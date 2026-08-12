Carte de l'éclipse solaire du 12 août : où la voit-on le mieux et quelle est l'heure du pic ? Les horaires par ville
C'est l'heure de l'éclipse solaire du 12 août 2026 ! Plus que quelques minutes avant le pic chez vous ! Mais tout le monde ne verra pas la même chose... Pour savoir l'heure, voici notre carte interactive qui détaille les horaires et les pourcentages d'obscuration ville par ville.
C'est le grand soir pour les amateurs d'astronomie mais aussi pour tout le monde. Ce mercredi 12 août 2026, une éclipse solaire historique est visible depuis 19h30 en France, une première depuis 1999. L'Espagne est la mieux lotie avec 100% d'obscurantisme mais la France n'est pas en reste puisque le disque solaire sera masqué à plus de 90 % sur tout le pays, et jusqu'à 99,5 % dans le Sud-Ouest. Cap vers l'Ouest donc si vous souhaitez voir au mieux le phénomène et essayer de trouver un spot avec une vue dégagée.
Pour vous aider à vous organiser, nous avons créé une carte interactive à partir des données officielles de l'IMCCE (l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides). Cliquez simplement sur la grande ville la plus proche de chez vous pour obtenir l'heure exacte du pic et le pourcentage de Soleil caché.
Attention, rappel de sécurité essentiel : il ne faut jamais regarder l'éclipse à l'œil nu, sous peine d'abîmer vos yeux définitivement. Le port de lunettes spéciales éclipse certifiées CE (norme ISO 12312-2) est obligatoire.
À quelle heure exacte observer l'éclipse solaire à Paris et quel taux d'obscuration maximal ?
Les habitants de la capitale auront droit à un spectacle grandiose. À Paris, le taux d'obscuration maximal atteindra 92,2%. Le moment fort de l'événement se produira en toute fin de journée, avec une heure du pic fixée précisément à 20h17.
À quelle heure regarder l'éclipse solaire à Brest et quel taux d'obscuration ?
Située tout à l'ouest, la Bretagne sera l'une des régions les mieux loties pour observer le phénomène. À Brest, le disque solaire sera presque entièrement masqué avec un taux d'obscuration de 96,5%. Le pic d'obscurité sera visible à 20h19.
À quelle heure voir l'éclipse solaire du 12 août à Nantes et à combien de % d'occultation ?
Plus bas sur la côte Atlantique, le spectacle s'annonce tout aussi impressionnant. A Nantes, le Soleil sera masqué à hauteur de 95,8 %. Le moment idéal pour profiter du pic de l'éclipse est attendu pour 20h20.
À quelle heure regarder l'éclipse solaire à Bordeaux et quel taux d'obscuration ?
Dans le Sud-Ouest, le phénomène offrira une superbe lumière de fin de journée et une occultation maximale. Bordeaux verra son Soleil se cacher à 97,6 %. Il faudra être au rendez-vous à 20h24 pour capter le maximum de l'obscuration.
À quelle heure observer l'éclipse solaire du 12 août à Biarritz et combien de % d'occultation ?
L'éclipse solaire du 12 août 2026 sera presque totale à Biarritz et dans cette zone de la France proche de la frontière avec l'Espagne qui elle aura la chance d'être traversée par la bande de totalité. Prévoyez de lever les yeux à 20h27 pour observer le pic maximal de 99,5% de Soleil occulté.
À quelle heure regarder l'éclipse solaire à Marseille et quel taux d'obscuration ?
En descendant vers la Méditerranée, le Soleil sera légèrement moins grignoté, mais le spectacle restera magnifique. Marseille affichera un taux d'obscuration de 96,4 %. Le pic de l'éclipse dans la cité phocéenne aura lieu à 20h25.
À quelle heure regarder l'éclipse solaire à Nice et à combien de % d'occultation ?
Dans le Sud-Est de la France, le spectacle de l'éclipse solaire sera légèrement moins intense. Le Soleil sera éclipsé à 95,1% au maximum et ce pic est attendu à 20h24 précises.
