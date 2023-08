Chandrayaan-3 : la sonde indienne a atterri avec succès sur la Lune

CHANDRAYAAN-3. Ce mercredi 23 août 2023, l'Inde a réalisé ce qu'aucune mission n'a réussi auparavant en posant une sonde au pôle Sud de la Lune, devenant par la même occasion la 4e nation à se poser sur notre satellite naturel ! On vous dit tout sur cet évènement historique.

[Mis à jour le 23 août 2023 à 15h11] Trois jours seulement après le crash de la sonde russe Luna 25 sur la Lune, la sonde spatiale Chandrayaan-3 a permis à l'Inde de remporter la course au pôle sud lunaire. La mission lunaire indienne est parvenue à acheminer un atterrisseur ainsi qu'un petit rover jusqu'à la surface de la Lune ce mercredi 23 août à 14h34.

Région moins explorée que le pôle Nord, le pôle Sud de la Lune abriterait de l'eau sous forme de glace, ressource indispensable pour installer une base permanente sur l'astre. Après l'échec russe, l'Inde marque un grand coup en devenant la 4e nation à se poser sur la Lune et la première à réussir l'exploit de le faire sur la zone accidentée qu'est le pôle Sud.

Où a atterri la sonde Chandrayaan-3 sur la Lune ?

Pour l'atterrissage de la sonde Chandrayaan-3, l'ISRO a sélectionné un site qui se trouve entre les cratères Manzinus C et Simpelius N. Cet endroit est situé non loin du pôle Sud de la Lune, une région très accidentée parsemée de cratères et de reliefs où la manœuvre est particulièrement difficile à réaliser. Avant d'atteindre sa zone d'atterrissage, la sonde a réalisé plusieurs orbites autour de la Lune puis a entamé sa descente.

Quelles sont les photos prises par la sonde Chandrayaan-3 ?

Alors que la sonde spatiale évoluait autour de la Lune avant son atterrissage, Chandrayaan-3 avait capturé, à l'aide de sa caméra embarquée, une série de clichés publiés par l'agence spatiale indienne. On y aperçoit la face cachée de la Lune et ses multiples cratères :

Qu'est-ce que la sonde Chandrayaan-3 ?

Chandrayaan-3 est une sonde spatiale conçue par l'agence spatiale indienne, l'ISRO dont le lancement a eu lieu le 14 juillet 2023. Constituée d'un atterrisseur qui s'est posé en douceur à la surface de la Lune et d'un rover qui est descendu du module d'atterrissage à l'aide d'une rampe inclinée, cette sonde doit répondre à plusieurs objectifs et marquer l'entrée de l'Inde parmi les nations à avoir posé un engin sur la Lune.

Pour mener à bien sa mission, la sonde Chandrayaan-3 embarque divers instruments. L'atterrisseur est notamment équipé d'une caméra, d'un sismomètre qui étudie le noyau de la Lune ainsi que de plusieurs outils lui permettant de réaliser certaines mesures au niveau du sol et de l'atmosphère lunaire. De son côté, le rover dispose de deux spectroscopes qui étudient la nature chimique du sol lunaire ainsi que de plusieurs caméras. Cette sonde succède à Chandrayaan-2 qui s'était écrasée à la surface de la Lune en juillet 2019.

En quoi consiste la mission de la sonde Chandrayaan-3 ?

Chandrayaan-3 réalise une mission d'une durée de deux semaines à la surface lunaire. D'une part, l'atterrisseur nommé Vikram doit étudier la surface de la Lune, ses caractéristiques sismiques, thermiques, sa géologie ainsi que les gaz qui composent sa maigre atmosphère. D'autre part, le rover Pragyan concentre ses efforts sur l'étude de la composition du sol d'un point de vue chimique et minéralogique.

Enfin, la mission Chandrayaan-3 revêt un enjeu stratégique puisqu'elle constitue la première mission lunaire de l'Inde et a permis à ce pays de devenir la 4e nation à poser une sonde sur notre satellite naturel. Elle rejoint ainsi les États-Unis, la Russie et la Chine dans le cercle très privé des puissances ayant atterri sur la Lune.