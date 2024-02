Grève SNCF : quelles perturbations TGV les 16, 17 et 18 février ?

Ce week-end de départ en vacances scolaires, le trafic des TGV sera perturbé à raison d'un train sur deux. Les prévisions de trafic annoncées.

Les syndicats CGT et Sud-Rail ont appelé les contrôleurs des trains de la SNCF à se mobiliser ce week-end de départ en vacances scolaires de la zone A et de milieu des vacances scolaires de la zone C, estimant que l'accord de fin de crise négocié fin 2022 tarde à être appliqué. Les premières perturbations ont été annoncées, avec un taux de grévistes qui s'élève entre 70 et 90%, mais la SNCF assure pouvoir faire circuler "un train sur deux" en ce week-end de vacances scolaires grâce à un agent contrôleur par rame au lieu de deux et des cadres non grévistes formés pour remplacer les agents grévistes. Des cheminots non-grévistes vont aussi être mobilisés sur les trains TGV et TER qui mènent aux stations de ski des Alpes ou des Pyrénées.

Christophe Fanichet, le PDG de SNCF Voyageurs, a fourni ce mercredi matin sur France Info une estimation des perturbations, qui s'étaleront du vendredi 16 au dimanche 18 février 2024 : si un TGV sur deux seulement sera en circulation dans toute la France, il y aura autant de Ouigo que de TGV Inoui. Les usagers sont encouragés à décaler leurs départs au jeudi ou au lundi, sachant que le direction de la SNCF prévoit également un "dédommagement exceptionnel".

"L'objectif, c'est d'assurer un TGV sur deux qui circule ce week-end", a annoncé ce mercredi matin sur France Info Christophe Fanichet. Dans le détail, il prévoit "autant de Ouigo que d'Inoui" et une priorité pour "les départs et les retours de la neige". Les prévisions détaillées pour les vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 février 2024 seront annoncées cet après-midi et nous ne manquerons pas de les relayer ici.

Les perturbations à la SNCF devraient s'étaler du jeudi 15 février 2024 à 19 heures au lundi 19 février 2024 à 8 heures du matin.

Les voyageurs des TGV et Intercités annulés reçoivent l'information via un e-mail ou un SMS entre 24 et 48 heures à l'avance (à condition d'avoir renseigné leurs coordonnées lors de leur réservation). En revanche, les usagers des TER sans correspondance ne reçoivent pas de SMS. Il convient de vérifier l'information en renseignant son numéro de train la veille et juste avant le départ sur le site de la SNCF.

Les usagers de la SNCF peuvent rapidement vérifier l'état du trafic et savoir si un train en particulier a été supprimé ou s'il part avec du retard. Pour les informations concernant les TGV, le numéro de téléphone mis à disposition est le 0 805 90 36 35. Pour suivre le trafic de toutes les grandes ou moyennes lignes (TGV, Intercités, TER), rendez-vous sur cette page de la SNCF. Pour les informations portant sur les Transilien ou RER en banlieue parisienne, il faut appeler le 0 805 90 36 35 ou consulter la plateforme dédiée.