À quelle heure exacte observer l'éclipse solaire du 12 août à Lyon et quel pic d'obscuration ?
La région Auvergne-Rhône-Alpes ne sera pas en reste. À Lyon, le pic d'occultation maximal atteindra les 93,9%. La luminosité baissera d'un coup pour atteindre son point culminant à 20h21.
À quelle heure voir l'éclipse solaire à Lille et quel taux de visibilité ?
Dans le Nord, le Soleil va lui aussi s'effacer de manière spectaculaire. La ville de Lille enregistrera une obscuration maximale d'environ 90 %. Les curieux devront être prêts à observer le ciel aux alentours de 20h14 pour assister au summum de l'éclipse.
À quelle heure voir l'éclipse solaire à Strasbourg et quel % d'occultation ?
En Alsace et dans le Grand Est, la Lune grignotera également une part majeure du Soleil. À Strasbourg, le taux d'obscuration atteindra 89,9%. Le pic de l'éclipse y sera observé à 20h16 précises. Le Soleil étant très bas sur l'horizon en fin de journée à l'Est de la France, il faudra veiller à choisir un point de vue dégagé vers l'Ouest pour profiter pleinement du spectacle.
À quelle heure observer l'éclipse solaire à Toulouse et quel taux d'occultation ?
Dans la Ville Rose et sur l'ensemble de la région Occitanie, l'événement s'annonce tout simplement exceptionnel. À Toulouse, la Lune recouvrira le disque solaire à hauteur de 97,9 %, plongeant la métropole dans une ambiance crépusculaire saisissante. Le sommet de cette occultation impressionnante sera atteint à 20h26.
À quelle heure voir l'éclipse solaire du 12 août à Ajaccio et quelle visibilité en Corse ?
L'Île de Beauté bénéficiera elle aussi de conditions d'observation privilégiées pour ce rendez-vous céleste de l'été. À Ajaccio, le taux d'obscuration atteindra 96,8 % au plus fort de l'événement. Pour assister au pic de l'éclipse au-dessus de la Méditerranée, il faudra braquer son regard vers l'horizon à 20h26 précises.
Peu importe la région dans laquelle vous vous trouverez le 12 août 2026, la France connaîtra un assombrissement spectaculaire. L'éclipse se déroulant peu de temps avant le coucher du Soleil, cette règle d'or s'impose : privilégiez un horizon ouest/nord-ouest totalement dégagé car l'astre sera situé très bas dans le ciel (entre 4° et 12° de hauteur selon votre région). Éloignez-vous des bâtiments et des arbres imposants !
21:02 - L'éclipse prend fin, revivez l'événement en images avec les plus belles photos
Au fil de la soirée, nous ajoutons des photos à ce diaporama spécial éclipse solaire du 12 août. L'occasion de revivre l'événement.
20:14 - Chiens et chats peuvent-ils observer l'éclipse ?
Il est tout d'abord important de se rassurer : les animaux ont rarement l'idée de lever la tête et d'observer le soleil. Ce soir, leurs réflexes ne devraient pas être différents. Le risque principal ne concerne pas leur vue mais plutôt leur stress. Les animaux domestiques sont attentifs à notre comportement et à nos émotions. S’ils nous sentent excités ou paniqués, "ils auront tendance à penser qu’une menace plane et pourront s’en retrouver stressés", explique Le Figaro. Les experts recommandent généralement de ne pas emmener son chien pour admirer l’éclipse dehors mais le laisser se reposer à l’intérieur.
20:03 - Bordeaux : un des meilleurs endroits pour voir l'éclipse
Avec 97,5% d'obscuration, Bordeaux est un des meilleurs endroits pour voir l’éclipse solaire de ce soir ! Voici donc quelques sports idéals : le Parc de l'Ermitage avec son altitude relative et ses espaces dégagés, les quais situés entre le pont Chaban-Delmas et le pont de Pierre bénéficiant d'une large ouverture sur l'horizon, le Parc aux Angéliques, avec sa vue dégagée sur l'ouest et ses grandes pelouses pour s'installer confortablement, le parc bordelais malgré ses quelques arbres qui peuvent cacher la vue et le parc Palmer qui offre un panorama dominant sur Bordeaux et la Garonne, détaille le JDS.
