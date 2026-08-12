Carte de l'éclipse solaire du 12 août : où la verra-t-on le mieux et à quelle heure ? Les horaires par ville
Plus que quelques heures avant l'éclipse solaire du 12 août 2026 ! Mais tout le monde ne verra pas la même chose : pour savoir l'heure et les conditions d'observation chez vous, voici notre carte interactive de la France qui détaille les horaires et les pourcentages d'obscuration par ville.
C'est le grand soir pour les amateurs d'astronomie mais aussi pour tout le monde. Ce mercredi 12 août 2026, une éclipse solaire historique sera visible en France, une première depuis 1999. L'Espagne sera la mieux lotie avec 100% d'obscurantisme. La France ne sera pas en reste puisque le disque solaire sera masqué à plus de 90 % sur tout le pays, et jusqu'à 99,5 % dans le Sud-Ouest. Cap vers l'Ouest donc si vous souhaitez voir au mieux le phénomène et essayer de trouver un spot avec une vue dégagée.
Pour vous aider à vous organiser, nous avons créé une carte interactive à partir des données officielles de l'IMCCE (l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides). Cliquez simplement sur la grande ville la plus proche de chez vous pour obtenir l'heure exacte du pic et le pourcentage de Soleil caché.
Attention, rappel de sécurité essentiel : il ne faut jamais regarder l'éclipse à l'œil nu, sous peine d'abîmer vos yeux définitivement. Le port de lunettes spéciales éclipse certifiées CE (norme ISO 12312-2) est obligatoire.
À quelle heure exacte observer l'éclipse solaire à Paris et quel taux d'obscuration maximal ?
Les habitants de la capitale auront droit à un spectacle grandiose. À Paris, le taux d'obscuration maximal atteindra 92,2%. Le moment fort de l'événement se produira en toute fin de journée, avec une heure du pic fixée précisément à 20h17.
À quelle heure regarder l'éclipse solaire à Brest et quel taux d'obscuration ?
Située tout à l'ouest, la Bretagne sera l'une des régions les mieux loties pour observer le phénomène. À Brest, le disque solaire sera presque entièrement masqué avec un taux d'obscuration de 96,5%. Le pic d'obscurité sera visible à 20h19.
À quelle heure voir l'éclipse solaire du 12 août à Nantes et à combien de % d'occultation ?
Plus bas sur la côte Atlantique, le spectacle s'annonce tout aussi impressionnant. A Nantes, le Soleil sera masqué à hauteur de 95,8 %. Le moment idéal pour profiter du pic de l'éclipse est attendu pour 20h20.
À quelle heure regarder l'éclipse solaire à Bordeaux et quel taux d'obscuration ?
Dans le Sud-Ouest, le phénomène offrira une superbe lumière de fin de journée et une occultation maximale. Bordeaux verra son Soleil se cacher à 97,6 %. Il faudra être au rendez-vous à 20h24 pour capter le maximum de l'obscuration.
À quelle heure observer l'éclipse solaire du 12 août à Biarritz et combien de % d'occultation ?
L'éclipse solaire du 12 août 2026 sera presque totale à Biarritz et dans cette zone de la France proche de la frontière avec l'Espagne qui elle aura la chance d'être traversée par la bande de totalité. Prévoyez de lever les yeux à 20h27 pour observer le pic maximal de 99,5% de Soleil occulté.
À quelle heure regarder l'éclipse solaire à Marseille et quel taux d'obscuration ?
En descendant vers la Méditerranée, le Soleil sera légèrement moins grignoté, mais le spectacle restera magnifique. Marseille affichera un taux d'obscuration de 96,4 %. Le pic de l'éclipse dans la cité phocéenne aura lieu à 20h25.
À quelle heure regarder l'éclipse solaire à Nice et à combien de % d'occultation ?
Dans le Sud-Est de la France, le spectacle de l'éclipse solaire sera légèrement moins intense. Le Soleil sera éclipsé à 95,1% au maximum et ce pic est attendu à 20h24 précises.
À quelle heure exacte observer l'éclipse solaire du 12 août à Lyon et quel pic d'obscuration ?
La région Auvergne-Rhône-Alpes ne sera pas en reste. À Lyon, le pic d'occultation maximal atteindra les 93,9%. La luminosité baissera d'un coup pour atteindre son point culminant à 20h21.
À quelle heure voir l'éclipse solaire à Lille et quel taux de visibilité ?
Dans le Nord, le Soleil va lui aussi s'effacer de manière spectaculaire. La ville de Lille enregistrera une obscuration maximale d'environ 90 %. Les curieux devront être prêts à observer le ciel aux alentours de 20h14 pour assister au summum de l'éclipse.
À quelle heure voir l'éclipse solaire à Strasbourg et quel % d'occultation ?
