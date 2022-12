Grève SNCF : un difficile accès au formulaire pour obtenir le remboursement à 200%

Depuis jeudi 22 décembre, les usagers dont le train a été supprimé en raison de la grève de la SNCF peuvent être remboursés à hauteur de 200%. Cependant, face à l'affluence de connexions, le formulaire de remboursement en ligne est difficilement accessible.

[Mis à jour le 23 décembre 2022 à 11h55] La grève de la SNCF a commencé vendredi 23 décembre. Elle se tiendra tout le long du week-end de Noël, jusqu'au lundi 26 décembre au matin. Pour compenser, la direction de la SNCF a annoncé que les usagers dont le train avait été annulé pourront être remboursés à hauteur de 200%. Pour obtenir cette indemnisation, un chatbot a été mis en place, ainsi qu'un formulaire en ligne. Cependant, cette page, qui permet de réclamer le remboursement exceptionnel lié à la grève des cheminots, est difficilement accessible depuis sa mise en ligne, jeudi 22 décembre. Les voyageurs sont embêtés puisque la demande de remboursement doit être faite avant l'heure de départ figurant sur le billet, indique BFM TV. Pour eux, il est donc important que le site fonctionne avant le week-end.

Jeudi dans la soirée, la SNCF a indiqué dans un tweet : "L'accès au formulaire est fortement ralenti en raison du grand nombre de connexions simultanées depuis cet après-midi". La SNCF demande aux voyageurs de se connecter ultérieurement. Toutefois, seul ce formulaire, en ligne ou par courrier, permet d'obtenir le remboursement de 200%. Après les galères liées à l'annulation de trains, les usagers sont ainsi confrontés à un nouveau problème : celui de l'obtention du remboursement.

Pour obtenir le remboursement, un identifiant SNCF sera nécessaire. Pour ceux qui ne souhaitent pas créer de compte ou qui ne disposent pas d'Internet pour déposer une demande en ligne, un courrier pourra être adressé à l'adresse postale suivante, mais la SNCF précise que le délai de traitement sera rallongé. La compensation ne pourra pas être délivrée en gare, en boutique ou par téléphone.

Accédez directement au formulaire de remboursement de la SNCF

Service Relations Clients SNCF

62973 ARRAS Cedex 9

FRANCE

Quelle est la procédure de compensation pour les Ouigo et les TER ?

Le remboursement exceptionnel se fait sous la forme d'un bon d'achat digital, pour tout trajet en TGV, Inouï, en France et en Europe, Intercités et Ouigo qui ont été supprimés du 23 au 26 décembre inclus. Concernant les trajets Ouigo, la SNCF indique qu'il n'y a pas de démarche à faire, la compensation étant envoyée par email dans les prochains jours. La compagnie renvoie néanmoins vers une page du site Ouigo pour plus d'informations.

Pour ce qui est des TER, la demande peut être effectuée auprès du service client de la région concernée via la rubrique "Services & Contacts" du site. La compensation exceptionnelle de 200% du prix du billet annulé ne pourra pas être délivrée en gares ou boutiques SNCF. Elle ne concerne pas les trajets Eurostar et Thalys.

Les usagers de la SNCF concernés par la grève seront normalement contactés par SMS ou par mail, indiquant si leur train est maintenu ou annulé. En cas de train supprimé, l'échange de billet pour un autre est gratuit, sans aucun surcoût, même si le billet est affiché à un tarif plus important que celui réservé initialement.

La SNCF conseille de réaliser cet échange sur internet et non en gare, où les guichets devraient être pris d'assaut dans les prochaines heures. Pour se faire rembourser, il faut se connecter sur SNCF Connect depuis le mail reçu ou directement depuis un navigateur et cliquer sur l'onglet "billets" ou votre "compte client". De là, il sera possible de reporter un voyage et échanger un billet pour une autre date, sans frais, ou d'annuler le trajet et obtenir un remboursement intégral.

Si le voyage prévu n'est pas impacté mais comporte une correspondance avec un train TER, attention à bien vérifier si ce dernier est maintenu lui aussi !

Un remboursement de 200% pour apaiser la colère des usagers

Alors que de nombreux Français mais aussi le gouvernement ont d'ores et déjà fait part de leur colère, la SNCF a tenté d'apaiser, au mieux, les tensions avec cette compensation exceptionnelle de 200% qui vient donc s'ajouter au remboursement des billets de train concernés par la grève. "Je veux présenter les excuses de l'entreprise. C'est inacceptable. Les Français ont besoin de souffler", a réagi mercredi 21 décembre au matin, sur les ondes de France Info, Christophe Fanichet, PDG de SNCF Voyageurs, avant d'annoncer la compensation. "C'est Noël, cette grève est inacceptable. Ce geste, on le devait", a-t-il justifié.

Mercredi soir, la SNCF expliquait que "tous les voyageurs qui ont un train supprimé sur la période du 23 au 26 décembre en TGV INOUI, Intercités ou Ouigo pour une destination en France ou en Europe bénéficieront d'un échange sans frais ou d'un remboursement intégral, ainsi que d'une compensation en bons d'achat SNCF Voyageurs d'une valeur équivalente à deux fois celle du trajet annulé". Alors que 200 000 voyageurs vont être impactés par la grève SNCF, sur les quelques 800 000 passagers du rail attendus ce week-end, Christophe Fanichet a annoncé que cette grève coûtera "plusieurs dizaines de millions d'euros" à la SNCF.