19:57 - Où observer l'éclipse solaire du 12 août à Paris ?
Pour observer l'éclipse partielle, où l'occultation du Soleil atteindra 90 % jusqu'à 21h10 avec un pic à 20h20, l'Association française d'astronomie recommande plusieurs sites phares offrant un horizon dégagé, selon la mairie. Le parc André-Citroën s'impose comme le rendez-vous central avec des animations d'experts dès 19 heures, mais d'autres espaces verts comme l'esplanade des Invalides, le jardin du Luxembourg ou l'esplanade du château de Vincennes offrent des cadres idéaux pour combiner détente et observation. Enfin, pour les amateurs de panoramas spectaculaires, des belvédères urbains emblématiques tels que le sommet de l'Arc de Triomphe, le pont des Arts ou le toit de la Philharmonie de Paris, dont l'ouverture sera exceptionnellement prolongée, promettent des points de vue uniques.
19:57 - Les premières photos spectaculaires de l'éclipse
Celle-ci nous vient d'Allemagne et montre un magnifique croissant de soleil.
19:48 - Où verra-t-on le mieux l'éclipse solaire du 12 août en France ?
Sans doute à Biarritz et ses environs ! L'éclipse solaire de ce soir y sera presque totale. Dans toute cette zone du Pays basque et proche de la frontière avec l'Espagne, l'obscurité au pic maximal atteindra 99,5% de soleil occulté ! Il faudra pour cela lever les yeux à 20h27 précisément. Et avec ses lunettes !
19:37 - Pourquoi les observateurs en France métropolitaine manqueront le cœur de l'éclipse solaire ?
Bien que l'éclipse frôle la France avec des taux d'occultation impressionnants, atteignant 99,5 % à Biarritz et 92 % à Paris, l'expérience ressentie reste sans commune mesure avec la totalité observable dans la "bande de centralité" de 300 kilomètres de large traversant l'Espagne, selon Franceinfo. Comme l'expliquent les astronomes, franchir le seuil des 100 % change radicalement le spectacle : la nuit tombe brutalement, les étoiles émergent, la température chute d'une dizaine de degrés et la spectaculaire couronne solaire devient enfin visible, déclenchant une émotion collective intense. Même si les observateurs français situés en marge de cette zone assisteront à une atmosphère crépusculaire étrange et, au sud, à un coucher de soleil inédit en forme de croissant rouge, ils manqueront le cœur du phénomène.
19:33 - L'éclipse solaire a débuté, de premières images
C'est parti pour l'éclipse solaire, comme le montrent de premières images en provenance de Belgique. Le disque solaire commence à être incomplet, la Lune passant devant.
19:21 - Les vacanciers ne doivent pas rater "Eclipse Biarritz"
Pour l'éclipse solaire de ce soir, Biarritz prévoit une expérience exceptionnelle sur le plateau du Phare, de 18h30 à 21h30. Baptisé "Eclipse Biarritz", cet événement réunit l'artiste biarrot Franck Cazenave et le disquaire Aberdeen Records avec l’ambition de faire redécouvrir au public l'un des albums les plus emblématiques de l'histoire de la musique, "The Dark Side of the Moon" de Pink Floyd.
19:11 - "Choisir un endroit extraordinaire" : quels sont les meilleurs endroits pour observer l'éclipse solaire ?
