaux, de Lyon, d'Aix-Marseille, mais aussi de Grenoble, qui ne fait pourtant pas partie des 10 plus grandes agglomérations de France.

Combien coûtera le projet de RER en province annoncé par Macron ?

Le président de la République Emmanuel Macron n'a pas chiffré les investissements nécessaires pour la réalisation de nouvelles lignes de transports publics dans les grandes métropoles de France en dehors de Paris. Ces projets vont toutefois mettre "dix ans ou plus" à être finalisés.