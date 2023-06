Mission Osiris-rex : le retour des échantillons de l'astéroïde Bennu est imminent

MISSION OSIRIS-REX. Après sept ans de voyage, la sonde Osiris-rex de la NASA s'apprête à retrouver la Terre. Son arrivée signe la fin de son périple à travers l'espace, mais surtout le retour des échantillons prélevés sur l'astéroïde Bennu.

Lancée le 8 septembre 2016, Osiris-rex est une sonde de la NASA conçue pour prélever des échantillons d'astéroïde et les rapporter sur Terre. À l'issue de deux ans de voyage, l'engin avait atteint sa cible en 2018 : l'astéroïde Bennu. La sonde s'était alors placée en orbite autour de ce dernier au cours d'une phase d'approche. En octobre 2020, les échantillons de roches ont été prélevés à l'aide d'un bras robotique et stockés dans une capsule. La sonde Osiris-rex avait finalement entamé son voyage de retour en mai 2021 et s'apprête maintenant à rejoindre la Terre avec sa précieuse cargaison.

Les équipes doivent désormais préparer la phase de retour des échantillons qui constitue la dernière étape de cette mission. Tout l'enjeu est de réussir l'atterrissage de la capsule qui doit traverser l'atmosphère et protéger son précieux contenu de la chaleur et des vibrations que cette chute vertigineuse vers le sol implique. Puis les scientifiques devront déballer les morceaux de roches en prenant soin de ne pas les contaminer. Les prochains mois seront donc dédiés à la mise au point et la répétition de ces protocoles.

En quoi consiste la mission de la sonde Osiris-rex ?

La mission de la sonde Osiris-rex a débuté le 8 septembre 2016 lors de son lancement depuis la base de lancement de Cap Canaveral à bord d'une fusée Atlas V. La sonde avait alors un objectif : rejoindre l'astéroïde géocroiseur Bennu, y prélever un échantillon de roche et le ramener sur Terre.

Pour cela, la sonde a réalisé un trajet de deux ans avant de se placer en orbite autour de Bennu en 2018. Sur place, elle a effectué un long travail de photographie, de cartographie et d'étude de l'astéroïde. Les informations récoltées lui ont permis d'identifier des sites d'atterrissage et d'en choisir un. Le 20 octobre 2020, la sonde s'est approchée et a utilisé son bras robotique pour prélever de la roche. L'échantillon a ensuite été placé à l'abri dans une capsule avant que la sonde n'entame son voyage de retour en mai 2021.

Où se trouve la sonde Osiris-rex ?

La sonde Osiris-rex se trouve désormais en route pour la Terre. Le trajet débuté en mai 2021 devrait durer un peu plus de deux ans. La NASA a mis à la disposition du public un outil permettant de visualiser la position de l'engin dans le système solaire sur leur site internet.

À quoi ressemble la sonde Osiris-rex ?

D'une masse de deux tonnes, la sonde spatiale dispose de plusieurs instruments ainsi que d'une capsule qui accueille les échantillons de roches prélevés sur l'astéroïde. Elle possède également un bras robotique mesurant plus de trois mètres de long. Lors du prélèvement, un souffle d'azote a été envoyé sur la surface de l'astéroïde pour soulever de la poussière de roche. Cette dernière a alors été capturée dans le cylindre situé à l'extrémité du bras avant d'être placée dans une capsule qui devrait être ramenée sur Terre.

La sonde Osiris-rex compte cinq instruments scientifiques nécessaires pour étudier l'astéroïde Bennu lors de la phase d'approche. Il s'agit d'une série de trois caméras qui ont permis de réaliser des photographies de l'astre et de le cartographier. La sonde dispose également d'un altimètre laser grâce auquel Osiris-rex a pu acquérir une connaissance très précise du terrain. Trois spectromètres sont également embarqués pour étudier la composition du sol.

Quelles sont les caractéristiques de l'astéroïde Bennu ?

L'astéroïde ciblé par la mission Osiris-rex mesure 500 mètres de diamètre et a été découvert en 1999. Connu sous le nom de Bennu, l'objet intrigue les astronomes, car il devrait passer à proximité de la Terre en 2135. En effet, il s'agit d'un astéroïde géocroiseur, ce qui signifie qu'il évolue non loin de la Terre. Il appartient à la catégorie des astéroïdes de type Apollon. En d'autres termes, sa trajectoire est telle qu'il s'approche très près de la Terre sur une certaine portion de son orbite. Par chance, les risques de collision sont extrêmement faibles d'après la NASA qui surveille de près l'astéroïde.

Photographie de l'astéroïde Bennu réalisée grâce à un assemblage de clichés effectués par la sonde Osiris-rex au cours de sa mission © /SIPA (publiée le 12/06/2023)

Quand reviendra la sonde Osiris-rex ?

La sonde Osiris-rex qui a quitté l'astéroïde Bennu en mai 2021, s'apprête à rentrer sur Terre. Prévu pour le 24 septembre 2023, le retour des échantillons constitue une étape cruciale de la mission. Les scientifiques impliqués dans le projet peaufinent les protocoles qui entoureront cet évènement et assureront la sécurité de la cargaison rapportée par la sonde.

La capsule qui renferme les échantillons d'astéroïde sera larguée par la sonde et atterrira sur un terrain appartenant au ministère de la Défense. Il faudra alors rapidement récupérer l'objet et le placer dans une salle blanche pour extraire les échantillons sans les contaminer. Après cela, ils seront acheminés vers un laboratoire de la NASA construit pour l'occasion au Centre spatial Johnson à Houston.

Seule une petite partie des échantillons ainsi récoltés sera exploitée par les équipes de la mission. Le reste sera soigneusement conservé et pourra profiter aux générations futures qui disposeront certainement d'instruments scientifiques plus pointus que ceux que l'on possède actuellement.