En Alsace et dans le Grand Est, la Lune grignotera également une part majeure du Soleil. À Strasbourg, le taux d'obscuration atteindra 89,9%. Le pic de l'éclipse y sera observé à 20h16 précises. Le Soleil étant très bas sur l'horizon en fin de journée à l'Est de la France, il faudra veiller à choisir un point de vue dégagé vers l'Ouest pour profiter pleinement du spectacle.
À quelle heure observer l'éclipse solaire à Toulouse et quel taux d'occultation ?
Dans la Ville Rose et sur l'ensemble de la région Occitanie, l'événement s'annonce tout simplement exceptionnel. À Toulouse, la Lune recouvrira le disque solaire à hauteur de 97,9 %, plongeant la métropole dans une ambiance crépusculaire saisissante. Le sommet de cette occultation impressionnante sera atteint à 20h26.
À quelle heure voir l'éclipse solaire du 12 août à Ajaccio et quelle visibilité en Corse ?
L'Île de Beauté bénéficiera elle aussi de conditions d'observation privilégiées pour ce rendez-vous céleste de l'été. À Ajaccio, le taux d'obscuration atteindra 96,8 % au plus fort de l'événement. Pour assister au pic de l'éclipse au-dessus de la Méditerranée, il faudra braquer son regard vers l'horizon à 20h26 précises.
Peu importe la région dans laquelle vous vous trouverez le 12 août 2026, la France connaîtra un assombrissement spectaculaire. L'éclipse se déroulant peu de temps avant le coucher du Soleil, cette règle d'or s'impose : privilégiez un horizon ouest/nord-ouest totalement dégagé car l'astre sera situé très bas dans le ciel (entre 4° et 12° de hauteur selon votre région). Éloignez-vous des bâtiments et des arbres imposants !
13:14 - Bordeaux : où voir l'éclipse solaire dans des conditions exceptionnelles ?
Bordeaux figure parmi les métropoles françaises les plus privilégiées pour observer l'éclipse solaire de ce 12 août, qui débutera à 19h29 dans la métropole pour s'achever à 21h17. Le point d'orgue du phénomène surviendra à 20h24 avec une occultation solaire atteignant 97,5 %, offrant un spectacle visuel saisissant juste avant le crépuscule. Pour profiter au mieux de cet alignement céleste, la municipalité invite les observateurs à gagner des points dégagés tournés vers l'ouest, comme le parc aux Angéliques, le quartier Belvédère, les quais de la rive droite ou le parc de l'Ermitage à Lormont, tandis que les plages océanes, le bassin d'Arcachon et la dune du Pilat constituent des postes d'observation d'exception à proximité.
12:48 - Où bien observer l'éclipse solaire à Lille ?
Pour profiter pleinement de l'éclipse solaire dans la métropole lilloise, les observateurs devront privilégier un terrain surélevé et dégagé avec une vue imprenable vers l'ouest-nord-ouest, afin d'éviter tout obstacle visuel jusqu'au coucher du soleil. Parmi les sites recommandés par la Voix du Nord figurent les berges de Lambersart, la région des Weppes, le Champ-de-Mars à Lille ou encore le panorama du Pas-Roland à Mons-en-Pévèle. À Villeneuve-d’Ascq, le club d'astronomie CARL encadrera par ailleurs le seul rassemblement pédagogique de l'agglomération sur les rives du lac du Héron de 19h à 21h, mettant à disposition du public des télescopes équipés de filtres solaires et des paires de lunettes de protection.
12:22 - Marseille : où se rendre pour observer l'éclipse solaire ?
Marseille bénéficiera d'une place de choix pour l'éclipse solaire de ce 12 août avec une occultation atteignant 96,3 %, débutant à 19h31 pour culminer à 20h25 avant de s'achever à 21h16. Pour contempler ce spectacle au-dessus de la mer vers l'ouest, l'office du tourisme de la cité phocéenne conseille aux curieux de gagner des belvédères emblématiques comme Notre-Dame de la Garde, la Corniche Kennedy ou les plages du Prado. Dans le cadre de l'Été Marseillais, la municipalité organise par ailleurs un grand rassemblement gratuit de 18h à minuit au stade nautique Florence-Arthaud, prévoyant la distribution de 3 000 paires de lunettes de protection, des ateliers animés par des astronomes, la retransmission de l'éclipse totale depuis l'Espagne, ainsi qu'une observation nocturne des étoiles filantes des Perséides au télescope.
