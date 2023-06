Euclid : le lancement du télescope spatial de l'ESA est imminent

EUCLID. Le télescope Euclid de l'Agence spatiale européenne doit décoller ce samedi 1er juillet 2023 en fin d'après-midi à bord d'une fusée de SpaceX. Voici tout ce que vous devez savoir sur cette ambitieuse mission européenne.

Un an après la mise en route de James Webb, c'est au tour d'un télescope spatial de l'Agence spatiale européenne de prendre son envol en direction du point de Lagrange 2. Prévu pour ce samedi 1er juillet prochain, ce lancement aura lieu depuis la base de Cap Canaveral en Floride à bord d'une fusée Falcon 9 de l'entreprise SpaceX d'Elon Musk. Plusieurs semaines de trajet attendent ensuite l'engin spatial qui devrait être opérationnel à l'automne prochain.

L'objectif de ce nouveau télescope est de réaliser une carte en trois dimensions de l'Univers et de retracer les derniers milliards d'années de l'expansion de ce dernier. Tout ce travail servira à comprendre le rôle que jouent la matière noire et l'énergie noire, deux éléments bien mystérieux que les scientifiques peinent à appréhender autrement que de manière théorique. Très différent de son homologue James Webb, ce télescope spatial devrait être un formidable outil pour mieux comprendre le cosmos.

A quelle date est prévu le lancement du télescope Euclid ?

Logé dans la coiffe d'une fusée Falcon 9 de SpaceX, le télescope Euclid doit décoller samedi 1er juillet 2023. Le lancement aura lieu à 17h11 (heure de Paris) depuis la base de Cap Canaveral en Floride. À 17h53, le lanceur se séparera du télescope qui continuera sa course seul. Le premier signal d'Euclid devrait être capté à partir de 17h57 au plus tôt.

Où suivre le décollage de la fusée contenant le télescope Euclid ?

À l'occasion du décollage du télescope Euclid à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX, l'ESA propose un live. Pour ne rien manquer du spectacle, visionnez la chaîne Youtube ci-dessous de l'agence spatiale à partir de 16h30 le samedi 1er juillet :

Que va étudier le télescope Euclid ?

Le télescope Euclid, conçu par l'entreprise Thales Alenia Space, doit nous aider à comprendre la nature et le fonctionnement de la matière noire et de l'énergie noire. Ces deux composantes mystérieuses constituent 95% de l'Univers et restent des éléments théoriques aux yeux des scientifiques.

D'après les hypothèses établies par les astronomes, la matière noire et l'énergie noire influencent les mouvements et la répartition des objets comme les étoiles ou les galaxies. Euclid a donc pour mission d'établir une carte en trois dimensions de l'Univers et devra pour cela observer des milliards de galaxies situées à 10 milliards d'années-lumière. Grâce à cette carte, il sera possible de comprendre la manière dont a eu lieu l'expansion de l'Univers et le rôle que jouent la matière noire et l'énergie noire dans ce processus.

Quels sont les instruments qui équipent Euclid ?

Le télescope européen d'un diamètre de 1,2 mètre emporte avec lui deux instruments scientifiques indispensables pour mener à bien la tâche qui lui a été confiée. Il dispose d'un imageur capable d'observer dans la lumière visible appelé VIS. Ce dernier permettra d'étudier la forme des galaxies et de les mesurer.

Le télescope est également équipé d'un spectrophotomètre sensible aux rayonnements infrarouges, appelé NISP. Cet instrument fournira des informations sur la luminosité des galaxies et la distance qui nous sépare d'elles.

Euclid possède aussi un pare-soleil qui protège ses instruments de la chaleur puisque ces derniers sont conçus pour fonctionner à -120°C pour le VIS et -180°C pour le NISP. Ces deux outils devront donc impérativement rester à l'ombre.

Le télescope Euclid est équipé d'un miroir mesurant 1,2 mètres de diamètre et d'un pare-soleil recouvert de trois panneaux solaires. © SYSPEO/SIPA (publiée le 27/06/2023)

Quand Euclid arrivera-t-il à destination ?

Le télescope Euclid devrait voyager durant quatre semaines pour atteindre sa position définitive à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Il rejoindra alors le télescope spatial James Webb, en orbite autour du point de Lagrange 2. Il s'agit d'un endroit où les forces gravitationnelles sont faibles, permettant à l'instrument de rester stable et d'économiser de l'énergie pour maintenir sa position.

Durant ses trois premiers mois sur place, des tests de performances seront réalisés afin que les scientifiques s'assurent du bon fonctionnement des différents instruments embarqués par le télescope. Ce n'est que trois mois après son lancement qu'Euclid pourra démarrer sa récolte de données.

Quelle taille fait le télescope Euclid ?

D'une hauteur de 4,7 mètres de haut et de 3,7 mètres de diamètre, l'engin accueille un télescope d'un diamètre de 1,2 mètre. Son poids total est de deux tonnes dont 210 kilogrammes sont constitués de propergols, c'est-à-dire du carburant.

Combien de temps doit durer la mission Euclid ?

Malgré l'ampleur de la tâche, la mission Euclid est prévue pour durer seulement six ans. En effet, le télescope est capable de récolter un grand nombre d'informations sur une large zone du ciel en une seule observation. C'est ce qui le différencie du télescope James Webb dont les instruments sont conçus pour étudier les détails et zoomer sur de petites zones. C'est comme ça qu'Euclid devrait réussir à réaliser sa cartographie en seulement quelques années.