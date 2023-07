Les effets de la pleine lune sur votre signe astrologique

La pleine lune de juillet offre aux natifs du Lion la capacité de voir le verre à moitié plein et non plus à moitié vide !



"C'est ce talent qu'il vous faudra exploiter à l'occasion de cette pleine lune en regardant votre vie sous un nouveau jour. Comment pouvez-vous apporter plus de joie à votre quotidien, même s'il n'est pas stimulant ? Créez plus d'émerveillement" annonce l'astrologue Maria Sofia Marmanides à Women and Home.