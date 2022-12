Remboursement billet SNCF : mode d'emploi du remboursement ou de l'échange

En raison de la grève SNCF qui perturbe le week-end de Noël, les billets de train supprimés sont remboursés à 200%. Quelles sont les modalités et les conditions de remboursement ou d'échange ?

[Mis à jour le 22 décembre 2022 à 11h28] Le week-end de Noël ne sera pas de tout repos pour les usagers du rail. Un appel à la grève des contrôleurs, qui s'étend du vendredi 23 décembre au lundi 26 décembre 2022 à 8 heures du matin, va nettement perturber les festivités. Alors que de nombreux Français ont d'ores et déjà fait part de leur colère, la SNCF a tenté d'apaiser, au mieux, les tensions. "Je veux présenter les excuses de l'entreprise. C'est inacceptable. Les Français ont besoin de souffler", a réagi mercredi 21 décembre au matin, sur les ondes de France Info, Christophe Fanichet, PDG de SNCF Voyageurs, avant de procéder à une annonce forte : "J'ai décidé des mesures de remboursement exceptionnelles. On va rembourser à 200%. C'est Noël, cette grève est inacceptable. Ce geste, on le devait."

Mercredi soir, la SNCF a livré quelques précisions sur Twitter. Dans son message, la société ferroviaire explique que "tous les voyageurs qui ont un train supprimé sur la période du 23 au 26 décembre en TGV INOUI, Intercités ou Ouigo pour une destination en France ou en Europe bénéficieront d'un échange sans frais ou d'un remboursement intégral, ainsi que d'une compensation en bons d'achat SNCF Voyageurs d'une valeur équivalente à deux fois celle du trajet annulé".

Chaque voyageur dont le train a été supprimé ce week-end de Noël bénéficiera d'un bon d'achat équivalent à deux fois le montant du billet, même s'ils ont échangé leur billet. "Cette compensation sera accessible dans les jours à venir en remplissant un formulaire en ligne", qui n'a pas encore, pour l'heure, été mis à disposition. À noter que "cette compensation ne pourra pas être délivrée en gare, en boutique ou par téléphone". Il faudra passer par l'application SNCF Connect. Alors que 200 000 voyageurs vont être impactés par la grève SNCF, sur les quelques 800 000 passagers du rail attendus ce week-end, Christophe Fanichet a annoncé mercredi que cette grève coûtera "plusieurs dizaines de millions d'euros" à la SNCF.

Échange de billet SNCF : quelles sont les mesures annoncées ?

Un voyageur souhaitant échanger son billet pour un autre jour pourra le faire gratuitement, sans aucun surcoût, même si le billet est affiché à un tarif plus important que celui réservé initialement. "L'échange est absolument gratuit", a expliqué Christophe Fanichet. Les usagers "peuvent prendre un train sur la même destination, n'importe quel autre jour, sans aucune augmentation tarifaire". La SNCF conseille de réaliser cet échange sur le site internet Oui Sncf et non en gare où les guichets devraient être pris d'assaut ces prochaines heures.

Mais pour échanger son billet, encore faut-il trouver un train qui n'affiche pas complet pour le week-end de Noël, ce qui s'avère très compliqué sur de nombreuses destinations...