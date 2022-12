Grève SNCF : comment accéder au formulaire pour obtenir le remboursement à 200% ?

GREVE SNCF. Depuis jeudi 22 décembre, les voyageurs dont le train a été annulé en raison de la grève à la SNCF peuvent être remboursés à hauteur de 200%. Après des difficultés face à l'affluence de connexions, le formulaire de remboursement en ligne est de nouveau accessible samedi.

[Mis à jour le 24 décembre 2022 à 14h08] Une grève lancée par le Collectif national des contrôleurs (CNA) de la SNCF et soutenue par les syndicats CGT Cheminots et Sud Rail perturbe le trafic des TGV, Ouigo et Intercités et TER du vendredi 23 décembre au lundi 26 décembre. Face à la colère des usagers, qui comptaient sur l'entreprise ferroviaire pour rejoindre leurs proches en ce week-end de Noël, la direction de la SNCF a annoncé que les voyageurs qui ont vu leur train annulé en raison de la grève pourront être remboursés à hauteur de 200%.

Pour obtenir cette compensation, un chatbot (service de discussion en ligne) a été mis en place, ainsi qu'un formulaire de remboursement, lui aussi en ligne. Attention : cette procédure en ligne ne concerne que les TGV Inoui et les Intercités. Si votre train annulé était un Ouigo, vous recevrez automatiquement votre compensation par mail. Pour les TER, la demande peut être effectuée auprès du service client de la région concernée via la rubrique "Services & Contacts" du site.

Après la mise en ligne du formulaire, jeudi 22 décembre, l'accès à la page était difficile pour de nombreux usagers, vendredi en début de journée. En début d'après-midi, vendredi, la SNCF a heureusement annoncé dans un tweet que "l'accès au formulaire de demande de compensation est rétabli". L'entreprise a par ailleurs indiqué que les demandes de remboursement pourront être effectuées jusqu'au 30 mai 2023, et que "les bons d'achat obtenus seront valables un an à compter de la date de leur émission".

Pour obtenir le remboursement, un identifiant SNCF est nécessaire. Pour ceux qui ne souhaitent pas créer de compte ou qui ne disposent pas d'Internet pour déposer une demande en ligne, un courrier peut être adressé à l'adresse postale suivante, mais la SNCF précise que le délai de traitement sera rallongé. La compensation ne pourra pas être délivrée en gare, en boutique ou par téléphone.

Accédez directement au formulaire de remboursement de la SNCF

Service Relations Clients SNCF

62973 ARRAS Cedex 9

FRANCE

Concernant les trajets en TGV Inoui et Intercités, vous devez remplir ce formulaire en ligne pour obtenir la compensation de la SNCF. Ce remboursement est double. D'abord, vous serez remboursé de la totalité du prix de votre billet sur votre compte en banque, ou vous pourrez, si vous le souhaitez, bénéficier d'un échange sans frais. Ensuite, vous recevrez une compensation en bons d'achat SNCF Voyageurs d'une valeur équivalente à deux fois celle du trajet annulé.

Pour les voyageurs en Ouigo, vous recevrez automatiquement votre compensation par mail. Pour ce qui est des TER, la demande peut être effectuée auprès du service client de la région concernée via la rubrique "Services & Contacts" du site. La compensation exceptionnelle de 200% du prix du billet annulé ne pourra pas être délivrée en gares ou boutiques SNCF. Elle ne concerne pas les trajets Eurostar et Thalys. Le délai d'obtention de ces remboursements n'est pour l'instant pas précisé.

Alors que de nombreux Français mais aussi le gouvernement ont d'ores et déjà fait part de leur colère, la SNCF a tenté d'apaiser, au mieux, les tensions avec cette compensation exceptionnelle de 200% qui vient donc s'ajouter au remboursement des billets de train concernés par la grève. "Je veux présenter les excuses de l'entreprise. C'est inacceptable. Les Français ont besoin de souffler", a réagi mercredi 21 décembre au matin, sur les ondes de France Info, Christophe Fanichet, PDG de SNCF Voyageurs, avant d'annoncer la compensation. "C'est Noël, cette grève est inacceptable. Ce geste, on le devait", a-t-il justifié.

Mercredi soir, la SNCF expliquait que "tous les voyageurs qui ont un train supprimé sur la période du 23 au 26 décembre en TGV INOUI, Intercités ou Ouigo pour une destination en France ou en Europe bénéficieront d'un échange sans frais ou d'un remboursement intégral, ainsi que d'une compensation en bons d'achat SNCF Voyageurs d'une valeur équivalente à deux fois celle du trajet annulé". Alors que 200 000 voyageurs vont être impactés par la grève SNCF, sur les quelques 800 000 passagers du rail attendus ce week-end, Christophe Fanichet a annoncé que cette grève coûtera "plusieurs dizaines de millions d'euros" à la SNCF.