11:49 - Alsace : les meilleurs spots pour observer l'éclipse solaire
Ce mercredi 12 août, le ciel alsacien sera le théâtre d'une éclipse solaire spectaculaire masquant le soleil à près de 90 %, avec un phénomène débutant vers 19h20 pour culminer à 20h16 à l'ouest, bas sur l'horizon. Pour profiter au mieux de l'événement, les observateurs devront privilégier des points de vue dégagés et surélevés : si la plateforme de la cathédrale de Strasbourg affiche déjà complet pour cinquante privilégiés, le jardin des Deux Rives, la colline du Bastberg ainsi que les sommets vosgiens, comme le Champ du Feu, le Markstein ou la route des Crêtes, constituent des belvédères de choix, selon France 3 Grand-Est. Plusieurs animations et ateliers pédagogiques viendront rythmer la journée à Haguenau, au Champ du Feu ou sous la houlette de la Société astronomique du Haut-Rhin.
11:19 - La météo doit offrir de bonnes conditions d'observation de l'éclipse sur tout le territoire métropolitain
Selon un bulletin spécial éclipse de Météo-France, les conditions d'observation de l'éclipse s'annoncent optimales avec un ciel largement dégagé sur la majeure partie du pays, malgré de discrets passages nuageux sans conséquence attendus de la Bretagne à la Franche-Comté ainsi que dans la vallée du Rhône.
10:46 - 200 000 personnes attendues dans le Pays basque et en Béarn
Plus de 200 000 personnes sont attendues ce 12 août dans le Pays basque et en Béarn pour observer l’éclipse solaire, selon France 3 Nouvelle-Aquitaine. En France, il s'agit de la région où elle sera la plus complète : le soleil sera occulté à 99,5 % vers 20h30. Face à cet événement historique qui ne se reproduira pas avant 2081, terrasses du littoral, montées au sommet de la Rhune et stations pyrénéennes affichent déjà complet.
10:12 - Comment observer l'éclipse en toute sécurité ?
Que vous soyez à Strasbourg, à Paris, à Marseille ou à Clermont-Ferrand, les règles d'observation restent les mêmes pour tout le monde. L'observation de l'éclipse sans lunettes de protection est à bannir complètement. La seule manière de regarder de spectacle unique en son genre en toute sécurité est d'utiliser des lunettes spéciales certifiées conformes à la norme ISO 12312-2. Elles sont spécialement équipées de filtres ne laissant passer qu'une toute petite partie du rayonnement solaire et bloquant la partie dangereuse.
Pour les utiliser, c'est très simple : détournez vous du soleil, positionnez les lunettes sur votre visage, et repositionnez vous en direction du Soleil. Détournez-vous une nouvelle fois du soleil avant de retirer vos lunettes, afin d'éviter de regarder le Soleil directement par accident. Il est recommandé de faire particulièrement attention aux enfants.
10:06 - La canicule, une aubaine pour observer l'éclipse ?
Si les températures sont difficiles à supporter en journée, la canicule est une très bonne nouvelles pour ceux qui souhaitent observer l'éclipse solaire de ce soir. En effet, le ciel devrait être plutôt dégagé sur tout le territoire métropolitain. Des nuages "peu épais" présents de l’est de la Bretagne au Massif central ne "devraient pas gêner l’observation", explique Météo France. Et toujours à condition de porter vos lunettes !
09:56 - Combien de temps durera l'éclipse solaire du 12 août 2026 ?
L’éclipse solaire de ce soir durera environ deux heures. Elle commencera globalement autour de 19h18 et se prolongera jusqu'au coucher du soleil, autour de 21h16. Mais attention, il faut distinguer la durée du phénomène complet et celle de l'éclipse. Le moment où la plus grande partie du Soleil sera cachée ne durera que quelques instants seulement. A Paris, le phénomène sera à son maximum vers 20h17, avec 92,2% du Soleil occulté. A Brest, l'horaire à ne pas rater est 20h19. L'occultation atteindra 96,5%. Si vous êtes à Toulouse, l'éclipse atteindra son maximum vers 20h26, avec 97,9% d'occultation. Attention, n'oubliez surtout pas vos lunettes !
09:40 - Les vacanciers et habitants de Biarritz profiteront d'un spectacle unique en France
Alors que le taux d'occultation sera de 89% dans plusieurs villes de France, c'est Biarritz et la côte Basque qui devraient avoir le plus beau spectacle ce soir si le ciel reste clair. Le taux d'occultation devrait atteindre 99,5% dans cette région ! A Marseille, l'occultation dépassera les 96%, un joli score !
09:25 - Quelle météo chez vous pour observer l'éclipse ?
Bonne nouvelle, selon Météo-France, la météo s'annonce quasi idéale pour observer l'éclipse solaire ce mercredi soir. La journée doit voir un ciel dégagé, même en soirée. Il faudra plutôt faire attention à al chaleur avec des conditions caniculaires sur 78 départements. Quelques orages pourraient tout de même éclater en montagne, dans les Pyrénées et les Alpes.