Carte de l'éclipse solaire du 12 août : les horaires par ville et ce que vous verrez vraiment depuis chez vous

À quelle heure et comment observer l'éclipse solaire du 12 août 2026 en France ? Découvrez le taux d'obscuration et les horaires précis ville par ville avec notre carte interactive.

Un spectacle astronomique exceptionnel s'apprête à traverser le ciel français. Le mercredi 12 août 2026, une éclipse solaire spectaculaire sera visible depuis l’ensemble de l'Hexagone en toute fin de journée. Si le phénomène sera total en Espagne, la France sera plongée dans une pénombre impressionnante (92,2% du Soleil masqué à Paris, jusqu'à 99,5% à Biarritz). C'est l'événement de l'été à ne pas manquer, à condition de savoir exactement quand lever les yeux.

Pour ne rien manquer de ce rendez-vous unique, nous avons développé une carte interactive de l'éclipse solaire à partir des données officielles de l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE). Il vous suffit de cliquer sur la grande ville la plus proche de chez vous pour obtenir immédiatement le pourcentage maximal de soleil caché et l'horaire précis du pic. Rappel sécurité indispensable : Une éclipse partielle ne s'observe jamais à l'œil nu, sous peine de lésions oculaires irréversibles. Seules des lunettes spéciales certifiées CE (norme ISO 12312-2) permettent d'admirer le phénomène en toute sécurité. voici le programme complet de l'éclipse solaire pour les principales communes de France métropolitaine :

À quelle heure exacte observer l'éclipse solaire à Paris et quel taux d'obscuration maximal ?

Les habitants de la capitale auront droit à un spectacle grandiose. À Paris, le taux d'obscuration maximal atteindra 92,2%. Le moment fort de l'événement se produira en toute fin de journée, avec une heure du pic fixée précisément à 20h17.

À quelle heure regarder l'éclipse solaire à Brest et quel taux d'obscuration ?

Située tout à l'ouest, la Bretagne sera l'une des régions les mieux loties pour observer le phénomène. À Brest, le disque solaire sera presque entièrement masqué avec un taux d'obscuration de 96,5%. Le pic d'obscurité sera visible à 20h19.

À quelle heure voir l'éclipse solaire du 12 août à Nantes et à combien de % d'occultation ?

Plus bas sur la côte Atlantique, le spectacle s'annonce tout aussi impressionnant. A Nantes, le soleil sera masqué à hauteur de 95,8 %. Le moment idéal pour profiter du pic de l'éclipse est attendu pour 20h20.

À quelle heure regarder l'éclipse solaire à Bordeaux et quel taux d'obscuration ?

Dans le Sud-Ouest, le phénomène offrira une superbe lumière de fin de journée et une occultation maximale. Bordeaux verra son soleil se cacher à 97,6 %. Il faudra être au rendez-vous à 20h24 pour capter le maximum de l'obscuration.

À quelle heure observer l'éclipse solaire du 12 août à Biarritz et combien de % d'occultation ?

L'éclipse solaire du 12 août 2026 sera presque totale à Biarritz et dans cette zone de la France proche de la frontière avec l'Espagne qui elle aura la chance d'être traversée par la bande de totalité. Prévoyez de lever les yeux à 20h27 pour observer le pic maximal de 99,5% de soleil occulté.

À quelle heure regarder l'éclipse solaire à Marseille et quel taux d'obscuration ?

En descendant vers la Méditerranée, le soleil sera légèrement moins grignoté, mais le spectacle restera magnifique. Marseille affichera un taux d'obscuration de 96,4 %. Le pic de l'éclipse dans la cité phocéenne aura lieu à 20h25.

À quelle heure regarder l'éclipse solaire à Nice et à combien de % d'occultation ?

Dans le Sud-Est de la France, le spectacle de l'éclipse solaire sera légèrement moins intense. Le soleil sera éclipsé à 95,1% au maximum et ce pic est attendu à 20h24 précises.

À quelle heure exacte observer l'éclipse solaire du 12 août à Lyon et quel pic d'obscuration ?

La région Auvergne-Rhône-Alpes ne sera pas en reste. À Lyon, le pic d'occultation maximal atteindra les 93,9%. La luminosité baissera d'un coup pour atteindre son point culminant à 20h21.

À quelle heure voir l'éclipse solaire à Lille et quel taux de visibilité ?

Dans le Nord, le soleil va lui aussi s'effacer de manière spectaculaire. La ville de Lille enregistrera une obscuration maximale d'environ 90 %. Les curieux devront être prêts à observer le ciel aux alentours de 20h14 pour assister au summum de l'éclipse.

À quelle heure voir l'éclipse solaire à Strasbourg et quel % d'occultation ?

En Alsace et dans le Grand Est, la Lune grignotera également une part majeure du Soleil. À Strasbourg, le taux d'obscuration atteindra 89,9%. Le pic de l'éclipse y sera observé à 20h16 précises. Le Soleil étant très bas sur l'horizon en fin de journée à l'Est de la France, il faudra veiller à choisir un point de vue dégagé vers l'Ouest pour profiter pleinement du spectacle.

À quelle heure observer l'éclipse solaire à Toulouse et quel taux d'occultation ?

Dans la Ville Rose et sur l'ensemble de la région Occitanie, l'événement s'annonce tout simplement exceptionnel. À Toulouse, la Lune recouvrira le disque solaire à hauteur de 97,9 %, plongeant la métropole dans une ambiance crépusculaire saisissante. Le sommet de cette occultation impressionnante sera atteint à 20h26.

À quelle heure voir l'éclipse solaire du 12 août à Ajaccio et quelle visibilité en Corse ?

L'Île de Beauté bénéficiera elle aussi de conditions d'observation privilégiées pour ce rendez-vous céleste de l'été. À Ajaccio, le taux d'obscuration atteindra 96,8 % au plus fort de l'événement. Pour assister au pic de l'éclipse au-dessus de la Méditerranée, il faudra braquer son regard vers l'horizon à 20h26 précises.

Peu importe la région dans laquelle vous vous trouverez le 12 août 2026, la France connaîtra un assombrissement spectaculaire. L'éclipse se déroulant peu de temps avant le coucher du soleil, cette règle d'or s'impose : privilégiez un horizon ouest/nord-ouest totalement dégagé car l'astre sera situé très bas dans le ciel (entre 4° et 12° de hauteur selon votre région). Éloignez vous des bâtiments et des arbres imposants !