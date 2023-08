Luna 25 : comment expliquer le crash de la sonde russe sur la Lune ?

LUNA 25. La Russie a finalement échoué dans sa tentative de poser la sonde Luna 25 au pôle Sud de la Lune. Le 19 août, après avoir perdu le contact avec la Terre, l'engin s'est écrasé au cours d'une manœuvre qui devait précéder l'atterrissage.

Alors que l'alunissage était attendu pour le lundi 21 août 2023, la sonde russe Luna 25 s'est finalement écrasée sur notre satellite naturel. Après un transit et une mise en orbite autour de la Lune réalisés avec succès, l'appareil a quitté la trajectoire prévue avant d'entrer en collision avec la Lune le samedi 19 août. Cette perte marque la fin prématurée d'une mission symbolique pour Roscosmos, l'agence spatiale russe qui espérait atteindre de nouveau notre satellite naturel un demi-siècle après sa dernière mission lunaire en 1976.

Dans la course à l'espace, la Lune est devenue un nouvel objectif pour les agences spatiales. À ce titre, la Russie fait désormais cavalier seul depuis le début de la guerre en Ukraine. De son côté, la NASA prévoit d'envoyer des astronautes sur la Lune dans le cadre du programme Artemis. Quant à la Chine, elle espère y implanter une base pour ses taïkonautes. Pour la Russie, l'enjeu se révélait d'autant plus important que la sonde indienne Chandrayaan-3 doit atterrir quelques jours plus tard à seulement 120 kilomètres du site choisi par Roscosmos pour Luna 25. Ce crash permettra peut-être à l'Inde de remporter cette course au pôle sud lunaire, devenant par la même occasion la 4e nation à se poser sur la Lune.

Le samedi 19 août 2023, alors que la sonde Luna 25 effectuait une manœuvre préparant son atterrissage prévu le 21 août, le contact entre l'appareil et l'agence russe a été soudainement coupé vers 14h57 (heure de Paris). Durant plusieurs heures, l'agence Roscosmos a tenté de rétablir le contact avec la sonde avant d'annoncer que cette dernière "a cessé d'exister à la suite d'une collision avec la surface lunaire". L'engin a perdu le contact avec le centre de contrôle et quitté sa trajectoire initiale pour aller s'écraser sur notre satellite naturel. On ne connaît pas encore les causes techniques de cette défaillance, mais une étude devrait être menée afin de comprendre ce qui a provoqué la perte de Luna 25.

Qu'est-ce que la sonde russe Luna 25 ?

Lancée le 11 août 2023, Luna 25 est une sonde spatiale lancée par la Russie. D'un poids de 800 kilogrammes, il s'agissait d'un appareil conçu pour étudier le sol lunaire. Elle était équipée de différents moteurs lui permettant de corriger sa trajectoire lors de sa mise en orbite autour de la Lune, ainsi que de réaliser son atterrissage. Elle disposait en outre de panneaux solaires assurant son alimentation en électricité tout au long de sa mission.

De nombreux instruments scientifiques ont été placés à bord de la sonde également pourvue d'un bras robotique permettant de récupérer des échantillons de roches au sol. Des appareils de mesures étaient installés sur l'engin afin d'étudier ces échantillons. Enfin, Luna 25 embarquait aussi des caméras destinées à produire un panorama du site d'atterrissage.

Maquette de la sonde Luna 25 exposée à Moscou en 2023 © Kirill Zykov/SPUTNIK/SIPA (publiée le 21/08/2023)

En quoi consiste la mission Luna 25 ?

La sonde Luna 25 devait réaliser une mission d'un an à la surface lunaire avec un objectif multiple. Elle devait essentiellement effectuer des analyses sur des échantillons de sol prélevés et étudiés à l'aide de ses instruments embarqués. Elle devait également permettre à la Russie d'acquérir de nouvelles informations sur la présence et la disponibilité en eau sous forme de glace, ressource très convoitée du pôle Sud de la Lune.

La mission Luna 25 constitue la première mission lunaire russe depuis Luna 24 lancée en 1976. Elle devait donc signer le grand retour de la Russie dans la conquête de la Lune. Il s'agit de la première mission d'un programme spatial plus vaste qui se poursuivra avec la sonde orbitale Luna 26 et l'atterrisseur lunaire Luna 27 annoncés pour 2027.

Quelle photo a pris la sonde Luna 25 ?

Quelques jours avant la collision avec la Lune, la sonde Luna 25 avait transmis sa première photo de notre satellite. On peut y voir le cratère Zeeman qui se situe non loin du pôle Sud de notre satellite naturel.

Photographie de la surface lunaire transmise par la sonde Luna 25 © /AP/SIPA (publiée le 21/08/2023)

Où devait atterrir Luna 25 ?

L'atterrissage de la sonde Luna 25 devait être effectué non loin du pôle Sud de la Lune, au niveau du cratère Boguslawsky. L'agence spatiale russe avait toutefois identifié deux sites de secours au cas où le premier serait trop difficile à atteindre. Ces deux sites étaient tous les deux également situés au pôle Sud de la Lune.