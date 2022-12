Psyché : l'astéroïde qui vaut des milliards de dollars !

PSYCHÉ. La NASA prévoit d'explorer l'astéroïde Psyché, située dans la ceinture principale d'astéroïdes. Sa particularité ? Il est composé de métaux d'une immense valeur.

Découvert il y a plus d'un siècle et demi, l'astéroïde Psyché fascine les astronomes. Et pour cause, ce n'est pas un astéroïde ordinaire puisqu'il est composé de métaux dont certains sont d'une grande valeur. C'est un objet qui présente un grand intérêt scientifique, c'est pourquoi la NASA a choisi de lancer une mission d'exploration de cet astéroïde dans la décennie à venir. En 2017, lorsque le projet Psyché est sélectionné, il était prévu qu'une sonde décolle en 2022 pour une arrivée sur place en 2026. Mais la NASA accuse du retard et doit aujourd'hui réajuster son planning.

La mission Psyché de la NASA, qui pourrait débuter au cours de l'année 2023, permettrait d'étudier l'astéroïde et d'appréhender les processus de formation qui ont fait de lui un objet si particulier. La mission permettra aussi de mieux connaître sa composition et de comprendre pourquoi il est différent des astéroïdes qui l'entourent.

Pourquoi la NASA s'intéresse-t-elle à l'astéroïde Psyché ?

La découverte de l'astéroïde Psyché remonte à l'année 1852 en Italie. C'est l'astronome Annibal de Gasparis qui est à l'origine de sa découverte et qui l'a nommé en référence à la déesse Psyché de la mythologie grecque.

Situé dans la ceinture principale d'astéroïdes entre les planètes Mars et Jupiter, Psyché est un astéroïde assez différent des autres. Il s'agit d'une part de l'un des dix plus gros astéroïdes que renferme la ceinture principale. En outre, au lieu de contenir de la roche et de glace, il est composé à 90% de métaux, en particulier d'un alliage de fer et de nickel. Mais on trouve également dans son cœur des traces de métaux précieux comme l'or.

Le scénario privilégié qui expliquerait la formation d'un tel objet est qu'il s'agirait en réalité du cœur métallique d'une planète qui aurait été percutée avant d'être totalement formée. Son manteau rocheux aurait été éliminé dans le choc et son cœur composé notamment de fer se serait retrouvé à nu, donnant naissance à l'astéroïde Psyché. Sa surface aurait ensuite refroidi et un champ magnétique se serait peut-être mis en place de manière temporaire.

Quelle est la valeur de l'astéroïde Psyché ?

Bien que la mission de la NASA n'ait pas pour objectif d'organiser l'exploitation de l'astéroïde, sa valeur a été estimée à 700 quintillions de dollars, soit 700 milliards de milliards de dollars. Cette valeur reste théorique puisque l'on est incapables techniquement d'exploiter ces ressources pour en bénéficier. En outre, comme le rappelle le magazine SciencePost, "une telle inondation de ces métaux sur Terre provoquerait un effondrement des cours sur le marché" et pose donc d'autres questions d'ordre économique.

De quoi est composé l'astéroïde Psyché ?

L'astéroïde Psyché est quasiment uniquement constitué de métal. Alors que la majorité des astéroïdes connus contiennent de la roche et de la glace, Psyché fait figure d'exception et intéresse grandement les scientifiques. Son cœur semble être composé d'un alliage fer nickel et pourrait comporter des traces d'or.

Quelle est la taille de l'astéroïde Psyché ?

Avec ses 226 kilomètres de diamètre, l'astéroïde Psyché est l'un des dix plus gros de la ceinture principale d'astéroïdes. Cette zone située entre Mars et Jupiter constitue un véritable réservoir d'astéroïdes et renferme plusieurs millions de ces corps. Certains d'entre eux sont plus connus que d'autres comme Cérès, le plus gros astéroïde de la ceinture, qui mesure 946 kilomètres de diamètre.

Quel est l'objectif de la mission Psyché ?

Proposée en 2014, la mission Psyché a été sélectionnée en 2017 par la NASA dans le cadre de son programme Discovery, auquel appartient entre autres la sonde Dawn qui a étudié les astéroïdes Vesta et Cérès ainsi que l'atterrisseur martien Insight.

L'astéroïde est constitué des mêmes matériaux de base que ceux qui ont permis la formation des planètes telluriques comme la Terre ou Mars. À l'inverse des planètes, les astéroïdes ont subi peu de transformations depuis leur naissance. C'est pourquoi étudier les astéroïdes permet de mieux comprendre les mécanismes qui entourent la formation des planètes du système solaire.

La mission Psyché a pour objectif d'explorer pour la première fois un astéroïde fait de métal et de déterminer sa composition, sa topographie et l'histoire de sa formation. Pour cela, la NASA a prévu d'envoyer une sonde qui se placera en orbite autour de l'astéroïde afin de l'étudier en détails et de répondre à toutes ces questions.

Une fois ses panneaux solaires déployés, la sonde Psyché mesure approximativement la taille d'un terrain de tennis. Elle s'étend sur plus de 24 mètres de long pour presque 8 mètres de large. Le corps de la sonde, qui contient les instruments, mesure environ 3 mètres par 2,5, c'est-à-dire la taille d'une petite voiture. Elle est chargée de 30 kilogrammes de matériel et d'instruments qui lui permettront d'effectuer de nombreuses mesures.

La sonde possède ainsi un imageur multispectral composé de deux caméras équipées de plusieurs filtres qui auront pour rôle de cartographier la surface de l'astéroïde et de déterminer sa composition minéralogique pour comprendre son histoire. Le magnétomètre se chargera de rechercher la présence de résidus d'un ancien champ magnétique propre à l'astéroïde. Le spectromètre étudiera la composition élémentaire de l'astéroïde et se chargera de la cartographier. Enfin, la sonde utilisera des ondes radio pour étudier le champ de gravité de l'astéroïde.

Pour communiquer avec la Terre, la sonde sera équipée d'un système de télécommunication laser. Au lieu d'utiliser des ondes radio, les informations passeront donc par la lumière. Cette technologie est encore expérimentale et l'expédition Psyché sera l'occasion de la tester sur de très grandes distances entre l'espace profond et la Terre.

La sonde Psyché en orbite autour de l'astéroïde © 24K-Production - stock.adobe.com

La mission Psyché a été sélectionnée par la NASA en 2017, mais ne devait être lancée qu'en 2022. Finalement, le retard pris par la NASA a entraîné le décalage de la mission qui ne pourra pas décoller avant octobre 2023 d'après SciencePost. Le voyage devrait durer 3 ans et demi au cours desquels la sonde passera à proximité de Mars, dont la force gravitationnelle lui permettra de prendre de la vitesse. Elle pénètrera ensuite dans la ceinture d'astéroïdes, puis ira se placer en orbite autour de l'astéroïde Psyché.

La mission se déroulera en plusieurs phases. La sonde effectuera différentes tâches sur des orbites de plus en plus proches de Pysché. Dans un premier temps, la sonde étudiera l'astéroïde dans son ensemble avant de se rapprocher de lui. Elle établira ensuite la topographie de l'astéroïde. En se rapprochant encore, elle pourra étudier sa gravité. Enfin, une fois au plus près de Psyché, la sonde cartographiera les éléments qui composent l'astéroïde.