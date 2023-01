Gare de l'Est : trafic toujours interrompu, quelle heure de reprise ?

TRAFIC GARE DE L'EST. Le trafic ferroviaire est interrompu ce mardi 14 janvier à la gare de l'Est à Paris. La SNCF assure qu'un "incendie volontaire" est à l'origine des perturbations. La circulation des trains pourraient être interrompue pour la journée entière.

[Mis à jour le 24 janvier 2023 à 09h41] "L'ensemble des circulations est interrompue toute la journée, au départ et à l'arrivée de la gare de Paris EST sur les lignes TGV Est, TER Grand Est et Transilien Ligne P (Paris-Meaux)", c'est l'annonce faite à 09h20 ce mardi 24 janvierpar la SNCF après une vraie matinée de galère pour les usagers des trains de la Gare de l'Est. Cinq jours après la grève du 19 janvier dernier, ce sont cette fois les trains qui desservent la Gare de l'Est à Paris qui sont touchés. Tout le trafic a été interrompu dès les premières heures de la matinée pour les TGV et TER mais aussi pour les lignes d'Ile de France qui desservent la Gare de l'Est, notamment la ligne P du Transilien. La SNCF a invité très tôt les voyageurs qui le peuvent à changer d'itinéraire en empruntant notamment les RER A et E.

La Gare de l'Est assure également le trafic TGV en direction de l'Est de la France (Colmar, Reims, Metz, Nancy, Strasbourg...) et le trafic est fortement perturbé ce mardi. En gare de Metz, les trois TGV matinaux qui desservent chaque jour la Gare de l'Est ne sont pas partis ce mardi matin, celui de 6h30 étant supprimé quand les deux autres de 7h24 et 8h47 sont encore attendus par de nombreux voyageurs. En gare de Strasbourg, les premiers trains de la journée ont également été supprimés et les suivants affichent des retards annoncés de plus de deux heures. La SNCF invite les usagers à reporter si possible leurs voyages.

Reprise hypothétique du trafic à partir de 10 heures ?

La SNCF a pourtant annoncé une possible reprise du trafic à partir de 10 heures mais le fil chronologique de l'incident survenu sur un poste d'aiguillage indique finalement une interruption totale du trafic pour la journée. La SNCF a fait savoir dès 7 heures de matin que des câbles endommagés sont à l'origine de l'interruption du trafic et a depuis confirmé la thèse d'"un acte de malveillance" : "Un incendie volontaire sur des gaines de câbles d'alimentation électrique des installations de signalisation et d'aiguillage est à l'origine de l'interruption des circulations. Le diagnostic est toujours en cours." Les employés de la SNCF s'affairent à résoudre le problème pour permettre la circulation sécurisée d'un maximum de trains.

Pourquoi le trafic est interrompu à la gare de l'Est ?

Les perturbations du trafic constatées depuis 5 heures ce mardi 24 janvier sont causées par un incendie survenu dans un local technique dans le secteur de Vaires et Lagny, en Seine-et-Marne. Quelques dégâts ont été observés notamment plusieurs câbles endommagés et ont entrainé une panne du poste d'aiguillage à Vaires-sur-Marne, a rapporté la SNCF. La société assure qu'un incendie volontaire est à l'origine des problèmes rencontrés à la gare de l'Est et entend porter plainte. Le ministre des Transports Clément Beaune, invité au micro de Franceinfo ce mardi matin, a confirmé la thèse de l'"acte de malveillance". A ce problème s'ajoute un "incident de signalisation" dans un autre secteur ferroviaire.

La ligne P ralentie voire interrompue

De nombreux TGV et TER venant ou se dirigeant vers l'est ne sont pas partis ce mardi matin et aucun train n'est encore prévu au départ ou à l'arrivée de la gare de l'Est jusqu'à 10 heures. En ce qui concerne le ligne P, la SNCF apporte quelques précisions. Le trafic est bel et bien interrompu et à l'arrêt total sur la ligne que rejoint Paris Est à Château-Thierry ou à Meaux. Tandis que le trafic est "fortement ralenti" entre Paris Est et Coulommiers et entre Paris Est et Provins.