Pour profiter pleinement de l'éclipse solaire, Alain Cirou, directeur général de l'Association Française d'Astronomie (AFA), préconise à France 3 Paris-Île-de-France de choisir un lieu sans obstacles vers l'Ouest tout en privilégiant des cadres remarquables : "ne pas avoir de buildings, de collines, d'obstacles à l'horizon. Vous pouvez même choisir un endroit extraordinaire avec un clocher, ou tout endroit que vous avez envie de voir dans cette situation." Des rendez-vous d'observation sont organisés dans toutes les région, le public étant invité à se rapprocher des mairies pour connaître les initiatives locales.
18:59 - Combien de temps durera l'éclipse solaire du 12 août 2026 ?
L’éclipse solaire de ce soir durera environ deux heures. Elle commencera globalement autour de 19h18 et se prolongera jusqu'au coucher du soleil, autour de 21h16. Mais attention, il faut distinguer la durée du phénomène complet et celle de l'éclipse. Le moment où la plus grande partie du Soleil sera cachée ne durera que quelques instants seulement. A Paris, le phénomène sera à son maximum vers 20h17, avec 92,2% du Soleil occulté. A Brest, l'horaire à ne pas rater est 20h19. L'occultation atteindra 96,5%. Si vous êtes à Toulouse, l'éclipse atteindra son maximum vers 20h26, avec 97,9% d'occultation. Attention, n'oubliez surtout pas vos lunettes !
18:56 - Lunettes pour l'éclipse solaire : où en trouver en urgence ce 12 août et comment acheter les "bonnes" lunettes
Pour éviter les arnaques de dernière minute ou les contrefaçons vendues à prix d'or à la sauvette, des opticiens proposent le Click & Collect, des magazines scientifiques sont disponibles chez votre buraliste avec des lunettes intégrées, et des pharmacies de quartier vendent encore ces lunettes à la norme ISO 12312-2 pour vivre cet événement historique en toute sécurité.
18:42 - Éclipse solaire à Toulouse : à quelle heure voir le spectacle ce soir ?
Cet événement mobilise toute la région Occitanie : avec une occultation frôlant les 98 %, la France n'a pas connu un tel rendez-vous céleste depuis 1999. Pour éviter que des bâtiments ou de la végétation ne masquent la vue, trois lieux se détachent à Toulouse : la Prairie des Filtres, le parc de Pech-David et la Cité de l'espace. Avant de vous y rendre, pensez à vos lunettes !
18:35 - Les lunettes de 1999 sont-elles périmées ? Tout ce qu'il faut savoir pour regarder l'éclipse en toute sécurité
À l'occasion de l'éclipse solaire de ce mercredi 12 août, les spécialistes de la vision et l'Association française d'astronomie (AFA) rappellent sur BFM TV les règles de sécurité indispensables pour observer le phénomène sans risquer de lésions irréversibles de la rétine. Le regard direct vers le Soleil impose l'usage exclusif de lunettes certifiées conformes à la norme ISO 12312-2:2015. Les experts insistent sur le fait que les modèles anciens, notamment ceux de l'éclipse de 1999, étant périmés et dangereux. Afin de préserver l'intégrité des filtres de toute rayure, les autorités recommandent de ne sortir les lunettes de leur étui qu'au moment de l'événement (prévu entre 19 h 20 et 21 h 20), de bien les superposer aux lunettes de correction si nécessaire pour éviter toute infiltration lumineuse, et de limiter chaque phase d'observation à trois minutes consécutives au maximum.
18:06 - Le ministère de la Santé déconseille aux parents de laisser les enfants de moins de 3 ans regarder l'éclipse
À l'occasion de l'éclipse solaire partielle du 12 août, le ministère de la Santé appelle à une vigilance accrue pour prévenir les risques de lésions oculaires irréversibles causées par le rayonnement solaire direct, indique TF1. Les autorités sanitaires alertent tout particulièrement sur la vulnérabilité des enfants, dont le cristallin moins développé filtre mal les ultraviolets, imposant le port continu de lunettes de protection homologuées filtrant 100 % des UV sous la surveillance des parents. Face à ces risques, le ministère déconseille formellement de faire observer le phénomène aux enfants de moins de 3 ans, pour qui ces dispositifs ne sont pas adaptés.