Nouvelle lune du 9 février 2024 : ses effets sur votre signe astrologique

La nouvelle lune du mois de février 2024 vous invite à réaliser quelques changements dans votre vie. Découvrez quels signes astrologiques seront le plus influencés par cet évènement.

Ce vendredi 9 février 2024 a lieu la deuxième nouvelle lune de l'année, qui se produira dans le signe du Verseau. Cette nouvelle lune est doublée d'une super lune, ce qui signifie que notre satellite naturel se situer à son périgée à cette date, c'est-à-dire au point de son orbite le plus proche de la Terre.

Durant cette période, les Verseaux doivent se concentrer sur eux-mêmes et ne pas hésiter à faire place à des projets solos qui leur tiennent à cœur. D'après l'astrologue Chelsea Jackson du Elite Daily, ce vendredi 9 février vous permettra de "vous concentrer sur des parties de vous-même qui ne reçoivent pas suffisamment d'attention".

La nouvelle lune est un moment de renouvellement qui invite tous les signes du zodiaque à donner vie à leurs projets ou encore à concrétiser leurs ambitions. Placée sous le signe du Verseau, un signe de liberté, cette lunaison est "le moment d'oser" pour tous les signes du zodiaque, rapporte l'astrologue du magazine Marie-France. Elle conseille ainsi "d'avoir une attitude indépendante et autonome" pour atteindre ses objectifs. L'astrologue précise que le Verseau évoque également le collectif qui pourrait prendre une grande place dans votre réussite au cours de cette nouvelle lune.

Quels seront les trois signes les plus influencés par cette nouvelle lune ?

En dehors du Verseau qui se trouve au cœur de cette nouvelle lune, trois signes sont particulièrement secoués par l'évènement astrologique. Il s'agit du Taureau, du Lion et du Scorpion pour qui la nouvelle lune apporte du changement et quelques obstacles à surmonter.

Avec cette nouvelle lune, le signe du Taureau se voit confier un nouveau rôle ou encore recevoir la reconnaissance tant attendue dans son travail. Pour ce signe, c'est l'occasion de se montrer créatif et d'apporter des nouveautés dans son environnement professionnel. Soyez imaginatif et mettez vos talents en avant. Toutefois, méfiez-vous de l'impulsivité ! Restez prudent et ne vous précipitez pas dans l'action sans réfléchir.

Concernant le Lion, l'astrologue Natasha Merani insiste sur l'importance de ne pas se centrer sur soi-même et de prendre le temps d'écouter les autres durant cette période de nouvelle lune. De son côté, Chelsea Jackson vous conseille de donner leur chance aux personnes qui suscitent votre intérêt même si elles ne répondent pas à vos critères habituels. Il est temps de diversifier votre entourage !

Enfin, le Scorpion voit également son quotidien bouleversé par la nouvelle lune qui l'invite fortement à réaliser des changements dans sa vie familiale. Toutefois, soyez aux aguets et prêtez attention aux différends familiaux qui pourraient venir freiner vos projets en cours.

Vendredi 9 février 2024 à 23 heures 59 minutes et 11 secondes précisément. L'horaire est établi par l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE).