Remboursement billet SNCF : comment être remboursé si le train est annulé avec la grève ?

Ce mercredi 21 décembre 2022, la direction de la SNCF a annoncé procéder à un remboursement de 200% du prix du billet de train en cas d'annulation en raison de la grève annoncée pour le week-end de Noël. Quelles sont les modalités et conditions ? Est-il aussi possible d'échanger son billet ?

[Mis à jour le 21 décembre 2022 à 10h38] Alors qu'un appel à la grève à la SNCF a été lancé par un collectif de contrôleurs soutenu par les syndicats CGT Cheminots et Sud-Rail durant ce week-end de Noël, les usagers vont pouvoir bénéficier d'une indemnisation égale au prix de leur billet, en plus de son remboursement intégral. "200% de remboursement", c'est l'annonce faite ce mercredi 21 décembre par le Directeur général de SNCF Voyageurs, Christophe Fanichet, invité sur le plateau de France Info.

Ce remboursement est proposé à l'ensemble des voyageurs dont les trains sont annulés et ne circulent pas jusqu'au lundi 26 décembre au matin, qui marque la fin du préavis de grève du week-end de Noël. Ce qui représente 200 000 voyageurs concernés par cette mesure. Le remboursement du billet devrait être automatique en cas d'annulation du train, et correspondre donc à un montant égal à 200% du prix du billet. Cela représente par exemple 200 euros de remboursement pour un billet acheté à 100 euros, ou 100 euros pour un billet acheté à 50 euros. Christophe Fanichet a annoncé que cette grève coûtera "plusieurs dizaines de millions d'euros" à la SNCF.

En cas d'échange de billets, des mesures ont également été annoncées. Un voyageur souhaitant échanger son billet pour un autre jour pourra le faire gratuitement, sans aucun surcoût, même si le billet est affiché à un tarif plus important que celui réservé initialement. " L'échange est absolument gratuit", explique Christophe Fanichet. Les usagers "peuvent prendre un train sur la même destination, n'importe quel autre jour, sans aucune augmentation tarifaire". La SNCF conseille de réaliser cet échange sur le site internet Oui Sncf et non en gare où les guichets devraient être pris d'assaut ces prochaines heures.

Pour échanger son billet, encore faut-il trouver un train qui n'affiche pas encore complet pour le week-end de Noël, ce qui s'avère très compliqué sur de nombreuses destinations, comme constaté ce mercredi matin par la rédaction de Linternaute.com.

Sur l'application SNCF Connect, tous les trains affichent "complet" ou "supprimé" sur la journée de vendredi 23 décembre sur un Paris-Rennes. © Capture écran SNCF Connect / Linternaute.com

Si la SNCF a déjà annoncé ses prévisions de trafic pour la journée de vendredi, les prévisions détaillées pour le week-end doivent encore être dévoilées. Selon la direction de la SNCF, la situation devrait être "légèrement dégradée" par rapport à la journée de vendredi.